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Новости Война
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Очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" уничтожен на Харьковщине, - Генштаб

гелікоптер,к52

Еще один российский вертолет Ка-52 уничтожили воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

По военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов США, добавляют в Генштабе.

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армия РФ (19387) Генштаб ВС (6339) Харьковщина (5577) уничтожение (7030) техника (1738) вертолёт (1106)


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Топ комментарии
+38
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26.04.2022 16:17
+36
Харківщина не любить алігаторов і всяку срань кацапську. ***** шастать.
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26.04.2022 16:09
+26
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26.04.2022 16:11
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yeeaah baby!!!!!
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26.04.2022 16:06 Ответить
Наш любий "анало-говнет".
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26.04.2022 16:06 Ответить
Харківщина не любить алігаторов і всяку срань кацапську. ***** шастать.
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26.04.2022 16:09 Ответить
Продовжувати в такому плані , все що рашистське літає , треба на металобрухт .
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26.04.2022 16:09 Ответить
"а наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно выходят вперед"
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26.04.2022 16:11 Ответить
Бийте рашиську наволоч де тільки можна .Слава ЗСУ !
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26.04.2022 16:11 Ответить
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26.04.2022 16:11 Ответить
Тю-тю! А мне казалось шо москали стали беречь вертолеты. Надеюсь экипаж сгорел полностью...
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26.04.2022 16:12 Ответить
Как показывает практика - могли остаться скелеты.
Но кальций(из которого кости) в таблице Менделеева(совсем не русская фамилия у "русского" учёного) - металл, так что можно на лом сдавать...
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26.04.2022 17:33 Ответить
Там без вариантов, только вниз с ускорением свободного падения.
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26.04.2022 17:37 Ответить
російський гелікоптер Ка-52, иди *****!
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26.04.2022 16:14 Ответить
надеюсь, в этот раз для смеху из ДШК сбили?
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26.04.2022 16:15 Ответить
двухвинтовое говно. Можно сбить и с охотничьего ружья. Попадание в лопасть - перехлест лопастей - фсе
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26.04.2022 23:15 Ответить
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26.04.2022 16:17 Ответить
Який можна зробити висновок , кацапи не змінилися за 300 років і воюють массою , а не вмінням, точністю і глибоким плануванням

просто істоти з пекла , і багатож їх як у ***** на 10 років вистачить ,

Європа прийдеться включатися як би тобі нехотілося полишати своє сите життя але час підходить
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26.04.2022 16:17 Ответить
В Сирії почалась війна між народом і Ассадом. Америка ввела війська і почала воювати за сирійський народ.

Росія ввела війська і почала воювати за Ассада. Америка не захотіла вступати в конфлікт з рос. армією, тому вивела війська.

Через це путін подумав, що американці його бояться, і тому вторгся в Україну. Він думав, що Америка не буде допомагати Україні.

Тепер то американці побачили справжній стан російської армії.

Америці зараз потрібно вводити війська в Сирію і скидати Ассада.

Це буде другий фронт!

Росія не зможе воювати на 2 фронти!
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26.04.2022 16:37 Ответить
замечательно, а то вертолеты как то в хвосте у самолетов плелись
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26.04.2022 16:43 Ответить
Соцсоревнование.
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26.04.2022 16:57 Ответить
See you later alligator
see you while crockodile
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26.04.2022 16:51 Ответить
 
 