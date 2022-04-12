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У російському Бєлгороді заявили про пошкодження залізничних колій. ФОТО

У російському Бєлгороді повідомляють про пошкодження залізничних колій у Шебекінському міському окрузі.

Про це повідомив у Telegram-каналі губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ.

"У Шебекінському міському окрузі пошкодження залізничних колій. Жертв та постраждалих немає. Зруйновано лише залізничне полотно. На місці працює оперативна група. Про причини повідомлю пізніше", - зазначив він.

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У російському Бєлгороді заявили про пошкодження залізничних колій 01
У російському Бєлгороді заявили про пошкодження залізничних колій 02
У російському Бєлгороді заявили про пошкодження залізничних колій 03

Автор: 

залізниця (1508) пошкодження (169) росія (65282) Бєлгород (507)


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Топ коментарі
+24
Це мабуть їх партизани,бо фашизм і рашизм співзвучно
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12.04.2022 10:10
+20
Шебекінський міський округ це скоріш за все станція Нєжеголь, напрямок з Бєлгорода на Вовчанськ і Куп'янськ. Таким чином ускладнено доставку ворожої техніки на Куп'янськ, і це не може не радувати.
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12.04.2022 10:16
+15
Боевые кроты из запрещенных биолабораторий делают свое дело. Передовой отряд уже роет подкопы к бункеру путлера.
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12.04.2022 10:15
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Це мабуть їх партизани,бо фашизм і рашизм співзвучно
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12.04.2022 10:10 Відповісти
А комунізм співзвучно?
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12.04.2022 10:13 Відповісти
Це санкції погнули рейки, а дефолт рдопоміг.
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12.04.2022 10:13 Відповісти
Там ще гірше. Пошкодили залізничний міст.
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12.04.2022 11:26 Відповісти
це "ті яких ніхто не бачить"
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12.04.2022 12:27 Відповісти
Вот те раз !
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12.04.2022 10:14 Відповісти
Сподіваємось на «вот тє 2,3,4,5…»
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12.04.2022 10:17 Відповісти
Дарма сподіватися
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12.04.2022 11:43 Відповісти
это второй или третий подрыв, кстати,1 раз взорвано полотно диверсионным подразделением Азова, есть видео ,в 4 К.
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12.04.2022 16:42 Відповісти
И что в считанные часы заменят или за день
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12.04.2022 10:15 Відповісти
А это важно для нас или для кацапов?
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12.04.2022 10:18 Відповісти
да это важно для нас если долго не будут подвозить боеприпасы с белгрода
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12.04.2022 10:32 Відповісти
А вы у троля пресс-секретарем?
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12.04.2022 10:43 Відповісти
а ты тролль - ну так бы и сказал?
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12.04.2022 17:33 Відповісти
Та хай перевіряють та ремонтують колію хоч до другого пришестя. Якраз те що треба.
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12.04.2022 10:26 Відповісти
А ломать- не строить, пусть меняют.Там и подходы все могут быть заминированы ,неизвлекаемыми минами, в районе рельсы миноискатель не работает, а щебень разгребать не сподручно, надо только все вновь подрывать и подрывать ))
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12.04.2022 10:29 Відповісти
Боевые кроты из запрещенных биолабораторий делают свое дело. Передовой отряд уже роет подкопы к бункеру путлера.
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12.04.2022 10:15 Відповісти
Ні. - це бобри-бандерівці, яких в США навчили гризти метал.
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12.04.2022 10:36 Відповісти
как же так, не может быть
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12.04.2022 10:16 Відповісти
Шебекінський міський округ це скоріш за все станція Нєжеголь, напрямок з Бєлгорода на Вовчанськ і Куп'янськ. Таким чином ускладнено доставку ворожої техніки на Куп'янськ, і це не може не радувати.
