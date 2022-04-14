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Мобілізованих росіян забезпечують списаними бронежилетами, - розвідка. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці РФ, за рахунок яких доукомплектовують найбільш постраждалі у війні проти України підрозділи, отримують як спорядження непридатний до використання та списаний мотлох.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР Міноборони.

У повідомленні зазначається: "12 березня російська залізниця доправила "новобранцям" вантаж із 5006 одиницями бронежилетів. По прибутті вантажу з’ясувалось, що тканина бронежилетів практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли.

Бронежилети було знято з "тривалого зберігання", де вони протягом років лежали в умовах високої вологості. Наразі цей "захист" фізично не здатен будь-кого реально захистити.

Як на такі постачання відреагували російські мобілізовані – наразі невідомо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія планує провести приховану мобілізацію на національному рівні через критичну ситуацію із комплектуванням своїх підрозділів, - Генштаб

Мобілізованих росіян забезпечують списаними бронежилетами, - розвідка 01
Мобілізованих росіян забезпечують списаними бронежилетами, - розвідка 02
Мобілізованих росіян забезпечують списаними бронежилетами, - розвідка 03
Мобілізованих росіян забезпечують списаними бронежилетами, - розвідка 04
Мобілізованих росіян забезпечують списаними бронежилетами, - розвідка 05
Мобілізованих росіян забезпечують списаними бронежилетами, - розвідка 06

Автор: 

армія рф (17526) розвідка (3866) мобілізація (3077) Бронежилет (156)


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Топ коментарі
+21
Там и военная техника и авиация в таком же состоянии.
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14.04.2022 21:27
+19
Жмурятина
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14.04.2022 21:25
+18
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14.04.2022 21:31
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Жмурятина
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14.04.2022 21:25 Відповісти
Вони жмурами-Zомбі вже народжуються.
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14.04.2022 21:31 Відповісти
Там и военная техника и авиация в таком же состоянии.
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14.04.2022 21:27 Відповісти
В атаку,кацапчики.😆
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14.04.2022 21:27 Відповісти
Ну чого ви. Яка армія такі і броніки.
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14.04.2022 21:28 Відповісти
То не броніки, то грузики, для грузиків 200-300 ))
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14.04.2022 23:12 Відповісти
Больше товаров хороших и разных!
Больше кацапов подохших и сраных!
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14.04.2022 21:29 Відповісти
Черговий "АналаГавнет".
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14.04.2022 21:30 Відповісти
*******, с фарша в морге содрали - и даже не отмывая красную юшку первого орка - выдают следующему безотходное производство гумуса для Украинского чернзёма
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14.04.2022 21:31 Відповісти
Усьо ідьот за планом (в. в. пуцин). 🤔 Схоже, план пуцина - утилізація найбойовитіших кацапів?
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14.04.2022 21:31 Відповісти
От саме так і наша армія споряджалася до 2014...
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14.04.2022 21:31 Відповісти
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14.04.2022 21:31 Відповісти
І подорожник нехай не забувають прикладати до лоба.
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14.04.2022 21:32 Відповісти
накуя им броники, от НЕПТУНов и байрактаров он все равно не спасает
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14.04.2022 21:34 Відповісти
да мне кажется и от прямой очереди калаша тоже не очень поможет. Разве что скользящие...
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14.04.2022 21:54 Відповісти
Гробик лакированный из ценных пород дерева им тоже вряд ли светит. Так шо перебьются
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14.04.2022 21:35 Відповісти
Нахиба ваньке бронежилет, быстрее в путинский рай отправится.
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14.04.2022 21:35 Відповісти
Похоже ноутбук в бронике лучше защищает чем аналоговнет сталь.
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14.04.2022 21:36 Відповісти
Да подумаешь, все равно не долго новому мясу бегать в етом бронике по Украине. Зачем новые броники тратить на пушечное мясо
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14.04.2022 21:39 Відповісти
Мобілізованих...?
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14.04.2022 21:45 Відповісти
Так хотели же как диды павтарить. А дидов как Сралин посылал воевать, один бежит с винтовкой а двое рядом с ним с пустыми руками, ждут когда етого убьют чтобы винтовку себе взять. Так и здесь, сняли с трупа броник и ботинки и новый роzzийский солдат готов.
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14.04.2022 21:45 Відповісти
За документами воно🐷🐶 все одно здохне💣 в усьому новому і найдорожчому. Чим більше вкрадуть на армії, тим краще нам і скоріше перемога.
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14.04.2022 21:46 Відповісти
От і добре. На біса про це писати?
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14.04.2022 21:54 Відповісти
Були б у ваньок мізки, ламали б ваньки ноги, сиділи б в мухосраньськах, живі і без жилетів
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14.04.2022 21:57 Відповісти
Для ваньк з мухосранська це єдиний шанс побувати за кордоном. Побачити Україну і померти.
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14.04.2022 22:10 Відповісти
И так сойдёт
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14.04.2022 22:43 Відповісти
тим краще для ЗСУ
хай і далі роблять все для збільшення кількості дохлої русні
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15.04.2022 00:56 Відповісти
Мені подобається. Ці речі ніби кажуть, що буде з тими, хто їх вдягне.
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15.04.2022 01:19 Відповісти
вот это и я понимаю - это же разведка... какие ценные материалы и образцы добыты... какой сожитель наркотрафикера гогилашвили, такая и разведка... кстати, они все еще продолжают сожительствовать или гарант их развел?
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15.04.2022 18:02 Відповісти
Бомжи позорные
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15.04.2022 21:51 Відповісти
 
 