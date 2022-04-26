Вражеская ракета сбита на Днепропетровщине из ПЗРК "Игла". ВИДЕО

Защитники Украины сбили вражескую ракету из ПЗРК "Игла".

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Обломки упали в поле. Никто не пострадал. Слава нашим военным!"- говорится в сообщении.

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