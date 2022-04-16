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Подружжю колаборантів з Харківщини повідомлено про підозру, - Офіс ГПУ. ФОТО
У Харківській області повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності подружжю, яке в соцмережах закликало до співпраці з країною-агресором.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За даними слідства, подружжя із с. Старовірівка Красноградського району зняли відео з публічними закликами до підтримки дій та рішень РФ на території України. Після цього жінка виклала відеоролик у своєму акаунті у соціальній мережі. Згодом вона розмістила ще одне відео, в якому закликала до активної співпраці з країною-агресором", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+36 Amber
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+24 Roman I #410422
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+18 Maksim Marchenko #433659
показати весь коментар17.04.2022 00:26
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треба повідомляти
каменюкою у скроню
Хочете щоб ми стали фашистами? Я собі уявляю картинку в європейських змі...
Тюрма, так. Вбивство, ні.
Таке ж як і знищення мокшанських диверсантів у ОПУ на Банковій 11.
всi обличчя ховають, не тiльки колаборантiв, доки суд не вирiшить, що злочин дiйсно скоєно.
така практика, на жаль.
прiзвища. геть кацапiзми з мови!
гниди. у цугундер на 15 рокiв, не менше !
Як люди, до сих пір не розуміть, що мова це ідентичність нації! І за місяць могли перейти. Якщо ні, то ти нічим не краще оцих двох