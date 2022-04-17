У підвалах заводу "Азовсталь" в Маріуполі під обстрілами росіян живе 4-річна Аліса, мати якої військовий медик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережу потрапили кадри життя 4-річної Аліси з Маріуполя. Вона постійно перебуває у підвалах заводу, ховаючись від російських бомб, а її мати, військовий медик, рятує життя захисників міста.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у телеграмі Максим Жорін.

Він зазначив: "Ця маленька дівчинка Аліса перебуває в одному з підвалів Азовсталі, де її мати - військовий медик - цілодобово надає допомогу пораненим захисникам Маріуполя. Крім неї в підвалах знаходяться сотні цивільних людей, які знайшли єдиний можливий прихисток біля військових.



Кончені росіяни безперервно обстрілюють Азовсталь. Скидають надпотужні бомби на будівлі. Сотні життів, в тому числі дітей, знаходять під величезною загрозою!



"Постраждалі діти в Україні" - це такі, як Аліса. Проте без відео, без фото, без слів - це лише статистика. Подивіться на дівчинку і усвідомте - це реальність.



Прошу максимально поширити це відео. Якщо Маріуполь не деблокують, Аліса та тисячі інших дітей, жінок та чоловіків просто не буде існувати".



