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Після рішення парафіян при Боярському військовому ліцеї перейти до ПЦУ, московські служителі культу по-варварськи демонтували святий Престол. ВIДЕО

Свято-Миколаївська парафії при боярському Військовому ліцеї імені Івана Богуна прийняла рішення про перехід до ПЦУ. У відповідь на це частина священників УПЦ МП, яким дозволили забрати особитсті речі, демонтувала святий Престоа, а також викопала квіти біля церкви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав митрополит Олександр (Драбинко).

Він зазначив: "16 квітня в Лазареву Суботу в місті Боярка Київської області відбулося офіційне приєднання до Переяславсько-Вишневськоі Єпархії Православної Церкви України Свято-Миколаївської парафії при боярському Військовому ліцеї імені Івана Богуна. В заході взяв участь керівник закладу герой України Начальник Київського Військового ліцею генерал- майор Ігор Гордійчук. Нажаль парафія розділилась в думці відносно приналежності до Помісної Церкви України оскільки вихована священником в сепаратистському промосковському дусі. Священник, дякувати Богу, прийняв рішення з окремими парафіянами залишитись в юрисдикції московського патріархату та покинув храм забравши майно і варварськи демонтувавши святий Престіл".

Після рішення парафіян при Боярському військовому ліцеї перейти до ПЦУ, московські служителі культу по-варварськи демонтували святий Престол 01
Після рішення парафіян при Боярському військовому ліцеї перейти до ПЦУ, московські служителі культу по-варварськи демонтували святий Престол 02
Після рішення парафіян при Боярському військовому ліцеї перейти до ПЦУ, московські служителі культу по-варварськи демонтували святий Престол 03

Користувач Андрій Ковальов у фейсбуці зазанчив: "Господи! Яка ганьба! Московські попи руйнують Престол у храмі! Навіть страшно уявити, що з цими людьми тепер буде. Подивіться, ці лукаві Бога не бояться!

15 квітня 2022 року громада Миколаївського храму на території Військового ліцею імені Івана Богуна у Боярці на Київщині ухвалила рішення вийти з московського патріархату і возєднатися з Переяславсько-Вишневською єпархією Православної Церкви України.

Духовенству РПЦ у Боярці було запропоновано приєднатися до канонічної Православної Церкви України, але вони відмовилися. Громада запропонувала лукавим московитам забрати свої особисті речі, але вони почали ламати Престол і винесли ікони з храму.

Навіть страшно уявити, що це відбувається на наших очах. Люди, які називають себе священиками ламають Трапезу Господню, поводять себе, як грабіжники, мародери…"

"Дуже важлива деталь! Потім ці грішники і мародери повикопували всі квіти навколо храму", - підкреслив він. 

Після рішення парафіян при Боярському військовому ліцеї перейти до ПЦУ, московські служителі культу по-варварськи демонтували святий Престол 04

Автор: 

УПЦ МП (1208) Драбинко Олександр (37) ПЦУ (794) Боярка (2)


