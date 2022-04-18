Полномочия директора НАБУ будет временно выполнять Углава, - пресс-служба Бюро. ФОТО
С 17 апреля 2022 года в связи с прекращением полномочий директора НАБУ Артема Сытника, их будет временно выполнять его первый заместитель Гизо Углава.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Как отмечается, согласно ЗУ "О НАБУ", при прекращении полномочий или увольнении директора НАБУ все его полномочия до дня назначения нового директора осуществляет его первый заместитель.
Также сообщается, что Гизо Углава родился 18 ноября 1975 г. в г. Кутаиси, Грузия. С 2015 года - гражданин Украины.
В системе прокуратуры Грузии Углава работал с 1998 г. по 7 ноября 2012 г., пройдя путь от интерна в областной прокуратуре Имерете до заместителя Главного прокурора Грузии. В компетенцию Углавы входили подразделения, основным направлением деятельности которых была борьба с коррупцией, легализацией незаконных доходов и финансовыми преступлениями.
"Гизо Углава – один из идеологов идеи создания Национального бюро. В апреле 2015 назначен на должность первого заместителя директора НАБУ", - отмечают в Бюро.
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все робиться на репутації зеленського, який ні за що не відповідає.
повноваження глави буде виконувати углава
логічно
Бывший премьер Зеленского уведомил, что Медведчуку помогали уйти в подпол из МВД, это справедливо, ведь нач Киевской полиции корифан татарова.