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Погиб Герой Украины разведчик Ярослав Шинкаренко. ФОТО

На войне с Россией погиб Герой Украины разведчик Ярослав Шинкаренко. Обстоятельства его смерти не называются.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила в фейсбуке мать Героя Елена Кукла.

"Сына... сыночка... Не верю... Будьте прокляты, кацапы", - написала мать бойца.

Ярослав защищал Украину от российских захватчиков с 2017 года.

Звание Героя Украины Ярослав получил в октябре 2020 года. На награждение он приехал вместе с мамой, тоже военной. Его отец погиб в битве за Донецкий аэропорт.

 Ранее Цензор.НЕТ публиковал интервью с Ярославом. 

Погиб Герой Украины разведчик Ярослав Шинкаренко 01

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Автор: 

Герой Украины (456) потери (4391)


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Топ комментарии
+51
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю Украни...
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20.04.2022 14:18
+44
Боже Боже...
прийми його щиру Душу...



де ж набрати слів щоби втішити вдову Героя і матусю Героя... які відлетіли у Вічність...
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20.04.2022 14:22
+38
СЛАВА ГЕРОЮ !!! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!! ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ЯРОСЛАВУ - ВОЇНУ ПАТРІОТУ !!
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20.04.2022 14:21
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю Украни...
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20.04.2022 14:18 Ответить
СЛАВА ГЕРОЮ !!! ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ !!! ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ЯРОСЛАВУ - ВОЇНУ ПАТРІОТУ !!
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20.04.2022 14:21 Ответить
Боже Боже...
прийми його щиру Душу...



де ж набрати слів щоби втішити вдову Героя і матусю Героя... які відлетіли у Вічність...
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20.04.2022 14:22 Ответить
Слава Герою!!!
Слава і подяка його батькам!!!
Слава нації!!!
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20.04.2022 14:23 Ответить
Вечная память, Сынок....
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20.04.2022 14:29 Ответить
Ще жити і жити би цій Людині..
Очі ясні, спочивайте в мирі.
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20.04.2022 14:30 Ответить
Герою Слава !
R.I.P. Воїну!
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20.04.2022 14:32 Ответить
Боляче і сумно втрачати кращих Синів Украіни 😪😪😪
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20.04.2022 14:34 Ответить
Вічна слава Герою!
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20.04.2022 14:36 Ответить
Яку величезну ціну платить Україна за свою незалежність! Слава Героям! Слава Нації! І якщо нам пощастить і ми виживемо в цій бійні,ми,українці,які залишаться жити,невже зможемо терпіти хабарників,корупціонерів,брехунів,олігархів і всю нечисть,яка мізинця не варта загиблих синів і доньок України? Ми не маємо права їх терпіти заради пам"яті загиблих. Інакше слова про вдячність залишаться лицемірством! Слава Героям!
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20.04.2022 14:37 Ответить
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20.04.2022 14:58 Ответить
За вибір *какая разніца* потерпають усі, а гинуть найкращі. Вічна пам*ять героям ! Смерть кацапським нелюдям.
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20.04.2022 16:35 Ответить
Добра пам'ять про тебе, герою!
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20.04.2022 17:04 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам''ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.04.2022 17:08 Ответить
я может что то не понимаю но на фото не государственная награда "народный герой Украины"
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20.04.2022 18:18 Ответить
Слава Герою і вічна пам'ять. Мамі щирі співчуття....
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20.04.2022 20:49 Ответить
Як схожий на Смуглянку з фільму "В бой идут одни старики". Герою Слава!
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20.04.2022 20:52 Ответить
 
 