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У підвалах заводу "Азовсталь" в Маріуполі під обстрілами росіян живе 4-річна Аліса, мати якої військовий медик. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У мережу потрапили кадри життя 4-річної Аліси з Маріуполя. Вона постійно перебуває у підвалах заводу, ховаючись від російських бомб, а її мати, військовий медик, рятує життя захисників міста.

Як інформує Цензор.НЕТ про це написав у телеграмі Максим Жорін.

Він зазначив: "Ця маленька дівчинка Аліса перебуває в одному з підвалів Азовсталі, де її мати - військовий медик - цілодобово надає допомогу пораненим захисникам Маріуполя. Крім неї в підвалах знаходяться сотні цивільних людей, які знайшли єдиний можливий прихисток біля військових.

Кончені росіяни безперервно обстрілюють Азовсталь. Скидають надпотужні бомби на будівлі. Сотні життів, в тому числі дітей, знаходять під величезною загрозою!

"Постраждалі діти в Україні" - це такі, як Аліса. Проте без відео, без фото, без слів - це лише статистика. Подивіться на дівчинку і усвідомте - це реальність.

Прошу максимально поширити це відео. Якщо Маріуполь не деблокують, Аліса та тисячі інших дітей, жінок та чоловіків просто не буде існувати".

У підвалах заводу Азовсталь в Маріуполі під обстрілами росіян живе 4-річна Аліса, мати якої військовий медик 01
У підвалах заводу Азовсталь в Маріуполі під обстрілами росіян живе 4-річна Аліса, мати якої військовий медик 02

Автор: 

діти (5089) Маріуполь (3235) Азов (778) Азовсталь (443) Жорін Максим (47)


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Топ коментарі
+63
Смерть рашистам.
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17.04.2022 22:02
+60
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17.04.2022 22:08
+57
Россияне - конечные фашисты
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17.04.2022 22:02
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Я повторюсь. Единственный способ спасти людей в Азовстали - гуманитарный коридор. Если Азов объявит, а тем более публично с видео, о находящихся в Азовстали мирных людях, то коридор будет предоставлен. Админы, не надо блокировать мои комментарии. Вам важнее девочку спасти или дальше разжигать ненависть?
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18.04.2022 01:43 Відповісти
Кира, они вас не слышат, у добрых украинцев мозги зашлись от ненависти. Пусть лучше девочка погибнет, но погибнет украинкой- чем поживет какое-то время в российском детдоме, с перспективой удочерения русской семьёй? Если вы верите в Бога- уповайте на него, молитесь чтобы прекратил это безумие. Тогда вернётся и мирное небо для детей Украины. Но для этого они должны просто выжить, неважно какой ценой.
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18.04.2022 02:24 Відповісти
Вы это серьезно? Пришли убить маму девочки чтобы она пожила в российском детдоме или была удочерена российской семьёй? Это называется геноцид и вы обвиняете украинцев в том что им что то не нравится? Офигеть какое милосердие.
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18.04.2022 02:32 Відповісти
Хай вони до тебе додому прийдуть- віддаси їм свою дитину каридором
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18.04.2022 08:53 Відповісти
еще одна фашистская тварь вылезла. Ну чтоб вы сдохли наконец все!
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18.04.2022 16:14 Відповісти
Давайте по порядку. Откуда вы знаете о том что коридор будет предоставлен? Имеете отношение к мо или пропаганды насмотрелись? Откуда ещё у вас мнение что Азов должен предоставить информацию о мирных жителях? Вы думаете что Азов скрывает эту информацию? Откуда такое мнение, опять же вопрос. Пропаганды насмотрелись? Ещё вопрос. Контакты по гуманитарным коридорам есть у переговорщиков и Азов не в переговорной группе. Вообщем без вас разберутся кому что делать.
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18.04.2022 02:57 Відповісти
Потому что коридор был предоставлен 17 апреля с 06 до 14 часов. Читайте мариупольские чаты если не верите каналам, которые делали объявление накануне. Использовалось радио на разных частотах, телеграмм-каналы, листовки и прочее. Никто не вышел. О том что на заводе остались мирные жители Азов так же не объявлял. посмотрите их обращения.
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18.04.2022 14:39 Відповісти
У меня прямо противоположная информация. Верещук требует открыть коридор сегодня. Ищите тут в ленте новостей. Ваше мо может и открывало коридор, но не в Украину, а на фильтрационные лагеря. Учитывая что там родственники Азовцев и других военных они не выйдут потому что их убьют, как убивают в других оккупированных местах. Но тебе это как об стенку горохом что то объяснять.
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18.04.2022 21:38 Відповісти
https://m.censor.net/ua/news/3334968/vereschuk_viyiskovopolitychnomu_kerivnytstvu_rf_vymagayemo_gumkorydoru_dlya_evakuatsiyi_tsyvilnyh_z

