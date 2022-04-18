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Повноваження директора НАБУ тимчасово виконуватиме Углава, - пресслужба Бюро. ФОТО

З 17 квітня 2022 року у зв’язку із припиненням повноважень директора НАБУ Артема Ситника, їх тимчасово виконуватиме його перший заступник Гізо Углава.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ. 

Як зазначається, відповідно до ЗУ "Про НАБУ", у разі припинення повноважень або звільнення директора НАБУ усі його повноваження до дня призначення нового директора здійснює його перший заступник.

Повноваження директора НАБУ тимчасово виконуватиме Углава, - пресслужба Бюро 01

Також повідомляється, що Гізо Углава народився 18 листопада 1975 року в м. Кутаїсі, Грузія. З 2015 року є громадянином України.

У системі прокуратури Грузії Углава працював з 1998 року до 7 листопада 2012 р, пройшовши шлях від інтерна в обласній прокуратури Імереті до заступника Головного прокурора Грузії. До сфери компетенції Углави входили підрозділи, основним напрямком діяльності яких була боротьба з корупцією, легалізацією незаконних доходів та фінансовими злочинами.

"Гізо Углава – один із ідеологів ідеї створення Національного бюро. У квітні 2015 року призначений на посаду першого заступника директора НАБУ", - зазначають у Бюро. 

Автор: 

НАБУ (5072) Ситник Артем (863) Углава Гізо (20)


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Топ коментарі
+10
спитайте у Зеленського,Єрмака і Татарова , які зірвали конкурс вибору антикорупційного покурора.
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18.04.2022 14:19
+5
За три роки так і не знайшлось часу провести чесний конкурс та призначити очільника.
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18.04.2022 14:20
+4
эта гнилая углава уже прокалывалась на элемент.коррупции..(((
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18.04.2022 14:18
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Интересно, какие результаты деятельности этой конторы за идущий год?
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18.04.2022 14:15 Відповісти
спитайте у Зеленського,Єрмака і Татарова , які зірвали конкурс вибору антикорупційного покурора.
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18.04.2022 14:19 Відповісти
Просрали мільярд на створення НАБУ ,а кпд 10% так писали аналітики США .
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18.04.2022 14:37 Відповісти
які результати лизання дупи каломошиного клоуна і дбр?
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18.04.2022 14:54 Відповісти
эта гнилая углава уже прокалывалась на элемент.коррупции..(((
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18.04.2022 14:18 Відповісти
За три роки так і не знайшлось часу провести чесний конкурс та призначити очільника.
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18.04.2022 14:20 Відповісти
а нашо ?
все робиться на репутації зеленського, який ні за що не відповідає.
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18.04.2022 14:21 Відповісти
Провели, и не раз. Просто каждый раз результаты конкурса не нравились Ермаку и компании.
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18.04.2022 16:27 Відповісти
Ну ничего, теперь, когда всех международных представителей из конкурсной комиссии убрали по надуманному поводу, следующий конкурс непременно состоится.
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18.04.2022 16:29 Відповісти
Такі очі чесні
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18.04.2022 14:20 Відповісти
Виконувати обов'язки??? А його на якому іспиті обирали на цю посаду???
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18.04.2022 14:21 Відповісти
Давайте вже Юзіка, чи Колю Котлету.... Війна ж все спише, чи не так?
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18.04.2022 14:22 Відповісти
нє, ну а шо
повноваження глави буде виконувати углава
логічно
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18.04.2022 14:23 Відповісти
ось і набу позеленіло
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18.04.2022 15:02 Відповісти
знову ще один гризун..грузин
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18.04.2022 16:45 Відповісти
НАБУ н...... не делает, потому что все фигуранты,свидетели и т.п. успешно сдрыснули в Европу и даже телеграмм не присылают. технический департамент влился в единый центр контразведки.
Бывший премьер Зеленского уведомил, что Медведчуку помогали уйти в подпол из МВД, это справедливо, ведь нач Киевской полиции корифан татарова.
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18.04.2022 17:33 Відповісти
с таким НАБУ хотят в ЕС ? зеленский думает самый хитрошопый?
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19.04.2022 01:13 Відповісти
 
 