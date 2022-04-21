Тернопільщина попрощалася із загиблим 38-річним воїном Сергієм Грищуком, який повернувся із Польщі, щоб боронити країну. ФОТО

19 квітня Шумська громада Тернопільської області "живим коридором" зустрічала тіло загиблого 38-річного воїна Сергія Грищука, який загинув який загинув 3 квітня, захищаючи від російського окупанта нашу державу. Він спеціально повернувся з Польщі, аби боронити країну від окупантів.

Про це повідомив у фейсбуці голова Шумської громади Вадим Боярський, інформує Цензор.НЕТ.

У с. Велика Іловиця було здійснено чин похорону загиблого.











Вшанувати пам’ять добровольця прийшли майже усі односельчани загиблого, жителі громади, представники влади, духовенство та військовослужбовці. Панахиду у Церкві Вознесіння Господнього відслужили священники ПЦУ на чолі з архієпископом Тернопільським і Кременецьким Нестором.











Читайте на "Цензор.НЕТ": В бою проти російських окупантів загинув підполковник Олексій Башев (Бек)