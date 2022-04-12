ДБР завадило підприємцям з РФ вивезти з України 10 суден вартістю понад мільярд гривень. ФОТОрепортаж

Російські підприємці намагалися вивезти з України 10 суден, реальна вартість яких перевищує мільярд гривень. Вони перебували в акваторії порту Одещини на профілактичних роботах.

Про це повідомили в ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Слідчі ДБР, за сприяння Морської охорони Держприкордонслужби завадили вивести з України 8 російських вантажних суден та 2 танкери, які перебували в акваторії порту Одещини на профілактичних ремонтних роботах. Кораблі були задіяні у логістичних операціях РФ в акваторії Чорного моря та Дунаю.

"Власники намагалися незаконно вивести кораблі з України, змінивши прапор країни "прописки". Для мінімізації обов’язкових платежів до держбюджету України судна були оцінені у 160 млн грн. За попередніми оцінками ця сума занижена щонайменше у 5 разів.

11 квітня працівники ДБР передали на зберігання судна до Адміністрації морських портів України та подали відповідні матеріали до Одеської обласної військової адміністрації з ініціативою їх націоналізації. Відтепер вони працюватимуть в інтересах держави, за для розбудови та економічного розвитку України", – йдеться в повідомленні.



















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