Уничтоженный "Стингером" российский вертолет Ка-52 "Аллигатор". ФОТО

Украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52 в Харьковской области.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российский вертолет Ка-52, сбитый на Харьковщине. Утверждают, что сбили "Стингером". Стоимость ракеты - примерно 70 тысяч долларов. Стоимость машины - в сотни раз больше. 16 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

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