В подземельях "Азовстали" оперируют раненых защитников Мариуполя. ФОТО

Раненых защитников Мариуполя оперируют прямо в подвале завода "Азовсталь".

Об этом в Facebook сообщил экс-пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Азовцы - защитники Мариуполя - прислали мне и попросили опубликовать несколько фото военного госпиталя на Азовстали: так оперируют раненых бойцов в подземельях завода. И хотя я служу в ВСУ, поэтому не могу быть таким медийно активным в соцсетях, как раньше, я выполняю эту просьбу ", – говорится в сообщении.

"Так случилось, что именно перед новым 2022 годом, снимая фильм об освобождении и обороне города под названием "Маріуполь - Місто нескорених", я был вместе с оператором Павлом Попковым и режиссером Татьяной Терещенко на Азовстали, снимал там и записывал подробное интервью с его директором Энвером Цкитишвили, он рассказывал долго и увлекательно и о своем меткомбинате, и о роли предприятий, их руководителей и коллективов в остановке "русской весны" в 2014, и о том, что под заводом есть некий город в городе. Это и позволяет им до сих пор держаться в таких условиях, в которых никто не воевал, вероятно, со времен Второй мировой войны. И только теперь название меткомбината целиком и полно соответствует реалиям: азовцы из стали – это и есть нынешняя разрушенная, но непокоренная и несокрушимая Азовсталь. Какова бы ни была судьба тех, кто на фото, они уже отчеканили свои стальные имена в истории Украины и мира, которые борются с тиранией. Помним о них и будем рассказывать об их подвиге всему миру", - добавил Шевченко.

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