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Топ коментарі
+61
Потому что ми дебилы !!На 53 день войны московские бесы спокойно шаряться по церквям .Как нас ещё назвать как не дебилами?
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17.04.2022 00:32
+60
Почему сатанистам рпц кгб позволили мародерствовать?
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17.04.2022 00:28
+48
От ще одне пояснення, чтому у нас війна. На 53-й день війни кацапські ряжені в ряси суки ламають церковну утварь, на яку виділяло гроші Міністерство оборони, а місцеві військові дивились на це і ніхто не дав в диню тим мудилам.
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17.04.2022 00:39
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Почему сатанистам рпц кгб позволили мародерствовать?
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17.04.2022 00:28 Відповісти
Потому что ми дебилы !!На 53 день войны московские бесы спокойно шаряться по церквям .Как нас ещё назвать как не дебилами?
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17.04.2022 00:32 Відповісти
Не помиляйся, війна з касапами йде вісім років і 57 днів.
53 дні йде третя світова війна
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17.04.2022 00:42 Відповісти
Це не міняє того що в нас в голові якась дурня і ми доволяємо так над собою знущатися.А в Лаврі сидять тварюки РПЦ і знущаються над нами.Це не інакше як дебілизм назвати не можна.То опзж то рпц то ще сепаратна сволота.Ми якісь терпіли.
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17.04.2022 00:47 Відповісти
само собою.
Я просто закликаю бути точним і чітко розставляти означення стосовно війни.
З твоїми іншими твердженнями - не сперечаюсь.
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17.04.2022 01:14 Відповісти
Подождите чуток. В стране есть несколько миллионов бесноватых бабок, которые выйдут на улицы, если запретить расейский патриархат. Сейчас, во время войны, оно просто нам не нужно. Война закончится, будем РПЦ гнать ссаными кадилами отсюда.
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17.04.2022 01:38 Відповісти
Хіба тільки бабок ? Ні жаль , ні . Запитав у молодих : навіщо ви йдете хрестити дитину до феесбешних сатаністів , так почув відповідь : " Бог же адін!" , а деякі ще й агресивно поводилися .
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17.04.2022 05:23 Відповісти
Ага ага, зараз неначасі, бо війна. Після війни буде неначасі, бо будівництво. Після будівництва буде неначасі, бо вибори. Після виборів буде неначасі, бо вибори в місцеві ради і в дупутати ВР. Після чергових виборів буде знову неначасі, бо почнеться новий виток зради... круговорот ідіотизму в Україні.
Неначасі - це повний брєд. Як раз зараз самий максимальний на часі, бо поки наші героїчні воїни захищають Україну на передовій, ми мусимо забезпечити міцний та надійний тил, щоб їм було ради чого воювати. А міцний тил - це в першу чергу винищення 5-ї колони зрадників, колаборантів і іншої мразотної потворної гидоти.
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17.04.2022 11:33 Відповісти
а не что что онуфрий духовник ленки вовки
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17.04.2022 00:35 Відповісти
Откуда у Воффки духовник?!
Он же иудей?!
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17.04.2022 10:00 Відповісти
Ви будете с меня смеяться, но таки да - у Вовы есть духовник! Ну, как духовник... Ребе из придомовой синагоги.
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17.04.2022 12:58 Відповісти
Наскільки я знаю, у нас наприклад, якщо громада приймала рішення про перехід, то негайно представники громади брали храм і майно під свою охорону.
Щось парафіяни там неактивні.
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17.04.2022 01:21 Відповісти
мародеры
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17.04.2022 00:33 Відповісти
геть сатанiстiв москальської секти рюзьгємiра РПЦ-КДБ з України !

автор рюзьгемира - патриарх гундяй. КГБ, ФСБ, политика, деньги и власть - РПЦ табачного магната.
https://youtu.be/SO_HBux4py4

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17.04.2022 00:35 Відповісти
Как будто этим двоим сзади Сулико сделали!
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17.04.2022 12:59 Відповісти
Два дєбіла -- ета сіла.
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18.04.2022 01:29 Відповісти
Я про те і кажу.Гнать с Лаври гнати всіх і бігом.
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17.04.2022 00:42 Відповісти
От ще одне пояснення, чтому у нас війна. На 53-й день війни кацапські ряжені в ряси суки ламають церковну утварь, на яку виділяло гроші Міністерство оборони, а місцеві військові дивились на це і ніхто не дав в диню тим мудилам.
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17.04.2022 00:39 Відповісти
так в западной Украине в церквях московского сатаната до сих пор прихожанам втирают что Мариуполь бомбит ВСУ!!!
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17.04.2022 06:37 Відповісти
І вони мовчки слухають ?
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17.04.2022 07:46 Відповісти
більшість віруючих в мужика на небі схильні вірити забобонам. Бояться гнівити попа, та перечити йому. Мене наприклад прокльони московського попа лише порадували би. Сприймав би як честь. Дав би в диню без вагань.
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17.04.2022 09:14 Відповісти
Ви не уявляєте, скільки на Західній Україні приходів московських попів!
Процес переходу, що почався після отримання Томосу, припинився після обрання у владу тих, кому що Томос, що Термос, «какаяразніца»
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17.04.2022 10:05 Відповісти
ну так виносили чужі речі =де поліція?куди дивиться? невже в північному напрямку?
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17.04.2022 00:43 Відповісти
клічко !!!!!!! розірви контракти з попами в ЛАВРІ =ці собаки винесуть ВСЕ
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17.04.2022 00:45 Відповісти
Лавра - це не є власністю київської громади. Це рівень мінкульту
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17.04.2022 06:17 Відповісти
це рівень такого собі мудака ткаченка
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17.04.2022 07:01 Відповісти
Это в Боярке под Киевом! После всего, что случилось? Какой-то сон. Какие, на хрен, московские попы, какие там ещё парафиняне промосковские??? Почему им позволяют ещё возникать? Опять игры в демократию и терпимость? Вылезет же боком потом. Гнать к чёрту.
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17.04.2022 00:46 Відповісти
Это вообще ни в какую.Их выносить нада а мы после всего ещё им что то позволяем.РПЦ и московских уродов ни одного не должно быть в Украине все церкви и имущество забрать.
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17.04.2022 00:48 Відповісти
Думаю боятся наши, что Ворфолемей бухтеть начнет, мол душим Церковь в угоду ПЦУ. Нужно просто им подкинуть допусти в Лавру оружие, и загрести их всех
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17.04.2022 00:54 Відповісти
О, кацапский подкидыватель нарисовался.
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17.04.2022 01:56 Відповісти
По Боярке тоже прилетело, кстати

