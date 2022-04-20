Загинув Герой України розвідник Ярослав Шинкаренко. ФОТО

На війні з Росією загинув Герой України розвідник Ярослав Шинкаренко. Обставини його смерті не називаються.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у фейсбуці мати Героя Олена Кукла.

"Сина…синочка…. Не вірю… Будьте прокляті, кацапи", – написала мати воїна.

Ярослав боронив Україну від російських загарбників з 2017-го року.

Звання Героя України Ярослав отримав у жовтні 2020 року. На нагородження він приїхав разом з мамою, теж військовою. Його вітчим загинув під час битви за Донецький аеропорт.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Розвідник Ярослав Шинкаренко про бої в Пісках: "Перша ракета зупинила машину з бійцями, другою ворог намагався добити. Декого неможливо було витягнути… Найстрашнішим був запах печеної крові"