Вот даю ссылку на обращение Верещук к вашему мо. Это специально для таких как ты. Тебе русским языком все пояснили - коридор нужен в Украину. Так что ты все знаешь теперь.
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18.04.2022 21:55 Відповісти
Обращение Верещук появилось позже моего сообщения, уж даже тут вы не сообразили проверить. Сегодня тоже объявлен гуманитарный коридор, в трех направлениях. А на "ты" обращаетесь чтоб себя возвысить? однако получается обратный эффект ))
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19.04.2022 16:39 Відповісти
Росія вже розбомбила драмтеатр в Маріуполі, де чітко було об'явлено й показано, що там діти. Розбомбила цілком свідомо й цинічно. То хто "розпалює ненависть"? Ті хто свідомо винищують цивільних, творять геноцид, чи ті, хто цьому протистоїть? Росія чітко й однозначно заявила, через свої ЗМІ, своїх офіційних осіб, що її мета - знищення України й Українців. І що вона, Росія, зупинятися принципово не збирається. Вона зупиниться тільки тоді - коли її зупинять. Коли Збройні Сили України винищать російського загарбника з нашої землі. Коли втрати на фронті, коли міжнародні санкції змусять Росію припинити агресію, звільнити всі окуповані українські землі.
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18.04.2022 03:00 Відповісти
Нужно понимать замысел федерации. Они хотят убить всех недружественных плохих хохлов, а оставшихся перековать в дружеских хороших хохлов. Для этого надо заставить всех свидетелей заткнуться, а детей врага воспитывать в российских семьях, где российская пропаганда научит что детей в драмтеатре убил Азов и укронацисты. Тоже самое в Буче. А они милосердные и всех спасли. Это вся история федерации в этом
Кто не знает историю Медведчука. Его отец был "бандеровцев" и дитё подвергалось остракизму. Отсюда такое рвение в судилище над Стусом и вся его последующая жизнь это последствия детской травмы. И если шире смотреть это травма целого народа.
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18.04.2022 03:33 Відповісти
Никаким Бандєровцем отец мертвечука не был, а был обычным доносчиком, стукачем за еду у немцев."почтальйон печкин "того времени.
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18.04.2022 17:19 Відповісти
Хай останній раз Бог мене простить в цей страстний Понедилок !но якщо він не спасе Алису из Маріуполя цього ангела то я повикидаю всі ікони з дому і бильше ніколи не буду вірити в Бога і ходити до церкви ,мені вже нема і віри писля Бучі і Ірпиня ,а тепер тим паче я освидомлюю с кожнем днем що Бога нема !!!!!!!
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18.04.2022 07:40 Відповісти
Я бы обменял эту девочку на медведчука.
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18.04.2022 18:00 Відповісти
Ця гніда мертвячук не вартий жодного волосся з голови цього Ангела
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18.04.2022 21:22 Відповісти
вона там не одна така (((
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18.04.2022 23:36 Відповісти
ВОПРОС !!! ЧЕГО НЕЛЬЗЯ СДЕЛАТЬ КОРИДОР !!!???
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18.04.2022 18:37 Відповісти
В Иловайске коридор уже бы
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18.04.2022 18:46 Відповісти
Нужна срочнейшая и решительная помощь мариупольцам. Хватит лишь многозначительно вздыхать, ауууу бл военное командование, поднимайте резервы, ТРО из других областей..., не сидите сложа руки, каждый час, каждый день важны..., хватит заполнять анкеты в ЕС, у нас есть вопросы важнее - жизни наших людей. Надо срочно прорубить коридор по трупам российских солдат. Всевышний не сделает нашу работу за нас.
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19.04.2022 08:44 Відповісти
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