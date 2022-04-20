Погиб Герой Украины разведчик Ярослав Шинкаренко. ФОТО
На войне с Россией погиб Герой Украины разведчик Ярослав Шинкаренко. Обстоятельства его смерти не называются.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке мать Героя Елена Кукла.
"Сына... сыночка... Не верю... Будьте прокляты, кацапы", - написала мать бойца.
Ярослав защищал Украину от российских захватчиков с 2017 года.
Звание Героя Украины Ярослав получил в октябре 2020 года. На награждение он приехал вместе с мамой, тоже военной. Его отец погиб в битве за Донецкий аэропорт.
Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Ярославом.
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прийми його щиру Душу...
де ж набрати слів щоби втішити вдову Героя і матусю Героя... які відлетіли у Вічність...
Слава і подяка його батькам!!!
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Очі ясні, спочивайте в мирі.
R.I.P. Воїну!
Вічна пам''ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!