Подружжю колаборантів з Харківщини повідомлено про підозру, - Офіс ГПУ. ФОТО

У Харківській області повідомили про підозру за фактом колабораційної діяльності подружжю, яке в соцмережах закликало до співпраці з країною-агресором.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, подружжя із с. Старовірівка Красноградського району зняли відео з публічними закликами до підтримки дій та рішень РФ на території України. Після цього жінка виклала відеоролик у своєму акаунті у соціальній мережі. Згодом вона розмістила ще одне відео, в якому закликала до активної співпраці з країною-агресором", - йдеться у повідомленні.

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