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17.04.2022 00:52 Відповісти
Где то 25 или 26 марта
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17.04.2022 00:55 Відповісти
Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти руSSке гуHдяєвське кривослав`я! руZZкому міру повірити - себе обманути!
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17.04.2022 00:49 Відповісти
Тобто, весь час існування Військового! ліцею учнів виховували в сепаратистському промосковському дусі? І прихожани молилися за "пабєду рускага аружия"? Джерело:
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17.04.2022 00:50 Відповісти
не буквально саме такими словами надіюсь. але можна так обережненько про плани діавола пасоріть братцкіє народи і так далі...
Є література в церковній лавці, котру ні одне сбу ніколи не перевіряло. Ні при патрітичному ющенку, ні не при ще більшому порошенку. А там, я був прихожанином тієї церкви, такого можна знайти, що попа розстріляти мало. Але як бачимо - у нас дійсно церква відокремлена від держави. В сенсі відповідальності.
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17.04.2022 01:21 Відповісти
В мене питання до Вас : а як Ви могли ВЗАГАЛІ(!!!) , дорослий чоловік , ходити в молєбний дім московських сатіністів ? При чому тут Ющенко , Порошенко чи СБУ ? Хоча , Порошенко як раз і закликав не ходити до мп після отримання Томосу . Але , повторюсь : невже
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17.04.2022 05:34 Відповісти
мацковські попи в Україні всі є окупантами, зрадниками, мародерами, сатаністами. провіряйте їх на наявність ріг, бажано молотком.
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17.04.2022 00:52 Відповісти
а ***** вламати цим мародерам слабо було?
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17.04.2022 00:53 Відповісти
Проверяйте истинных верующих по писанию Господнему. :
Когда десница низпошлёт тяжелый хук по правой щеке, они обязаны подставить левую...
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17.04.2022 01:00 Відповісти
Вот поэтому истинно верующие не очень умные люди
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17.04.2022 01:03 Відповісти
ти свою маленьку дитину лупцюєш за те, шо вона тебе з малого розуму вдарити може?
Ту заповідь говорили до апостолів а не для пересічних дятлів. І не факт, що таке було сказано. Бо Євангліє дуже фальсифіковане за минулі дві тисячі років. А от попи і такі як ти стали те використовувати на власну користь. Філософія гопника, рашиста - ми тебе вбиватимемо а ти повинен терпіти.
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17.04.2022 01:26 Відповісти
Звернення на "ти" - чисто москальська чеснота... Вони так, по-мавпячою звичкою, копіюють американців, які копіювали це у вільних каменярів (якщо ви знаєте - хто це).

Українці, навідь Батька і Матір на "Ви" називають. Не те що незнайому людину...

Висновок - можливо, москаль.

Стосовно ваших історичних висновків, то є теж халепа. Якщо вам відомо, про знайдені "книги мертвого моя", в Кумрані. Священні книги Єсеїв. Виясилось, що тексти дішли без змін. Хоча вони давніші за "новий заповіт".

Тобто все, що ви мали написати - неграмотна дурня, притаманна москалям, які не цікавляться природою всесвіту і всі знання мають з телевізора.

