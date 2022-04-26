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У підвалах "Азовсталі" лікарі "Азову" надають медичну допомогу. ФОТОрепортаж
У підвалах "Азовсталі " в нелюдських умовах лікарі "Азову" продовжують надавати медичну допомогу військовим та цивільним.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Громадське
"Ми в критичному становищі під постійними обстрілами та бомбардуваннями, хлопці голодують та багато поранених… Лікарі оперують день і ніч в приміщеннях, в яких неможливо нормально навіть жити, не кажучи про хірургію" — лікар з "Азовсталі" опублікував фото людей, які наразі перебувають на території заводу і отримують першу допомогу.
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Дуже допомогла ворогу зайти на Південь України, окупувати міста і пустити воду у
Крим.
Оманські домовленості ?
Хочу помилятись.