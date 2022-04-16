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Подружжю колаборантів з Харківщини повідомлено про підозру, - Офіс ГПУ. ФОТО

У Харківській області повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності подружжю, яке в соцмережах закликало до співпраці з країною-агресором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, подружжя із с. Старовірівка Красноградського району зняли відео з публічними закликами до підтримки дій та рішень РФ на території України. Після цього жінка виклала відеоролик у своєму акаунті у соціальній мережі. Згодом вона розмістила ще одне відео, в якому закликала до активної співпраці з країною-агресором", - йдеться у повідомленні.

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Подружжю колаборантів з Харківщини повідомлено про підозру, - Офіс ГПУ 01

Автор: 

Харківщина (6054) колабораціонізм (1160)


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Топ коментарі
+36
Повісити обох , за смерть наших дітей і наших громадян 😠
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16.04.2022 23:54
+24
Тупі ******** , нащадки НКВДістів мабуть
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16.04.2022 23:56
+18
А журналистов с 1+1, за наводку ракет на киевский бронетанковый завод вешать будут и когда?
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17.04.2022 00:26
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Повісити обох , за смерть наших дітей і наших громадян 😠
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16.04.2022 23:54 Відповісти
Их морды покажите.
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16.04.2022 23:59 Відповісти
А журналистов с 1+1, за наводку ракет на киевский бронетанковый завод вешать будут и когда?
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17.04.2022 00:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FKZwKXqDl2E
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17.04.2022 00:27 Відповісти
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17.04.2022 00:40 Відповісти
То что видео было снято типа на БТЗ то мне кажется фейк. На том заводе цеха оборудованы и кран балками и тельферами. А это в какой то колгоспной ферме снимали . Короче развели как лошар москалей , точно так же как и с уснувшим металлоломом на дне Черного Моря.
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17.04.2022 00:46 Відповісти
И еще , сейчас очень строго с сюжетами и съемками для ТВ того что и где ремонтируют и содержати производят.
Так что все буде Україна !
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17.04.2022 00:48 Відповісти
Тупі ******** , нащадки НКВДістів мабуть
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16.04.2022 23:56 Відповісти
какое милое подружжя... тварюки!
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16.04.2022 23:57 Відповісти
Такие же в оккупированных городах и селах сдавали оккупантам наших АТОшников, активистов и тероборону. Эти также бы сдавали людей и прислуживали врагу.
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17.04.2022 00:12 Відповісти
отдать людям на растерзание. будет весело.
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16.04.2022 23:59 Відповісти
на жаль так не буде, наші судді дадуть їм вирок на 5-10 років і вони будуть мати тимчасове житло,тепло та їжу...
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17.04.2022 00:05 Відповісти
колаборантам про підозру
треба повідомляти
каменюкою у скроню
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17.04.2022 00:03 Відповісти
КОЛИ МИ ПОЧНЕМО ЇХ ВБИВАТИ??? З ЯКОЮ МЕТОЮ ВИ ЇХ ОБЕРІГАЄТЕ,ЗЕЛЕНІ ЛИЦЕМІРИ ???
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17.04.2022 00:04 Відповісти
Вбивати? За що?
Хочете щоб ми стали фашистами? Я собі уявляю картинку в європейських змі...
Тюрма, так. Вбивство, ні.
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17.04.2022 01:50 Відповісти
Тобто,ліквідація зрадника,з вини якого загинули десятки людей-це фашизм? Ти розумово відсталий? Чи такий же,як і це подружжя?
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17.04.2022 04:16 Відповісти
как вы уже за•бали своей зрадой
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17.04.2022 03:05 Відповісти
Це ви дістали своїм дебілізмом та інфантильністю,печальні невторопи.
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17.04.2022 04:18 Відповісти
Тепер сидять обісрані, як і всі кацапи і окацаплені малороси .
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17.04.2022 00:06 Відповісти
щойно по ящику показали гоблина. на нем живого места нет. ненависть украинцев зашкаливает
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17.04.2022 00:10 Відповісти
Это вы про кого?
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17.04.2022 00:16 Відповісти
расенин какойто. а какая разица иванов или петров?
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17.04.2022 00:32 Відповісти
куксьонов. в Криму біситься... старший по туалетами.
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17.04.2022 01:51 Відповісти
1+1 выпустил ролик о ремонте танков. сегодня цех уничтожен крылатыми ракетами. есть жертвы. хочу увидеть журнашлюху этой помойки в тюрьме лет на 15
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17.04.2022 00:11 Відповісти
Ця срана помийка Бородатой Бабушкі і далі продовжує працювати на ворога.
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17.04.2022 00:21 Відповісти
Депортувати нафіг
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17.04.2022 00:11 Відповісти
Гнили паскудні😡
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17.04.2022 00:11 Відповісти
Я одного не розумію: а нахріна ви цим потворам харі замазуєте? У нас війна чи куди? Ворог повинен бути впізнаним і розтиражованим. Що б усі знали. Може у них спільників ще купа, яких можна швидко виявити.
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17.04.2022 00:12 Відповісти
Оці старання ховати обличчя ворогів, колаборантів наводить на думку фейковости усих цих затримань, з метою створення вигляду серйозности роботи. Хто позує, співробітники? знайомі? бомжі? випадкові особи?
Таке ж як і знищення мокшанських диверсантів у ОПУ на Банковій 11.
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17.04.2022 00:22 Відповісти

всi обличчя ховають, не тiльки колаборантiв, доки суд не вирiшить, що злочин дiйсно скоєно.
така практика, на жаль.
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17.04.2022 00:28 Відповісти
Фамілії будь ласка.
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17.04.2022 00:22 Відповісти

прiзвища. геть кацапiзми з мови!
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17.04.2022 00:27 Відповісти

гниди. у цугундер на 15 рокiв, не менше !
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17.04.2022 00:26 Відповісти
Ты меня никогда не забудешь...Ты меня никогда не увидишь... Бони и Клайд ***... копать!
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17.04.2022 00:45 Відповісти
Вот по этому у нас война вот по этому мы терпилы.А если бы сразу ставили к стенке и валили эту путинскую перхоть быстрее война закончилась,А мі всё играемся с ними.Дальше что их посадить в тюрьму кормить одевать а потом выпустить спустя года что бы они снова гадили?Мы @бонутые на всю голову с таким подходом !
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17.04.2022 00:55 Відповісти
Одна з причин чому війна - це використання мови окупанта
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17.04.2022 05:47 Відповісти
На палю!
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17.04.2022 01:28 Відповісти
"Ну мі же братья, гаварим на адном язіке"
Як люди, до сих пір не розуміть, що мова це ідентичність нації! І за місяць могли перейти. Якщо ні, то ти нічим не краще оцих двох
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17.04.2022 05:46 Відповісти
Допоки наші суди не змінять формулювання із "оголошення підозри" на "ліквідовано" толку не буде...в противному випадку під "ліквідовано" попадуть самі суди і судді... і все буде по закону(ст. 5 Конституції)
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17.04.2022 06:30 Відповісти
Это русское село ,они там такие не одни ,в свое время они за Януковича топили и партию Регионов .Куда смотрит СБУ ?
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17.04.2022 07:24 Відповісти
Пенсії потрібно некгайно відібрати. Це не наші люди.
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17.04.2022 08:23 Відповісти
 
 