То хто ви?
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18.04.2022 10:34 Відповісти
Окупанти московські продовжують убивати душу України!!
Смерть московітам-убивця в Україні!
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17.04.2022 01:05 Відповісти
Чому ця ******** московська "церква" досі не заборонена в Україні , а всі ці нелюди в рясах не арештовані ? Вони всі по вуха в крові . Яке може в терористів бути майно ? Ви на моряки їхні подивіться , це наволоч натуральна .
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17.04.2022 01:17 Відповісти
Бенядиктова уже дело завела?
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17.04.2022 01:20 Відповісти
Расєяне що з кадилом,що з автоматом - один сатана!
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17.04.2022 01:22 Відповісти
А чого не можна тих ********** у мішку вибити?
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17.04.2022 01:28 Відповісти
чого возбудилися нехристияни (це я до коментаторів цензора)? Той так названий святий престол освячувався неканонічною московською церквою за дуже дивним сценарієм із новими ножами і іншими ритуалами. Ікони в мацковському патріахаті малюються за дивним каноном.
Як писав видатний російський письменник Лєсков (якого ви заборонити хочете) вустами свого героя: что делаєтся братці - в москвє нашего Господа Сина Божьего жидовіном рисуют! - і реація слухачів - как? да нє можєт бить!
Так що я дуже прошу всіх притомних українців: якщо ви не віруючі - не лізьте в церковні справи. Як не лізете в справи будівельників чи агрономів. Без знань ніколи не буде ладу ні в чому.
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17.04.2022 01:37 Відповісти
а кого їбе чим там воно свячене,це казенне майно і ***** його шарпати,а ви "християни" дуже часто міняєте єпархії так і "святість" вашого майна))) чистоплюй ***** понабудували молелень скоро як кацапстан три молільні в день будете будувати.їбануті, ще й гроші несуть,а потім скавулять : уууу батюшка купив новий мерс)))
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17.04.2022 03:09 Відповісти
Це тебе просвітили слуги путіна , коли ти був пріхажанінам у них . Дивні (якщо не сказати більше ) речі ти кажеш : "видатний російський", наприклад . І риторика явно масковскага сатанату "не лізьте!". Дарма , чим вони прикриваються - це вороги України , а останні події показали , що і вороги Людства . А на мої переконання вони вже сторіччами займаються розпалюванням міжнаціональної та релігійної воєн , всіляко підтримуючи рускії міри , починаючи з часів петроперших та іваногрозних антихристів . А в таких "пріхажан" хочу запитати : що робить в УКРАЇНСЬКІЙ ЛАВРІ ця свора ?
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17.04.2022 05:51 Відповісти
влада міняється в Україні , і ніхто не заборонив цей кацапський пархат , граються з кгб ?
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17.04.2022 02:06 Відповісти
А в мене вкотре вже запитання : як може нормальна людина туди ходити ? Не ходили б , і не потрібно забороняти те , чого не існує . Щось схоже на рускій "шансон", або рускій "реп" - від почутих акордів зразу ригати хочеться , їде машина і звідти ця гидота "співає" .
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17.04.2022 06:00 Відповісти
Ви такі дивні люди. А на хіба нам влада, якщо ми все що коїться будемо перекладати на громаду? Я вам знаєте скільки таких прикладів зараз можу навести.. наприклад:

- Ви не ремонтуєте дороги! - А ви просто не їдьте туди де ями!
- Ви не закриваєте РПЦ! - А ви просто не ходіть в РПЦ!
- Ви не зводите нові школи і дитсадки! - А ви просто ходіть в старі!
- Ваші податки занадто високі! - А ви просто не купуйте багато!
- Ви встановили дуже високі тарифи на електроенергію! - А ви ввечері сидіть при свічках!

