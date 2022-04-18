Повноваження директора НАБУ тимчасово виконуватиме Углава, - пресслужба Бюро. ФОТО

З 17 квітня 2022 року у зв’язку із припиненням повноважень директора НАБУ Артема Ситника, їх тимчасово виконуватиме його перший заступник Гізо Углава.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Як зазначається, відповідно до ЗУ "Про НАБУ", у разі припинення повноважень або звільнення директора НАБУ усі його повноваження до дня призначення нового директора здійснює його перший заступник.

Також повідомляється, що Гізо Углава народився 18 листопада 1975 року в м. Кутаїсі, Грузія. З 2015 року є громадянином України.

У системі прокуратури Грузії Углава працював з 1998 року до 7 листопада 2012 р, пройшовши шлях від інтерна в обласній прокуратури Імереті до заступника Головного прокурора Грузії. До сфери компетенції Углави входили підрозділи, основним напрямком діяльності яких була боротьба з корупцією, легалізацією незаконних доходів та фінансовими злочинами.

"Гізо Углава – один із ідеологів ідеї створення Національного бюро. У квітні 2015 року призначений на посаду першого заступника директора НАБУ", - зазначають у Бюро.