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Тернопільщина попрощалася із загиблим 38-річним воїном Сергієм Грищуком, який повернувся із Польщі, щоб боронити країну. ФОТО

19 квітня Шумська громада Тернопільської області "живим коридором" зустрічала тіло загиблого 38-річного воїна Сергія Грищука, який загинув який загинув 3 квітня, захищаючи від російського окупанта нашу державу. Він спеціально повернувся з Польщі, аби боронити країну від окупантів.

Про це повідомив у фейсбуці голова Шумської громади Вадим Боярський, інформує Цензор.НЕТ.

У с. Велика Іловиця було здійснено чин похорону загиблого.

Тернопільщина попрощалася із загиблим 38-річним воїном Сергієм Грищуком, який повернувся із Польщі, щоб боронити країну 01
Тернопільщина попрощалася із загиблим 38-річним воїном Сергієм Грищуком, який повернувся із Польщі, щоб боронити країну 02
Тернопільщина попрощалася із загиблим 38-річним воїном Сергієм Грищуком, який повернувся із Польщі, щоб боронити країну 03
Тернопільщина попрощалася із загиблим 38-річним воїном Сергієм Грищуком, який повернувся із Польщі, щоб боронити країну 04
Тернопільщина попрощалася із загиблим 38-річним воїном Сергієм Грищуком, який повернувся із Польщі, щоб боронити країну 05

Вшанувати пам’ять добровольця прийшли майже усі односельчани загиблого, жителі громади, представники влади, духовенство та військовослужбовці. Панахиду у Церкві Вознесіння Господнього відслужили священники ПЦУ на чолі з архієпископом Тернопільським і Кременецьким Нестором.

Тернопільщина попрощалася із загиблим 38-річним воїном Сергієм Грищуком, який повернувся із Польщі, щоб боронити країну 06
Тернопільщина попрощалася із загиблим 38-річним воїном Сергієм Грищуком, який повернувся із Польщі, щоб боронити країну 07
Тернопільщина попрощалася із загиблим 38-річним воїном Сергієм Грищуком, який повернувся із Польщі, щоб боронити країну 08
Тернопільщина попрощалася із загиблим 38-річним воїном Сергієм Грищуком, який повернувся із Польщі, щоб боронити країну 09
Тернопільщина попрощалася із загиблим 38-річним воїном Сергієм Грищуком, який повернувся із Польщі, щоб боронити країну 10

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Автор: 

пам’ять (1188) військовослужбовці (4766) втрати (4413) Тернопільська область (591)


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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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21.04.2022 09:41 Відповісти
Світла пам'ять Захиснику України.
Глибокі співчуття рідним.

Таких, як він, багато.
Чоловіки повернулися з-за кордону і пішли боронити рідну землю. І загинули за нашу свободу.
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21.04.2022 09:50 Відповісти
Слава Герою!
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21.04.2022 09:54 Відповісти
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЮ
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21.04.2022 09:56 Відповісти
Земля пухом !Пам'ятаймо наших ГЕРОЇВ завжди !,Слава Героям України !
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21.04.2022 10:26 Відповісти
Герої не вмирають!
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21.04.2022 10:57 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.04.2022 12:03 Відповісти
Царство небесное Герою! Вечная память!
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26.06.2022 18:51 Відповісти
 
 