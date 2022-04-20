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Загинув Герой України розвідник Ярослав Шинкаренко. ФОТО

На війні з Росією загинув Герой України розвідник Ярослав Шинкаренко. Обставини його смерті не називаються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці мати Героя Олена Кукла.

"Сина…синочка…. Не вірю… Будьте прокляті, кацапи", – написала мати воїна.

Ярослав боронив Україну від російських загарбників з 2017-го року.

Звання Героя України Ярослав отримав у жовтні 2020 року. На нагородження він приїхав разом з мамою, теж військовою. Його вітчим загинув під час битви за Донецький аеропорт.

Загинув Герой України розвідник Ярослав Шинкаренко 01

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідник Ярослав Шинкаренко про бої в Пісках: "Перша ракета зупинила машину з бійцями, другою ворог намагався добити. Декого неможливо було витягнути… Найстрашнішим був запах печеної крові"

Автор: 

Герой України (314) втрати (4406)


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Топ коментарі
+51
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю Украни...
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20.04.2022 14:18
+44
Боже Боже...
прийми його щиру Душу...



де ж набрати слів щоби втішити вдову Героя і матусю Героя... які відлетіли у Вічність...
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20.04.2022 14:22
+38
СЛАВА ГЕРОЮ !!! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!! ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ЯРОСЛАВУ - ВОЇНУ ПАТРІОТУ !!
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20.04.2022 14:21
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю Украни...
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20.04.2022 14:18 Відповісти
СЛАВА ГЕРОЮ !!! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!! ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ЯРОСЛАВУ - ВОЇНУ ПАТРІОТУ !!
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20.04.2022 14:21 Відповісти
Боже Боже...
прийми його щиру Душу...



де ж набрати слів щоби втішити вдову Героя і матусю Героя... які відлетіли у Вічність...
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20.04.2022 14:22 Відповісти
Слава Герою!!!
Слава і подяка його батькам!!!
Слава нації!!!
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20.04.2022 14:23 Відповісти
Вечная память, Сынок....
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20.04.2022 14:29 Відповісти
Ще жити і жити би цій Людині..
Очі ясні, спочивайте в мирі.
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20.04.2022 14:30 Відповісти
Герою Слава !
R.I.P. Воїну!
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20.04.2022 14:32 Відповісти
Боляче і сумно втрачати кращих Синів Украіни 😪😪😪
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20.04.2022 14:34 Відповісти
Вічна слава Герою!
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20.04.2022 14:36 Відповісти
Яку величезну ціну платить Україна за свою незалежність! Слава Героям! Слава Нації! І якщо нам пощастить і ми виживемо в цій бійні,ми,українці,які залишаться жити,невже зможемо терпіти хабарників,корупціонерів,брехунів,олігархів і всю нечисть,яка мізинця не варта загиблих синів і доньок України? Ми не маємо права їх терпіти заради пам"яті загиблих. Інакше слова про вдячність залишаться лицемірством! Слава Героям!
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20.04.2022 14:37 Відповісти
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20.04.2022 14:58 Відповісти
За вибір *какая разніца* потерпають усі, а гинуть найкращі. Вічна пам*ять героям ! Смерть кацапським нелюдям.
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20.04.2022 16:35 Відповісти
Добра пам'ять про тебе, герою!
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20.04.2022 17:04 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам''ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.04.2022 17:08 Відповісти
я может что то не понимаю но на фото не государственная награда "народный герой Украины"
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20.04.2022 18:18 Відповісти
Слава Герою і вічна пам'ять. Мамі щирі співчуття....
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20.04.2022 20:49 Відповісти
Як схожий на Смуглянку з фільму "В бой идут одни старики". Герою Слава!
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20.04.2022 20:52 Відповісти
 
 