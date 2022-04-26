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У підвалах "Азовсталі" лікарі "Азову" надають медичну допомогу. ФОТОрепортаж

У підвалах "Азовсталі " в нелюдських умовах лікарі "Азову" продовжують надавати медичну допомогу військовим та цивільним.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє Громадське 

"Ми в критичному становищі під постійними обстрілами та бомбардуваннями, хлопці голодують та багато поранених… Лікарі оперують день і ніч в приміщеннях, в яких неможливо нормально навіть жити, не кажучи про хірургію" — лікар з "Азовсталі" опублікував фото людей, які наразі перебувають на території заводу і отримують першу допомогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": В підземеллях "Азовсталі" оперують поранених захисників Маріуполя. ФОТО

У підвалах Азовсталі лікарі Азову надають медичну допомогу 01
У підвалах Азовсталі лікарі Азову надають медичну допомогу 02
У підвалах Азовсталі лікарі Азову надають медичну допомогу 03
У підвалах Азовсталі лікарі Азову надають медичну допомогу 04

Автор: 

Маріуполь (3236) Азов (779) Азовсталь (443) медична допомога (113)


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Важко навіть уявити,що переживають та відчувають ці мужні,сильні -Герої Українці!!! СЛАВА ГЕРОЯМ.!!! Держава Україна має зробити все, навіть неможливе ,щоб врятувати наших ГЕРОЇВ!!!
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26.04.2022 20:40 Відповісти
Змилуйся ,Господи, над нашими бійцями. Дай їм сили витримати іперемогти заклятого ворога!!!🙏🇺🇦
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26.04.2022 20:42 Відповісти
Азовці потраплять до раю, а ми ні. Але як же складно зробити цей вибір. Ще кілька років проти вічності.
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26.04.2022 21:21 Відповісти
Алік Пилкін, ти що таке несеш?! Ідіот, який рай?! Попороси свого бога, щоб тебе туди відправив замість людини ЗВІДТИ!
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26.04.2022 23:50 Відповісти
Дай Боже витримки всім Українським військовим в Маріуполі, сили, мудрості і допомогу як військову, так і гуманітарну.
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27.04.2022 17:11 Відповісти
Тут ще Сталінград може бути позаду Маріуполя по витримці ...
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27.04.2022 17:12 Відповісти
"дякувати" Зе владі за те що познімала мінні загородження з Кримського перешейку.
Дуже допомогла ворогу зайти на Південь України, окупувати міста і пустити воду у
Крим.
Оманські домовленості ?
Хочу помилятись.
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27.04.2022 17:14 Відповісти
Ну якась ганьба ,для спасіння воїнів ніхто нічого не робить ! Вже збираються визволяти Молдову ! А не Маріуполь.
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27.04.2022 22:05 Відповісти
 
 