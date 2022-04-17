У підвалах заводу "Азовсталь" в Маріуполі під обстрілами росіян живе 4-річна Аліса, мати якої військовий медик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У мережу потрапили кадри життя 4-річної Аліси з Маріуполя. Вона постійно перебуває у підвалах заводу, ховаючись від російських бомб, а її мати, військовий медик, рятує життя захисників міста.
Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у телеграмі Максим Жорін.
Він зазначив: "Ця маленька дівчинка Аліса перебуває в одному з підвалів Азовсталі, де її мати - військовий медик - цілодобово надає допомогу пораненим захисникам Маріуполя. Крім неї в підвалах знаходяться сотні цивільних людей, які знайшли єдиний можливий прихисток біля військових.
Кончені росіяни безперервно обстрілюють Азовсталь. Скидають надпотужні бомби на будівлі. Сотні життів, в тому числі дітей, знаходять під величезною загрозою!
"Постраждалі діти в Україні" - це такі, як Аліса. Проте без відео, без фото, без слів - це лише статистика. Подивіться на дівчинку і усвідомте - це реальність.
Прошу максимально поширити це відео. Якщо Маріуполь не деблокують, Аліса та тисячі інших дітей, жінок та чоловіків просто не буде існувати".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот даю ссылку на обращение Верещук к вашему мо. Это специально для таких как ты. Тебе русским языком все пояснили - коридор нужен в Украину. Так что ты все знаешь теперь.
Кто не знает историю Медведчука. Его отец был "бандеровцев" и дитё подвергалось остракизму. Отсюда такое рвение в судилище над Стусом и вся его последующая жизнь это последствия детской травмы. И если шире смотреть это травма целого народа.