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Мобилизированных россиян снабжают списанными бронежилетами, - разведка. ФОТОрепортаж

Военнослужащие РФ, за счет которых доукомплектовываются наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают в качестве снаряжения непригодный к использованию и списанный хлам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.

В сообщении отмечается: "12 марта российская железная дорога доставила "новобранцам" груз с 5006 единицами бронежилетов. По прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели".

Бронежилеты были сняты с "длительного хранения", где они в течение многих лет лежали в условиях высокой влажности. Сейчас эта "защита" физически не способна кого-либо реально защитить.

Как на такие поставки отреагировали российские мобилизованные, неизвестно.

Читайте также: Россия планирует провести скрытую мобилизацию на национальном уровне из-за критической ситуации с комплектованием своих подразделений, - Генштаб

Мобилизированных россиян снабжают списанными бронежилетами, - разведка 01

Мобилизированных россиян снабжают списанными бронежилетами, - разведка 02
Мобилизированных россиян снабжают списанными бронежилетами, - разведка 03
Мобилизированных россиян снабжают списанными бронежилетами, - разведка 04
Мобилизированных россиян снабжают списанными бронежилетами, - разведка 05
Мобилизированных россиян снабжают списанными бронежилетами, - разведка 06

Автор: 

армия РФ (19375) разведка (4179) мобилизация (2779) Бронежилет (131)


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Топ комментарии
+21
Там и военная техника и авиация в таком же состоянии.
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14.04.2022 21:27
+19
Жмурятина
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14.04.2022 21:25
+18
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14.04.2022 21:31
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Жмурятина
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14.04.2022 21:25 Ответить
Вони жмурами-Zомбі вже народжуються.
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14.04.2022 21:31 Ответить
Там и военная техника и авиация в таком же состоянии.
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14.04.2022 21:27 Ответить
В атаку,кацапчики.😆
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14.04.2022 21:27 Ответить
Ну чого ви. Яка армія такі і броніки.
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14.04.2022 21:28 Ответить
То не броніки, то грузики, для грузиків 200-300 ))
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14.04.2022 23:12 Ответить
Больше товаров хороших и разных!
Больше кацапов подохших и сраных!
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14.04.2022 21:29 Ответить
Черговий "АналаГавнет".
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14.04.2022 21:30 Ответить
*******, с фарша в морге содрали - и даже не отмывая красную юшку первого орка - выдают следующему безотходное производство гумуса для Украинского чернзёма
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14.04.2022 21:31 Ответить
Усьо ідьот за планом (в. в. пуцин). 🤔 Схоже, план пуцина - утилізація найбойовитіших кацапів?
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14.04.2022 21:31 Ответить
От саме так і наша армія споряджалася до 2014...
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14.04.2022 21:31 Ответить
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14.04.2022 21:31 Ответить
І подорожник нехай не забувають прикладати до лоба.
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14.04.2022 21:32 Ответить
накуя им броники, от НЕПТУНов и байрактаров он все равно не спасает
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14.04.2022 21:34 Ответить
да мне кажется и от прямой очереди калаша тоже не очень поможет. Разве что скользящие...
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14.04.2022 21:54 Ответить
Гробик лакированный из ценных пород дерева им тоже вряд ли светит. Так шо перебьются
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14.04.2022 21:35 Ответить
Нахиба ваньке бронежилет, быстрее в путинский рай отправится.
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14.04.2022 21:35 Ответить
Похоже ноутбук в бронике лучше защищает чем аналоговнет сталь.
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14.04.2022 21:36 Ответить
Да подумаешь, все равно не долго новому мясу бегать в етом бронике по Украине. Зачем новые броники тратить на пушечное мясо
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14.04.2022 21:39 Ответить
Мобілізованих...?
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14.04.2022 21:45 Ответить
Так хотели же как диды павтарить. А дидов как Сралин посылал воевать, один бежит с винтовкой а двое рядом с ним с пустыми руками, ждут когда етого убьют чтобы винтовку себе взять. Так и здесь, сняли с трупа броник и ботинки и новый роzzийский солдат готов.
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14.04.2022 21:45 Ответить
За документами воно🐷🐶 все одно здохне💣 в усьому новому і найдорожчому. Чим більше вкрадуть на армії, тим краще нам і скоріше перемога.
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14.04.2022 21:46 Ответить
От і добре. На біса про це писати?
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14.04.2022 21:54 Ответить
Були б у ваньок мізки, ламали б ваньки ноги, сиділи б в мухосраньськах, живі і без жилетів
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14.04.2022 21:57 Ответить
Для ваньк з мухосранська це єдиний шанс побувати за кордоном. Побачити Україну і померти.
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14.04.2022 22:10 Ответить
И так сойдёт
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14.04.2022 22:43 Ответить
тим краще для ЗСУ
хай і далі роблять все для збільшення кількості дохлої русні
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15.04.2022 00:56 Ответить
Мені подобається. Ці речі ніби кажуть, що буде з тими, хто їх вдягне.
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15.04.2022 01:19 Ответить
вот это и я понимаю - это же разведка... какие ценные материалы и образцы добыты... какой сожитель наркотрафикера гогилашвили, такая и разведка... кстати, они все еще продолжают сожительствовать или гарант их развел?
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15.04.2022 18:02 Ответить
Бомжи позорные
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15.04.2022 21:51 Ответить
 
 