Бачите, як зручно? Ви часом не з уряду зеленського? Ні, для того і існує влада, щоб визначати, що можна і чого не можна. Ви критикуєте людей, для яких "какаяразніца", не розуміючи, що це провина в тому числі і влади, бо це як раз є завдання влади: пояснити, какая разніца.
Величезна кількість старих людей, наприклад, не розуміються на церковних темах, їм треба просто зайти у церкву, поставити свічку і помолитися. Так як вони старенькі, далеко і довго ходити їм тяжко, то доводиться йти в церкву щоб поближче. Ну й відповідно, скоріш за все, йде в мп, оскільки ми ж такі світські і терплячі, не хочемо політичних проблем і не закриваємо розсадники сатанинської віри. А далі що - а далі онуки цих стареньких, що з бабусями і дідусями ходили змалечку ставити свічечку в церкву, виростають, і оце як раз і з'являється покоління "какаяразніца". А ви кажете, просто не ходіть... Наївність?
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17.04.2022 11:48 Відповісти
Дай Боже щоб ті крадені попом кацапським та його прислужниками квіти невдовзі на їхніх могилах рясно зацвіли ! А образи нові храм надбає !
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17.04.2022 02:19 Відповісти
справу відкрити про крадіжку майна
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17.04.2022 02:44 Відповісти
не нашлось кому в репу датьюю а ну да потом и засудят там такие же ток в мантиях..
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17.04.2022 03:06 Відповісти
На територій військового ліцею України діяла філія ФСБ?!!
Як це назвати?!!!
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17.04.2022 06:14 Відповісти
Нічого не змінилося з 1169 році, коли Андрій Суздальський, якого московські попи зробили святим і назвали Андрієм Боголюбським, напавши на Київ, спалили його, всіх гвалтували і вбивали, а потім пограбували всі храми. "Деди воєвалі". Такі вони московити, хоч у короткій спідниці, хоч в расі, а хоч прицепило офіцерські погоди на свій забруднений дитячою кров'ю мундир. Дика орда 21 століття.
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17.04.2022 06:34 Відповісти
Підводимо підсумки дискусії: цих московських служителей культа треба піз..дити ногами!!!
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17.04.2022 07:06 Відповісти
Давно це питання піднімалось батьками, але начальник Потєхін та директор по навчальній частині Мостипака мало того, що розкрадали гроші на ремонтах, так ще й вижили представника УПЦ з церкви. Про що було багато шуму ще до війни, але зам'яли бо Потєхін та Мостипака мають зв'язки в Києво-Печерській Лаврі, куди постійно іздили причащатисть до духовних наставників. Зараз йде зміна керівництва, але крадій та корупціонер Мостипака прекрасно себе почуває при будь-якій владі, т.я. має зв'язки в Мінобороні. Батьки неоднарозово скаржились на це Гордійчуку, але лише війна розворушила це кубло
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17.04.2022 07:59 Відповісти
https://df.news/2021/07/10/u-litsei-im-ivana-bohuna-polkovnyk-iakyj-izdyv-u-pochaiv-rozpovidaie-pro-nepravylnu-tserkvu/ https://df.news/2021/07/10/u-litsei-im-ivana-bohuna-polkovnyk-iakyj-izdyv-u-pochaiv-rozpovidaie-pro-nepravylnu-tserkvu/

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17.04.2022 08:01 Відповісти
https://df.news/2021/07/10/u-litsei-im-ivana-bohuna-polkovnyk-iakyj-izdyv-u-pochaiv-rozpovidaie-pro-nepravylnu-tserkvu/ https://df.news/2021/07/10/u-litsei-im-ivana-bohuna-polkovnyk-iakyj-izdyv-u-pochaiv-rozpovidaie-pro-nepravylnu-tserkvu/

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17.04.2022 08:02 Відповісти
.Шок.На що дивився Гордійчук???
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17.04.2022 10:56 Відповісти
шановний пане, Ви трішечки помилилися, або ще самі не розібьралися в назвав церков. Бо УПЦ-Українська Православна Церква маскується під українську, а фактично є московською філією РПЦ під Онуфрієм. Реально українською є церкрва Православна Церква України, згідно Томоса митрополітом Руси-України є Епіфаній. Це дуже важливо, бо люди плутаються, а наскільки мені відомо, що є закон, згідно з яким УПЦ мала б називатися екзархом московської церкви в Україні, якою вона фактично є, або прийняти такий закон, якщо той щось не так формує, але чомусь влада на це зволікає. А чому? Бо какая разница!
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17.04.2022 10:57 Відповісти
Ці падлюки ще й в Храмі понасирають.
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17.04.2022 07:59 Відповісти
МЦ, с 1943г., по указанию лично Сралина, это отдел НКВД. Им лично было рекомендовано набирать в священники бывших силовиков, а на руководящие должности желательно с нетрадиционной сексуальной ориентацией, т.к. более управляемы.

Ничего не поменялось.. как были ******** в погонах, так ими и остались. В природе так: гавно на входе гавно на выходе!

