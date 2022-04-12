У російському Бєлгороді заявили про пошкодження залізничних колій. ФОТО
У російському Бєлгороді повідомляють про пошкодження залізничних колій у Шебекінському міському окрузі.
Про це повідомив у Telegram-каналі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.
"У Шебекінському міському окрузі пошкодження залізничних колій. Жертв та постраждалих немає. Зруйновано лише залізничне полотно. На місці працює оперативна група. Про причини повідомлю пізніше", - зазначив він.
Топ коментарі
+24 Валентина Саюн
показати весь коментар12.04.2022 10:10
+20 ukrop911 #332589
показати весь коментар12.04.2022 10:16
+15 Сергей Гусаченко #512260
показати весь коментар12.04.2022 10:15
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А всем известно, что металл при повышении температуры расширяется.
Зазоры между рельсами маленькие, вот и повело.
Ваше біснувате уйло вже обрало вас, в якості жертв терактів.
Так що, мокшани, готуйтесь віддати свої нікчемні життя за бункерного фюрера та для нової пропагандонської хвилі істерії **********-симон'ян.
https://donpress.com/news/12-04-2022-kak-byli-vzorvany-relsy-pod-belgorodom-poyavilis-foto