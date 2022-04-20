Загинув Герой України розвідник Ярослав Шинкаренко. ФОТО
На війні з Росією загинув Герой України розвідник Ярослав Шинкаренко. Обставини його смерті не називаються.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці мати Героя Олена Кукла.
"Сина…синочка…. Не вірю… Будьте прокляті, кацапи", – написала мати воїна.
Ярослав боронив Україну від російських загарбників з 2017-го року.
Звання Героя України Ярослав отримав у жовтні 2020 року. На нагородження він приїхав разом з мамою, теж військовою. Його вітчим загинув під час битви за Донецький аеропорт.
Топ коментарі
+51 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар20.04.2022 14:18
+44 Вася Шевченко #371210
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+38 Валентина Горшкова
показати весь коментар20.04.2022 14:21
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прийми його щиру Душу...
де ж набрати слів щоби втішити вдову Героя і матусю Героя... які відлетіли у Вічність...
Слава і подяка його батькам!!!
Слава нації!!!
Очі ясні, спочивайте в мирі.
R.I.P. Воїну!
Вічна пам''ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!