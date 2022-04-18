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Полномочия директора НАБУ будет временно выполнять Углава, - пресс-служба Бюро. ФОТО

С 17 апреля 2022 года в связи с прекращением полномочий директора НАБУ Артема Сытника, их будет временно выполнять его первый заместитель Гизо Углава.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отмечается, согласно ЗУ "О НАБУ", при прекращении полномочий или увольнении директора НАБУ все его полномочия до дня назначения нового директора осуществляет его первый заместитель.

Полномочия директора НАБУ будет временно выполнять Углава, - пресс-служба Бюро 01

Также сообщается, что Гизо Углава родился 18 ноября 1975 г. в г. Кутаиси, Грузия. С 2015 года - гражданин Украины.

В системе прокуратуры Грузии Углава работал с 1998 г. по 7 ноября 2012 г., пройдя путь от интерна в областной прокуратуре Имерете до заместителя Главного прокурора Грузии. В компетенцию Углавы входили подразделения, основным направлением деятельности которых была борьба с коррупцией, легализацией незаконных доходов и финансовыми преступлениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сытник уволен с должности директора НАБУ в связи с истечением срока полномочий, - "слуга народа" Гришина

"Гизо Углава – один из идеологов идеи создания Национального бюро. В апреле 2015 назначен на должность первого заместителя директора НАБУ", - отмечают в Бюро.

Автор: 

НАБУ (4223) Сытник (958) Углава Гизо (20)


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Топ комментарии
+10
спитайте у Зеленського,Єрмака і Татарова , які зірвали конкурс вибору антикорупційного покурора.
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18.04.2022 14:19
+5
За три роки так і не знайшлось часу провести чесний конкурс та призначити очільника.
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18.04.2022 14:20
+4
эта гнилая углава уже прокалывалась на элемент.коррупции..(((
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18.04.2022 14:18
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Интересно, какие результаты деятельности этой конторы за идущий год?
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18.04.2022 14:15 Ответить
спитайте у Зеленського,Єрмака і Татарова , які зірвали конкурс вибору антикорупційного покурора.
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18.04.2022 14:19 Ответить
Просрали мільярд на створення НАБУ ,а кпд 10% так писали аналітики США .
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18.04.2022 14:37 Ответить
які результати лизання дупи каломошиного клоуна і дбр?
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18.04.2022 14:54 Ответить
эта гнилая углава уже прокалывалась на элемент.коррупции..(((
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18.04.2022 14:18 Ответить
За три роки так і не знайшлось часу провести чесний конкурс та призначити очільника.
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18.04.2022 14:20 Ответить
а нашо ?
все робиться на репутації зеленського, який ні за що не відповідає.
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18.04.2022 14:21 Ответить
Провели, и не раз. Просто каждый раз результаты конкурса не нравились Ермаку и компании.
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18.04.2022 16:27 Ответить
Ну ничего, теперь, когда всех международных представителей из конкурсной комиссии убрали по надуманному поводу, следующий конкурс непременно состоится.
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18.04.2022 16:29 Ответить
Такі очі чесні
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18.04.2022 14:20 Ответить
Виконувати обов'язки??? А його на якому іспиті обирали на цю посаду???
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18.04.2022 14:21 Ответить
Давайте вже Юзіка, чи Колю Котлету.... Війна ж все спише, чи не так?
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18.04.2022 14:22 Ответить
нє, ну а шо
повноваження глави буде виконувати углава
логічно
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18.04.2022 14:23 Ответить
ось і набу позеленіло
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18.04.2022 15:02 Ответить
знову ще один гризун..грузин
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18.04.2022 16:45 Ответить
НАБУ н...... не делает, потому что все фигуранты,свидетели и т.п. успешно сдрыснули в Европу и даже телеграмм не присылают. технический департамент влился в единый центр контразведки.
Бывший премьер Зеленского уведомил, что Медведчуку помогали уйти в подпол из МВД, это справедливо, ведь нач Киевской полиции корифан татарова.
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18.04.2022 17:33 Ответить
с таким НАБУ хотят в ЕС ? зеленский думает самый хитрошопый?
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19.04.2022 01:13 Ответить
 
 