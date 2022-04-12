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ДБР завадило підприємцям з РФ вивезти з України 10 суден вартістю понад мільярд гривень. ФОТОрепортаж

Російські підприємці намагалися вивезти з України 10 суден, реальна вартість яких перевищує мільярд гривень. Вони перебували в акваторії порту Одещини на профілактичних роботах.

Про це повідомили в ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі ДБР, за сприяння Морської охорони Держприкордонслужби завадили вивести з України 8 російських вантажних суден та 2 танкери, які перебували в акваторії порту Одещини на профілактичних ремонтних роботах. Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю.

"Власники намагалися незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни "прописки". Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками ця сума занижена щонайменше у 5 разів.

11 квітня працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації. Відтепер вони працюватимуть в інтересах держави, за для розбудови та економічного розвитку України", – йдеться в повідомленні.

ДБР завадило підприємцям з РФ вивезти з України 10 суден вартістю понад мільярд гривень 01
ДБР завадило підприємцям з РФ вивезти з України 10 суден вартістю понад мільярд гривень 02
ДБР завадило підприємцям з РФ вивезти з України 10 суден вартістю понад мільярд гривень 03
ДБР завадило підприємцям з РФ вивезти з України 10 суден вартістю понад мільярд гривень 04
ДБР завадило підприємцям з РФ вивезти з України 10 суден вартістю понад мільярд гривень 05
ДБР завадило підприємцям з РФ вивезти з України 10 суден вартістю понад мільярд гривень 06
ДБР завадило підприємцям з РФ вивезти з України 10 суден вартістю понад мільярд гривень 07
ДБР завадило підприємцям з РФ вивезти з України 10 суден вартістю понад мільярд гривень 08
ДБР завадило підприємцям з РФ вивезти з України 10 суден вартістю понад мільярд гривень 09

Читайте на "Цензор.НЕТ": Майже 100 суден заблоковані в українських портах через агресію Росії

Автор: 

вантажі (1441) море (223) порт (2050) росія (65301) ДБР (3502)


