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В подвалах "Азовстали" врачи "Азова" оказывают медицинскую помощь. ФОТОрепортаж

В подвалах "Азовстали" в нечеловеческих условиях врачи "Азова" продолжают оказывать медицинскую помощь военным и гражданским.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Громадське

"Мы в критическом положении под постоянными обстрелами и бомбежками, ребята голодают и много раненых… Врачи оперируют день и ночь в помещениях, в которых невозможно нормально даже жить, не говоря о хирургии", - врач из "Азовстали" опубликовал фото людей, которые сейчас находятся на территории завода и получают первую помощь.

Смотрите также: В подземельях "Азовстали" оперируют раненых защитников Мариуполя. ФОТО

В подвалах Азовстали врачи Азова оказывают медицинскую помощь 01
В подвалах Азовстали врачи Азова оказывают медицинскую помощь 02
В подвалах Азовстали врачи Азова оказывают медицинскую помощь 03
В подвалах Азовстали врачи Азова оказывают медицинскую помощь 04

Автор: 

Мариуполь (5718) Азов (795) Азовсталь (376) медицинская помощь (85)


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Важко навіть уявити,що переживають та відчувають ці мужні,сильні -Герої Українці!!! СЛАВА ГЕРОЯМ.!!! Держава Україна має зробити все, навіть неможливе ,щоб врятувати наших ГЕРОЇВ!!!
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26.04.2022 20:40 Ответить
Змилуйся ,Господи, над нашими бійцями. Дай їм сили витримати іперемогти заклятого ворога!!!🙏🇺🇦
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26.04.2022 20:42 Ответить
Азовці потраплять до раю, а ми ні. Але як же складно зробити цей вибір. Ще кілька років проти вічності.
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26.04.2022 21:21 Ответить
Алік Пилкін, ти що таке несеш?! Ідіот, який рай?! Попороси свого бога, щоб тебе туди відправив замість людини ЗВІДТИ!
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26.04.2022 23:50 Ответить
Дай Боже витримки всім Українським військовим в Маріуполі, сили, мудрості і допомогу як військову, так і гуманітарну.
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27.04.2022 17:11 Ответить
Тут ще Сталінград може бути позаду Маріуполя по витримці ...
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27.04.2022 17:12 Ответить
"дякувати" Зе владі за те що познімала мінні загородження з Кримського перешейку.
Дуже допомогла ворогу зайти на Південь України, окупувати міста і пустити воду у
Крим.
Оманські домовленості ?
Хочу помилятись.
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27.04.2022 17:14 Ответить
Ну якась ганьба ,для спасіння воїнів ніхто нічого не робить ! Вже збираються визволяти Молдову ! А не Маріуполь.
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27.04.2022 22:05 Ответить
 
 