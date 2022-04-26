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Новости Фото Война
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В подземельях "Азовстали" оперируют раненых защитников Мариуполя. ФОТО

Раненых защитников Мариуполя оперируют прямо в подвале завода "Азовсталь".

Об этом в Facebook сообщил экс-пресс-секретарь МВД Артем Шевченко, передает Цензор.НЕТ.

"Азовцы - защитники Мариуполя - прислали мне и попросили опубликовать несколько фото военного госпиталя на Азовстали: так оперируют раненых бойцов в подземельях завода. И хотя я служу в ВСУ, поэтому не могу быть таким медийно активным в соцсетях, как раньше, я выполняю эту просьбу ", – говорится в сообщении.

"Так случилось, что именно перед новым 2022 годом, снимая фильм об освобождении и обороне города под названием "Маріуполь - Місто нескорених", я был вместе с оператором Павлом Попковым и режиссером Татьяной Терещенко на Азовстали, снимал там и записывал подробное интервью с его директором Энвером Цкитишвили, он рассказывал долго и увлекательно и о своем меткомбинате, и о роли предприятий, их руководителей и коллективов в остановке "русской весны" в 2014, и о том, что под заводом есть некий город в городе. Это и позволяет им до сих пор держаться в таких условиях, в которых никто не воевал, вероятно, со времен Второй мировой войны. И только теперь название меткомбината целиком и полно соответствует реалиям: азовцы из стали – это и есть нынешняя разрушенная, но непокоренная и несокрушимая Азовсталь. Какова бы ни была судьба тех, кто на фото, они уже отчеканили свои стальные имена в истории Украины и мира, которые борются с тиранией. Помним о них и будем рассказывать об их подвиге всему миру", - добавил Шевченко.

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В подземельях Азовстали оперируют раненых защитников Мариуполя 01
В подземельях Азовстали оперируют раненых защитников Мариуполя 02
В подземельях Азовстали оперируют раненых защитников Мариуполя 03

Мариуполь (5718) Шевченко Артем (261)


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Топ комментарии
+35
*******, ****** русня
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26.04.2022 20:20
+29
Господи-дякую що збережеш та врятуєш всіх ци людей...
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26.04.2022 20:20
+23
По гроб должны Вам, мужики. Слава Азову и защитникам Мариуполя
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26.04.2022 20:35
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*******, ****** русня
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26.04.2022 20:20 Ответить
Господи-дякую що збережеш та врятуєш всіх ци людей...
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26.04.2022 20:20 Ответить
питання до влади....
що чекає цих поранених, живих та неушкоджених, цивільний і на кінець, цих лікарів???
хто небудб розкаже Українцям це???
сьогодня,
прямо зараз...
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26.04.2022 20:25 Ответить
не знаю що чекає.як їх звідти витягти якщо ті рашісткі падлюки гатять артою,та зкидують бомби?
єдине пробивати коридор за дпомогою військ і евакуювати...
це взагалі чудо що вони досі живі і бьють кацапню.
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26.04.2022 20:43 Ответить
Я в шоке. Это невозможно. Они чудотворцы, а я атеист. Неужели это не пропаганда? Хочу в ЭТО верить.
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26.04.2022 20:29 Ответить
По гроб должны Вам, мужики. Слава Азову и защитникам Мариуполя
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26.04.2022 20:35 Ответить
Не бажають абристовичі, подоляки, мамамії, верещалки, кіми провести прес-конференцію з цих приміщень "Азовсталі"? А у єрмака є бажання провести там зустріч з командирами наших підрозділів, які боронять Маріуполь і Україну? А той, що кричав, що якщо був презилентом, то не пустив би "зелених чоловічиків" в Крим, то він може не пустити кацапів в Маріуполь, здається його шанс настав?
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26.04.2022 20:37 Ответить
не захищаючі Зеленського ,Аристович це все якась притча))))),але він таки краще жалюгідного Мінстеця. то треба було Пеці не цукерки у ліпецьцу виробляти ,а купляти ракети ППО ПРО ,та не попам томоса купувати за допомогою різних "Нариків" . географія це доля . Маріуполь нажаль повторює долю іншого великого міста що було на кордоні під час Другох Світової.
що б зробив особисто ти? скинути десант? схожа ситуація була у 1944 році під час Варшавського повстання. коли Армія Крайова та Армія Людова попали у пастку і відходили через каналізаційні тунелі ,частина здалася у полон,частина загинула.
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26.04.2022 20:51 Ответить
тобі і твоїм абдристовичам так далеко до Петі, як Вові до воєнкомата декілька років назад аж 4 разочка. Петя виготовляв цукерки на своїй фабриці, за свої гроші і до війни, а Володя вкатав у асфальт наші всі бюджетні кошти замість оборони і головне ракет і ППО. Хоча за свої особисті кошти встановив ППО над Києвом, чого не зробив Вова і його молода команда. Порошенко і його команда розробили декілька ракетних проектів, але нова команда все це знищила і головна ціль - асфальт. Також Томасм отримано для України, і вам, маланцям, цього не зрозуміти, ходіть у свою московську сатаністську організацію, яка знищує українців. І навіть Беніному Наріку далеко до яникових єлдака і татарова. А Маріуполь повторює долю, як вибрати зрадника, який дав команду розмінувати Кримський перешейок і за дві години захопити половину півдня України і оточити Маріуполь. Якщо це не він дав команду, то хто? Де відповідь? Мабуть знову Пеця?
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26.04.2022 22:05 Ответить
в результате разминирования перешейка и чонгара в первый день войны из двух бригад ,что защищали херсонскую область по некоторым данным потеряно 400 человек ,а 500 попали в плен,а разбитой и брошенной техникой были усеяны все дороги до херсона .Вот это цена предательства зеленомордников ,да еще и антоновский мост не подорвали.
Еще вопросы есть и к южному командованию ВСУ (особенно по николаевской казарме -в которую стреляли 3 раза ,а на 4-й раз оказалось куча военнослужащих -не хочу даже писать сколько погибших по западным данным,но очень много )
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26.04.2022 22:24 Ответить
Пошло на ху, короче, за русским кораблем. ***...к.
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27.04.2022 02:00 Ответить
По Раша тв сказали что там мирняка нет.Будут травить газом

.
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26.04.2022 20:39 Ответить
Господи, збережи цих людей. Дай їм сили витримати ці тортури! Слава героям!
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26.04.2022 21:11 Ответить
 
 