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Топ коментарі
+20
Есть сомнение в ценности данных корыт,видимость работы для лохтората
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12.04.2022 12:05
+18
"Надеяться" конечно можно ...
За кадром остался неудобный вопросик: Сколько русских судов было в портах Украины 24.02?
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12.04.2022 12:05
+16
Невже дбр зробили щось корисне )
Сподіваюсь для держави, а не для окремих осіб.
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12.04.2022 11:59
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Невже дбр зробили щось корисне )
Сподіваюсь для держави, а не для окремих осіб.
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12.04.2022 11:59 Відповісти
"Надеяться" конечно можно ...
За кадром остался неудобный вопросик: Сколько русских судов было в портах Украины 24.02?
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12.04.2022 12:05 Відповісти
Есть сомнение в ценности данных корыт,видимость работы для лохтората
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12.04.2022 12:05 Відповісти
Неужели ДБР начали работать на благо страны? Или почитали наши комменты где мы советовали отправить их под Марьинку и Авдеевку и совесть появилась?
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12.04.2022 12:03 Відповісти
😀😀😀
но отправить на фронт можно бригадным методом - неделю одна половина ДБР, неделю вторая - ДБР
ЕЩЕ можно и работников кабмина и ВС И ОПУ так отправлять
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12.04.2022 12:21 Відповісти
Відженіть їх в Румунію, бо кацапи ***********.
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12.04.2022 12:05 Відповісти
Пазл не складається: ДБР завадили росії. Ніхто нічого не переплутав?
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12.04.2022 12:07 Відповісти
Ніхто нічого з Одеси не збирався вивозити. Бо це нереально. ДБР пускає пилюку в очі. Знову. Ніхто нічого не переплутав?
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12.04.2022 12:21 Відповісти
ДБР написало що вартість занижена в 5 разів. Вона ще й завищена, якщо рахувати вартість цього брухту на площадках по переробці суден на брухт. Бо нінащо вони вже не здатні.
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12.04.2022 12:45 Відповісти
Прочитав новину та зрадів спочатку. Аж поки не побачив світлини. Це брухт. На таких коритах небезпечно працювати. 40 літні лоханки які ламаються пополам на хвилях. І які мають прапори навіть не звичайних Панам та Ліберій, а виключно Мьянм та подібних які зовсім не цікавляться безпековими вимогами суден. Це гроби для екіпажів.
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12.04.2022 12:12 Відповісти
Волго-балты ничего не стоят. Они даже опасны в эксплуатации. Только на металлолом.
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12.04.2022 12:12 Відповісти
Хоча б щось нормальне від цього ДБР.ДБР створене Порошенком,який призначив отого урода Трубу,про якого всі українські патріоти волали,що він корупціонер,оформив десятки кватир і машин на себе і свою матінку-але не допомогло,призначив.А потім Труба почав відкривати справи при Зеленському вже проти Порошенка,але чимось не догодив і Єрмак призначив іншого.Цікаво,чим?Мене знову заблокують?От не розумію за що?Викладаю правду про Зеленського-блокують.Викладаю правду про Порошенка-блокують.Бутусов начебто дуже критично висловлювався про обох.Вони мені обидва нецікаві.Мене цікавить УКРАЇНА.Якісь дивні тут адміни.Знову мабуть доведеться звертатись до Бутусова.
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12.04.2022 12:15 Відповісти
Блокують тому, Валєра, що у тебе висновки хибні.
Трубу не Порошенко призначив (формально він, його указом, але...). Щоб обрати Трубу, довго обирали комісію, яка влаштовувала конкурс з кількох кандидатур на очільника ДБР. Це тривало десь близько року. Потім Пороху подали прізвище того, хто виграв конкурс. Тоді президент зобов'язаний затвердити цю кандидатуру.
До того ж, Труба був призначений на заступника директора ДБР і поки не було директора, Труба був виконуючим обов'язки.
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12.04.2022 13:40 Відповісти
напівправда гірше брехні..
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12.04.2022 14:23 Відповісти
Простите за нескромный вопрос, а что здесь делают "підприємці з ерефії"?"
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12.04.2022 12:15 Відповісти
А визы с рашей ввели ?
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12.04.2022 12:22 Відповісти
Оцінку судну треба давати після його продажу, а не при арешті, тут можна і трлн написати.
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12.04.2022 12:17 Відповісти
Конфисковать .
ПО ДУНАЮ полным ходом суда море- рекаперевозят грузы . Вот и эти суда могут перевозить гуманитарку до Галаца ( исключаю порт Измаил, бо там везде шпана из Приднестровья рулит и местное СБУ ИМ подыгрывает )
Пртому до Галаца , а там через молдавскую границу и до Черновцов .
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12.04.2022 12:18 Відповісти
Нащо через молдавську? Краще вже через ******.
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12.04.2022 12:22 Відповісти
Там не горный ландшафт ? Я выбирала дороги по прямее
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12.04.2022 12:24 Відповісти
Ні, пряма дорога, через молдову навіть крюк + митниця.
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12.04.2022 12:25 Відповісти
Вам виднее
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12.04.2022 12:32 Відповісти
Коротше - виконали свої службові обов'язки, виконання яких саботували до цього.
Медальку їм срочно!
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12.04.2022 12:20 Відповісти
Я б ще поцікавився чи не брали гроші в українських банках під заставу цього металолому. Бо можливі оборудки де ділки заробляють гроші таким чином. Тобто, нас з вами, українських громадян, наші ж українські гниди ще й на грошах на..бали.
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12.04.2022 12:21 Відповісти
Дбр рассказало очередные сказки и потешило собственное ЧСВ.
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12.04.2022 12:23 Відповісти
Вони трутні ,всі їх дії до цього часу були шкідливі , або сумнівні , а що зараз змінилось ? А змінилось те , що після початкового обсиру , ці лжеоргани та інші великі діячі типу "Козиря" відклигали та знову почали вдавати з себе корисних. Виглядає так , що відосики і репортажі їм робить один режисер.
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12.04.2022 12:23 Відповісти
Це щоб був привід начепити собі орденів та отримати премій!
Цікаво, а скільки там було корит з параші?
Бо може виявитися, що їх було куда більше десяти!
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12.04.2022 12:28 Відповісти
Якщо слідчим з ДиБиРи періодично втавляти в зад по клістрону, тоді вони трохи починають працювати на користь України
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12.04.2022 12:30 Відповісти
Завадило? Чом,досі незаарештовано все майно злочинців?
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12.04.2022 12:32 Відповісти
начинить взрывчаткой и отправить в Крым
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12.04.2022 12:33 Відповісти
Такие суда перевозят много грузов за раз - с фурами не сравнить
По Дунаю идёт основной грузопоток в центральной Европе
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12.04.2022 12:34 Відповісти
Не такими. А в пять раз моложе. Эти же лоханки опасны для эксплуатации на интенсивных реках исходя из их технических возможностей.
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12.04.2022 12:48 Відповісти
Кацапи не знали куди спихнути цей металобрухт, но тут підвернулося ДБР...
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12.04.2022 12:38 Відповісти
Хтось і комусь не доплатив чи не заплатив. Бо щоб завантажити і перевести це не один день потрібно, і масу ресурсів, як транспорт і людей. І це не хто не помічав, ні блок пости, ні самі громадяни яки були залучені, ні місцева влада. Дивно все це!!!!
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12.04.2022 13:14 Відповісти
Ржавье старое. Но если оно еще способно работать, то хоть что-то в плюс.
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12.04.2022 14:38 Відповісти
Глянуть на фото... да там триллиард гривен...
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12.04.2022 16:33 Відповісти
 
 