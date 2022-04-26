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Новости Фото Война
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Уничтоженный "Стингером" российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". ФОТО

Украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 в Харьковской области.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российский вертолет Ка-52, сбитый на Харьковщине. Утверждают, что сбили "Стингером". Стоимость ракеты - примерно 70 тысяч долларов. Стоимость машины - в сотни раз больше. 16 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" уничтожен на Харьковщине, - Генштаб

Уничтоженный Стингером российский вертолет Ка-52 Аллигатор 01

Харьковщина (5577) Цаплиенко Андрей (36)


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Топ комментарии
+37
Аналагавнєт!
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26.04.2022 20:25
+14
фото ілюстративне
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26.04.2022 20:26
+10
Это точно не к-52, ми-24 или ми-8
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26.04.2022 20:25
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Аналагавнєт!
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26.04.2022 20:25 Ответить
Это точно не к-52, ми-24 или ми-8
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26.04.2022 20:25 Ответить
фото ілюстративне
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26.04.2022 20:26 Ответить
Так, його 19 березня збили
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26.04.2022 20:30 Ответить
це давнішнє фото.
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26.04.2022 21:46 Ответить
дирижабль?
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26.04.2022 20:27 Ответить
Кака правильно - статосрат или сратостат?
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26.04.2022 21:05 Ответить
Сратострат
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26.04.2022 21:29 Ответить
Дерижопель ...
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26.04.2022 21:51 Ответить
Герострат
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26.04.2022 22:04 Ответить
Кацапосрат
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26.04.2022 22:23 Ответить
Это резерватив. А может, презервуар.
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27.04.2022 07:21 Ответить
rf-13017 сбили под Миколаївим 5 марта.
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26.04.2022 20:29 Ответить
Ми-24 фото с первых дней февраля.
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26.04.2022 20:31 Ответить
в первые дни февраля еще не было войны, специалист
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26.04.2022 20:58 Ответить
Це не російський, у них написано Космічні сили.
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26.04.2022 21:19 Ответить
Якщо ти не можеш Мі-24 відрізнити від Мі-8, то нафіга ти взагалі пишеш комент?
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26.04.2022 21:59 Ответить
Тим більше , що це ні перше, ні друге).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_2022
номер 22
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27.04.2022 02:27 Ответить
Мі 35М збитий 5 березня, якщо вже так прискіпливо)
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27.04.2022 02:15 Ответить
«Янукович В.Ф. подав до ОАСК ще один позов проти Верховної ради, в якому вимагає визнати відсутність у Верховної ради повноважень позбавляти звання Президента України у спосіб інший, крім як шляхом імпічменту», - написала вона.

За словами Совгирі, ОАСК вже відкрив провадження у цій справі (№640/39069/21) та призначив його до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

«Тобто рішення суду за цим позовом може бути прийняте практично будь-якої миті», - додала представник ВР у КСУ.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2021 року Янукович подав перший позов до ОАСК, яким оскаржив постанову Верховної ради за 2014 рік щодо його самоусунення. ОАСК https://www.slovoidilo.ua/2021/12/06/novyna/polityka/oask-zareyestruvav-pozov-yanukovycha-verxovnoyi-rady зареєстрував позов Януковича до Ради 6 грудня.

А 30 грудня ОАСК https://www.slovoidilo.ua/2021/12/30/novyna/polityka/oask-vidkryv-provadzhennya-pozovom-yanukovycha-verxovnoyi-rady відкрив провадження за позовом Януковича .

ТАК ЯНУКОВИЧ МАВ СТАТИ ПРЕЗИДЕНТОМ В 2022 Р.

Х то був суддею?
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26.04.2022 20:26 Ответить
саме так, країна мала бути злита служками і боневтіком, тому і мінування мостів з Криму прибрали, і жодного мунівання по Київскьій, Чернігівській і Сумській області не було, і військовий стан був введений лише через 18 годин після початку вторгнення ..... і т.д. і т.п.
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26.04.2022 21:18 Ответить
Рождённый ползать летать не может...
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26.04.2022 20:27 Ответить
Фото с RF-13017 сделано 5 марта.
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26.04.2022 20:27 Ответить
та мне вот что-то такое тоже припоминается, хотя точно сказать не могу.....
у Коваленко нужно спросить - он точно скажет......
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26.04.2022 20:32 Ответить


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26.04.2022 20:39 Ответить
Цілком можливо, що і серед фоток *****, якими ілюструють матеріали про нього, є фото його двійників. Це щось змінює?
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26.04.2022 21:03 Ответить
Просто многие думают, что если редактор разместил на заглавном фото пенис крупным планом, то статья будет про гендерное неравенство.
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26.04.2022 21:11 Ответить
А если крупный пенис, то какое уж тут гендерное равенство?
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26.04.2022 23:22 Ответить
Той що на світлині - це МІ-24 збитий 5-го березня 2022....
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26.04.2022 20:30 Ответить
Ввс параши
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26.04.2022 20:31 Ответить
так ты тот дон сержио...?
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26.04.2022 21:48 Ответить
к чему такая истерика Фото иллюстративное ,сбили ночью Не терпиться?
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26.04.2022 20:57 Ответить
что-то не похоже на К-52 и зелени на поля для 26-го апреля очень мало

99% что это не сегодняшнее фото
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26.04.2022 20:35 Ответить
Да, от 5 марта Ми-35. Только Ка-52 пишется с "А", это же не подводная лодка.
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26.04.2022 20:59 Ответить
Нах про вартість? Козаки збили куйню, котра могла поранити наших людей. Люди головна наша цінність.
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26.04.2022 20:38 Ответить
Нема різниці яке фото а сам факт що більше обстрілювали наших хлопців не буде. Слава ЗСУ.
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26.04.2022 20:39 Ответить
у них же вроде ВКС а не ВВС?
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26.04.2022 20:41 Ответить
Цей вертоліт ще в березні збили
https://youtu.be/zwoo389FL4Q
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26.04.2022 20:42 Ответить
Ядерный подрыв взрывчатого вещества планируется в городе Луганск и дублирующий в городе Шахты рф.
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26.04.2022 20:43 Ответить
чтобы уже наверняка
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27.04.2022 00:34 Ответить
Страна-помойка...
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26.04.2022 20:43 Ответить
Новина виглядає як фейк. Або змініть фото, або заголовок. Позорище якесь.
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26.04.2022 20:52 Ответить
Это старое фото сбитого Ми-24 начала войны. Цензор, вы хоть проверяйте, шо лепите на сайт.
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26.04.2022 20:54 Ответить
Главное, чтобы оно было тяжелее воздуха.
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26.04.2022 21:09 Ответить
ми-24/35
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26.04.2022 21:03 Ответить
Я безумно рад насчет сбитого вертолета орков , но хотя бы ставьте фото без RF-13017. Уже наверное две недели оно висит
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26.04.2022 21:05 Ответить
Таких фото, що не відповідають фактичному матеріалу попадається багато. Просто журналюги спішать підтвердити слова іншими фото.
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26.04.2022 22:14 Ответить
Видимо редакции для тугодумов стоит делать приметочку здоровенными буквами, что фото имеет иллюстративный характер. Зае..ли уже, честное слово
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26.04.2022 22:42 Ответить
фото гавно ((, 1) явно не 52 1) ВВС у них ароде нет, ВКС
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26.04.2022 22:59 Ответить
що ви до фотки причепились? постійно бачу ліві фотки в таких новинах, тому тут нічого нового...
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26.04.2022 23:14 Ответить
На фото Ми-35, і це вже було, дане фото статтю не красить
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27.04.2022 00:03 Ответить
 
 