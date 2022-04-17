Після рішення парафіян при Боярському військовому ліцеї перейти до ПЦУ, московські служителі культу по-варварськи демонтували святий Престол. ВIДЕО

Свято-Миколаївська парафії при боярському Військовому ліцеї імені Івана Богуна прийняла рішення про перехід до ПЦУ. У відповідь на це частина священників УПЦ МП, яким дозволили забрати особитсті речі, демонтувала святий Престоа, а також викопала квіти біля церкви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав митрополит Олександр (Драбинко).

Він зазначив: "16 квітня в Лазареву Суботу в місті Боярка Київської області відбулося офіційне приєднання до Переяславсько-Вишневськоі Єпархії Православної Церкви України Свято-Миколаївської парафії при боярському Військовому ліцеї імені Івана Богуна. В заході взяв участь керівник закладу герой України Начальник Київського Військового ліцею генерал- майор Ігор Гордійчук. Нажаль парафія розділилась в думці відносно приналежності до Помісної Церкви України оскільки вихована священником в сепаратистському промосковському дусі. Священник, дякувати Богу, прийняв рішення з окремими парафіянами залишитись в юрисдикції московського патріархату та покинув храм забравши майно і варварськи демонтувавши святий Престіл".







Користувач Андрій Ковальов у фейсбуці зазанчив: "Господи! Яка ганьба! Московські попи руйнують Престол у храмі! Навіть страшно уявити, що з цими людьми тепер буде. Подивіться, ці лукаві Бога не бояться!

15 квітня 2022 року громада Миколаївського храму на території Військового ліцею імені Івана Богуна у Боярці на Київщині ухвалила рішення вийти з московського патріархату і возєднатися з Переяславсько-Вишневською єпархією Православної Церкви України.

Духовенству РПЦ у Боярці було запропоновано приєднатися до канонічної Православної Церкви України, але вони відмовилися. Громада запропонувала лукавим московитам забрати свої особисті речі, але вони почали ламати Престол і винесли ікони з храму.

Навіть страшно уявити, що це відбувається на наших очах. Люди, які називають себе священиками ламають Трапезу Господню, поводять себе, як грабіжники, мародери…"

"Дуже важлива деталь! Потім ці грішники і мародери повикопували всі квіти навколо храму", - підкреслив він.