Мобилизированных россиян снабжают списанными бронежилетами, - разведка. ФОТОрепортаж
Военнослужащие РФ, за счет которых доукомплектовываются наиболее пострадавшие в войне против Украины подразделения, получают в качестве снаряжения непригодный к использованию и списанный хлам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР Минобороны.
В сообщении отмечается: "12 марта российская железная дорога доставила "новобранцам" груз с 5006 единицами бронежилетов. По прибытии груза выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели".
Бронежилеты были сняты с "длительного хранения", где они в течение многих лет лежали в условиях высокой влажности. Сейчас эта "защита" физически не способна кого-либо реально защитить.
Как на такие поставки отреагировали российские мобилизованные, неизвестно.
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хай і далі роблять все для збільшення кількості дохлої русні