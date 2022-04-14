Мобилизированных россиян снабжают списанными бронежилетами, - разведка. ФОТОрепортаж

Военнослужащие РФ, за счет которых доукомплектовываются наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают в качестве снаряжения непригодный к использованию и списанный хлам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.

В сообщении отмечается: "12 марта российская железная дорога доставила "новобранцам" груз с 5006 единицами бронежилетов. По прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели".

Бронежилеты были сняты с "длительного хранения", где они в течение многих лет лежали в условиях высокой влажности. Сейчас эта "защита" физически не способна кого-либо реально защитить.

Как на такие поставки отреагировали российские мобилизованные, неизвестно.

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