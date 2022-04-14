Мобілізованих росіян забезпечують списаними бронежилетами, - розвідка. ФОТОрепортаж

Військовослужбовці РФ, за рахунок яких доукомплектовують найбільш постраждалі у війні проти України підрозділи, отримують як спорядження непридатний до використання та списаний мотлох.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР Міноборони.

У повідомленні зазначається: "12 березня російська залізниця доправила "новобранцям" вантаж із 5006 одиницями бронежилетів. По прибутті вантажу з’ясувалось, що тканина бронежилетів практично повністю згнила, а металеві бронепластини проіржавіли.

Бронежилети було знято з "тривалого зберігання", де вони протягом років лежали в умовах високої вологості. Наразі цей "захист" фізично не здатен будь-кого реально захистити.

Як на такі постачання відреагували російські мобілізовані – наразі невідомо".

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