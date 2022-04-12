ДБР завадило підприємцям з РФ вивезти з України 10 суден вартістю понад мільярд гривень. ФОТОрепортаж
Російські підприємці намагалися вивезти з України 10 суден, реальна вартість яких перевищує мільярд гривень. Вони перебували в акваторії порту Одещини на профілактичних роботах.
Про це повідомили в ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Слідчі ДБР, за сприяння Морської охорони Держприкордонслужби завадили вивести з України 8 російських вантажних суден та 2 танкери, які перебували в акваторії порту Одещини на профілактичних ремонтних роботах. Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю.
"Власники намагалися незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни "прописки". Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками ця сума занижена щонайменше у 5 разів.
11 квітня працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації. Відтепер вони працюватимуть в інтересах держави, за для розбудови та економічного розвитку України", – йдеться в повідомленні.
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Сподіваюсь для держави, а не для окремих осіб.
За кадром остался неудобный вопросик: Сколько русских судов было в портах Украины 24.02?
но отправить на фронт можно бригадным методом - неделю одна половина ДБР, неделю вторая - ДБР
ЕЩЕ можно и работников кабмина и ВС И ОПУ так отправлять
Трубу не Порошенко призначив (формально він, його указом, але...). Щоб обрати Трубу, довго обирали комісію, яка влаштовувала конкурс з кількох кандидатур на очільника ДБР. Це тривало десь близько року. Потім Пороху подали прізвище того, хто виграв конкурс. Тоді президент зобов'язаний затвердити цю кандидатуру.
До того ж, Труба був призначений на заступника директора ДБР і поки не було директора, Труба був виконуючим обов'язки.
ПО ДУНАЮ полным ходом суда море- рекаперевозят грузы . Вот и эти суда могут перевозить гуманитарку до Галаца ( исключаю порт Измаил, бо там везде шпана из Приднестровья рулит и местное СБУ ИМ подыгрывает )
Пртому до Галаца , а там через молдавскую границу и до Черновцов .
Медальку їм срочно!
Цікаво, а скільки там було корит з параші?
Бо може виявитися, що їх було куда більше десяти!
По Дунаю идёт основной грузопоток в центральной Европе