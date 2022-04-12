У російському Бєлгороді заявили про пошкодження залізничних колій. ФОТО

У російському Бєлгороді повідомляють про пошкодження залізничних колій у Шебекінському міському окрузі.

Про це повідомив у Telegram-каналі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

"У Шебекінському міському окрузі пошкодження залізничних колій. Жертв та постраждалих немає. Зруйновано лише залізничне полотно. На місці працює оперативна група. Про причини повідомлю пізніше", - зазначив він.

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