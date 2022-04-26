В подвалах "Азовстали" врачи "Азова" оказывают медицинскую помощь. ФОТОрепортаж

В подвалах "Азовстали" в нечеловеческих условиях врачи "Азова" продолжают оказывать медицинскую помощь военным и гражданским.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщает Громадське

"Мы в критическом положении под постоянными обстрелами и бомбежками, ребята голодают и много раненых… Врачи оперируют день и ночь в помещениях, в которых невозможно нормально даже жить, не говоря о хирургии", - врач из "Азовстали" опубликовал фото людей, которые сейчас находятся на территории завода и получают первую помощь.

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