Гнать надо МПЦ с Украины давно уже! Это же ФСБ.
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17.04.2022 08:19 Відповісти
Надати правову оцінку і повернути майно. І швидко! Це повинно бути зроблено щевчора!
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17.04.2022 08:33 Відповісти
Це все у контексті-смерть сатани...
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17.04.2022 08:47 Відповісти
УПЦ МП - сатанинська секта путіна і гундяя, мародерствують, як і їхня армія. Гнати бісів з України !
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17.04.2022 09:06 Відповісти
***, при військовому ліцеї Богуна була московська церква.
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17.04.2022 09:07 Відповісти
Бог усе бачить.
Вони обрали свою долю.
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17.04.2022 09:27 Відповісти
..і приспів-

І москаля нема!
Немає москаля!
Немає ні*** вопше,
Сама сира земля!
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17.04.2022 12:22 Відповісти
Пишуть, що майно було придбано за кошти МОУ. То чому не запобігли злочину (крадіжці), не надавали по жирним ряхам і не передали злодіїв поліції? Чи наявність бороди, пуза, плаття і нахабності відразу робить дебіла не підвладним нормам законодавства?
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17.04.2022 10:13 Відповісти
Таке тільки в Україні можливо! Щоб дев'ятому році війни та реального геноциду, справами військового ліцею опікувалася відверто ворожа організація.
Коли ви вже прокинеться, #ляді?
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17.04.2022 10:42 Відповісти
А хто допустив московитів до ліцеїстів???
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17.04.2022 10:43 Відповісти
Особисто для мене ,шок те ,що на 8 році війни московські попи перебували у військовому українськомуліцеї!!! Цю падоль, треба було гнати ,сраною мітлою ,ще раніше.
А взагалі релігія ,страшна деструктивна система ,,створена негативними силами ,для маніпулювання ,упокорення та керуванням суспільством.Іудохристиянство ,робить з людини ,найстрашніше ,що тільки можна -духовного раба,це останній крок до знищення ЛЮДИНИ. А далі людина перетворюється у зомбі і весь всій потеціонал віддає екгрегору.
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17.04.2022 10:53 Відповісти
Московська Церква в ліцеї? В Миколаєві фактично на території 79 десантної бригади розташована і працює УПЦ - московська церква, яка добре вправляє мізки не тільки місцевим, але і деяким військовим, та плюс ще являється вухами і очима ворога. В цей храм під виглядом прихожан можуть спокійно заходити диверсанти і навіть там щось переховувати. А скільки таких церков на територіх військових частин? Всі послуги в місті через "похоронні агенства" проводять попи виключно УПЦ-московської церкви. Така вона окупація мізків і душ українців і СБУ та депутати ніби цього не помічають, бо самі ходять і цілують криваві руки московських попів, з яких капая кров замучених і вбитих українців.
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17.04.2022 11:04 Відповісти
Це писець! Сам Бакакнов (друг дитинства Боневтіка) ходе до московської церкви та каже, що не визнає "розколу"...
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17.04.2022 11:46 Відповісти
Это банальное ВОРОВСТВО (и уголовка), имущество попам не принадлежит!
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17.04.2022 11:09 Відповісти
Не хочется верить, что это ПРОИСХОДИТ в Украине, на 53 день войны и после Бучи, Гостомеля, Ирпеня, Бородянки, Краматорска, МАРИУПОЛЯ...
Где были бойцы теробороны и полиция ? СМИ и руководство лицея при всем этом злодействе ???
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17.04.2022 11:10 Відповісти
Де СБУ, яка має цим займатися?
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17.04.2022 11:21 Відповісти
фсбшные ********!!!!
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17.04.2022 11:49 Відповісти
Звісно, перебування попів на території будь-якого учбового закладу - це порушення Конституції України.
Але щоб диверсійна група московського паханату була у військовому ліцеї...
Чому керівник того ліцею й досі живий?
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17.04.2022 12:19 Відповісти
Орда,вона і є орда,де б вона не була,ці московитські вонючки майже кожний в "погонах кгб-фсб) під рясою...Гнати їх з України до гундяя,хай там проповідують свої бісівські ідеї...
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17.04.2022 13:45 Відповісти
Як святити паску, якщо в церкві співають "многіе лета" кирилу гундяеву???
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17.04.2022 14:01 Відповісти
Це той випадок коли від кожного, ВІД КОЖНОГО, залежить його ж доля - "брати " прийшли вбивати, грабувати, гвалтувати , А ВИ ДОСІ ЙДЕТЕ ДО САТАНИНСЬКОЇ ЦЕРКВИ ? І з вами, сатаністами, сьгодні ВІТАЮТЬСЯ СУСІДИ ? Зараз нема СІРОГО, зараз є БІЛЕ і ЧОРНЕ, подумай де ТИ
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17.04.2022 16:25 Відповісти
ЭТО ДЕМОНЫ МП !!! ИХ ПРОСТО В ШЕЮ ВЫГОНЯТЬ НАДО !!!
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17.04.2022 16:58 Відповісти
 
 