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12.04.2022 10:16 Відповісти
между шебекином и Волчанском нет жд сообщения
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12.04.2022 10:37 Відповісти
Десант боевых кротов из наших биолабораторий...
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12.04.2022 10:18 Відповісти
Поезда из Лунинца в Смоленск следуют каждые сутки.Канал белорусских железнодорожников https://t.me/belzhd_live/1537 сообщает , что вчера в 21:00 в Барановичи из Лунинца прибыл эшелон под №960 ВМ (специальный-служебный поезд), на котором из Лунинца вывезли часть взрывчатых материалов.Далее этот эшелон отправился в Оршу, а оттуда проследует на ЖД-станцию «Смоленск-Сортировочный».
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12.04.2022 10:21 Відповісти
ну от якби на тій "сортіровочній" і їб@нувся ((
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12.04.2022 10:27 Відповісти
От самого названия "Орша",кацапы если бы знали историю падали в обморок. Но нет, не знают, в головах только бред про навоусроссию.... Не знают историю, не могут сделать вывод. Не могут сделать вывод -проиграют
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12.04.2022 11:21 Відповісти
Нічого, а там черга і до будинків дійде
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12.04.2022 10:21 Відповісти
Рыли окопы, увлеклись и не заметили как рельсы перекопали?
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12.04.2022 10:21 Відповісти
там "созрєлі" для чергових перемовин і до обміну полонених кацапів на захоплених мирних що експерти криком кричать не можна робити до закінчення війни ((
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12.04.2022 10:30 Відповісти
плохое качество ж/д полотна, это ж очевидно...
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12.04.2022 10:27 Відповісти
Так звичайно. Ну типу - яке прикре самогубство. )))
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12.04.2022 10:30 Відповісти
Температура окружающей среды повышается, так как скоро лето.
А всем известно, что металл при повышении температуры расширяется.
Зазоры между рельсами маленькие, вот и повело.
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12.04.2022 12:42 Відповісти
О, не видел Ваш комментарий, то же самое написал.
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12.04.2022 12:43 Відповісти
там шпылевые "поработали" чтобы держать местную вату в тонусе, а то совсем разболтались - на защиту "широкой родной" встать,как один человек не хотят, решили немного пугнуть.
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12.04.2022 10:47 Відповісти
Тем кто срёт по всему Миру и не даёт жить людям, надо не давать покоя ни дня.
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12.04.2022 10:48 Відповісти
********** сам говорил, что зачем им дороги, эта сатана вокруг себя сеет только разруху и смерть.
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12.04.2022 10:50 Відповісти
Це все фігня, кацапи.
Ваше біснувате уйло вже обрало вас, в якості жертв терактів.
Так що, мокшани, готуйтесь віддати свої нікчемні життя за бункерного фюрера та для нової пропагандонської хвилі істерії **********-симон'ян.
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12.04.2022 11:16 Відповісти
Постановка, самі ж рейки і покрали.
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12.04.2022 12:10 Відповісти
Mestnije nocju sdalji rjelsi v metalolom.
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12.04.2022 12:16 Відповісти
Оце "бойові голуби" сернули так сернули.
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12.04.2022 12:28 Відповісти
Может мост хотели завалить, но взрывчатки маловато...
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12.04.2022 12:45 Відповісти
Привид Белгорода снова напомнил о себе
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12.04.2022 12:50 Відповісти
Єдине не зрозуміло, якого біса окупований український Білгород на Цензорі називають кацапським Бєлгородом? Може тоді і Донецьк, Луганськ та Симфірополь "російські"?
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12.04.2022 12:52 Відповісти
Как были взорваны рельсы под Белгородом: появились фото

https://donpress.com/news/12-04-2022-kak-byli-vzorvany-relsy-pod-belgorodom-poyavilis-foto
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12.04.2022 13:49 Відповісти
Ну, нарешті... Бійся фашня!
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12.04.2022 13:52 Відповісти
Скоріш за все білоруси! Га?
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12.04.2022 16:10 Відповісти
 
 