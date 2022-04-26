Очередной российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" уничтожен на Харьковщине, - Генштаб
Еще один российский вертолет Ка-52 уничтожили воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
По военной номенклатуре боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.
Стоимость Ка-52 – около 16 миллионов долларов США, добавляют в Генштабе.
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+38 Вася Шевченко #371210
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Но кальций(из которого кости) в таблице Менделеева(совсем не русская фамилия у "русского" учёного) - металл, так что можно на лом сдавать...
просто істоти з пекла , і багатож їх як у ***** на 10 років вистачить ,
Європа прийдеться включатися як би тобі нехотілося полишати своє сите життя але час підходить
Росія ввела війська і почала воювати за Ассада. Америка не захотіла вступати в конфлікт з рос. армією, тому вивела війська.
Через це путін подумав, що американці його бояться, і тому вторгся в Україну. Він думав, що Америка не буде допомагати Україні.
Тепер то американці побачили справжній стан російської армії.
Америці зараз потрібно вводити війська в Сирію і скидати Ассада.
Це буде другий фронт!
Росія не зможе воювати на 2 фронти!
see you while crockodile