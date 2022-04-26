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Ворожу ракету збито на Дніпропетровщині із ПЗРК "Ігла". ВIДЕО

Захисники України збили ворожу ракету із ПЗРК "Ігла".

Про це повідомив у телеграм-канала глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламки впали у полі. Ніхто не постраждав. Слава нашим військовим!", - йдеться у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти обстріляли Інгулець та Велику Костромку на Дніпропетровщині, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Автор: 

армія рф (17538) ракети (4031) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3775)


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Топ коментарі
+18
засада - это первое дело )
Раньше восемьдесят лет назад при воздушной тревоге бежали на крышу зажигалки тушить, а сейчас бегом на крышу с "иглой" ...
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26.04.2022 15:55
+14
В начале войны над блокпостами над головой куча ракет летала и нечем было их сбивать, спасибо Западу, что помог
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26.04.2022 16:05
+13
разлетались блд
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26.04.2022 15:50
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Судя по карте тревог, что сразу Днепр. обл. включилась, с Херсона или Крыма запуск
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26.04.2022 15:48 Відповісти
разлетались блд
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26.04.2022 15:50 Відповісти
Точка у , вона тільки 120 км , кацапи потроху просуваються
напрядчи збили бо то не крилата а балістична з ручного пзк малоймовірно
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26.04.2022 15:54 Відповісти
"...балістична з ручного пзк...".
Ну ти і спец... ти хоч знаєш, що таке балістична ракета і як її запускають?

Балістичні ракети можуть запускатися з різноманітних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0 пускових установок : стаціонарних - шахтних або відкритих, мобільних - на базі колісного або гусеничного шасі, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BA літаків , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C кораблів і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD підводних човнів .

Приблизний поділ ракет за дальністю польоту:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Балістична ракета малої дальності (500 - 1000 км).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 Балістична ракета середньої дальності (1000 - 5500 км). https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 Міжконтинентальна балістична ракета (понад 5500 км).
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26.04.2022 16:14 Відповісти
Неправий так, точка у то тактична ракета , але правий в тому що принцип той же , піднімається високо , а потім швидко падає і настільки швидко , що збити з ручного пзк нереально
крилату реально
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26.04.2022 16:29 Відповісти
І толку з того, що ти прочитав вікипедію і нічого не зрозумів?
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26.04.2022 17:42 Відповісти
Странно раньше днепропетровщину из градов обстреливали, а теперь точкой у и ваш вывод просуваються? Град дальше стреляет чем точка у?
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26.04.2022 16:21 Відповісти
Це не може бути Точка У, бо балістичну ракету не зіб'єш з ПЗРК.
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26.04.2022 16:44 Відповісти
Вопрос не в том какая ракета, а какая логика у начального поста.
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26.04.2022 16:55 Відповісти

что бы не спорить и не гадать некоторые фото, на правом тоже фото сбитой ракеты от комплекса "точка у"
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26.04.2022 17:54 Відповісти
То не"сбитая ракєта" то тягова установка яка відєдналася ввд бойової частини
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26.04.2022 19:19 Відповісти
В рашке до сих пор используют Точка-У, так что не трынди что они якобы сняты с вооружения.
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27.04.2022 07:34 Відповісти
Енергодар та Нікополь. Скільки між ними кілометрів через водосховище? Стратег....
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26.04.2022 16:22 Відповісти
По двум твоим постам , делаю вывод , что ты ,туповатый кацапский троль . Поэтому иди за рос. кораблём . Сначала на куй , а потом в пекло.
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26.04.2022 16:31 Відповісти
Тип https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0 тактический ракетный комплекс
Ракета комплекса «Точка-У» представляет собой управляемую бортовой инерциальной системой на всём участке полёта одноступенчатую твердотопливную ракету, состоящую из ракетной части 9М79М (9М79-1) и не отделяемой в полёте головной части (ГЧ).
Дальность стрельбы:минимальная: 15 (15) кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-10 [6] максимальная: 70 (120) кмhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-militaryrussia-5 [5] Скорость ракеты: 1100 м/сhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-11 [7] Стартовая масса: 2010 кгТяга двигателя: 9788 кгсВремя работы: 18-28 сhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-12 [8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F Подлётное время на максимальную дальность: 136 сhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81)#cite_note-13 [9]
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26.04.2022 17:09 Відповісти
...«Кстати, крылатую ракету, которую сбили два дня назад на территории Винницкой области, сбили из обычного пулемета. Она летела очень низко. Это "Х 101", якобы сверхсовременная и сверхценная ракета. Мы видим, что можно ее сбивать. Поэтому призываю всех: пытайтесь, особенно те районы Винницкой области, где знают, что они постоянно летают, они летают кстати, почти в одно и то же время», (c)
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26.04.2022 23:35 Відповісти
р. искандер?
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26.04.2022 15:54 Відповісти
Наберите в гугл фото точки у и искандера для сравнения и по оперению увидите что это ракета комплекса "точка у ",кстати Арестович недавно не верно определил назвав ту 9М79 от точки, что кинули на крамоторский вокзал искандером
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26.04.2022 17:32 Відповісти
Нет. Искандер это баллистик - ракета , с ПЗРК "Ігла" сбить ее почти не возможно.А на поле скорее лежит недобиток Точка-У.
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26.04.2022 17:38 Відповісти
Нет. Искандер это баллистик - ракета , с ПЗРК "Ігла" сбить ее почти не возможно.А на поле скорее лежит недобиток Точка-У.
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26.04.2022 17:39 Відповісти
Нет. Искандер это баллистик - ракета , с ПЗРК "Ігла" сбить ее почти не возможно.А на поле скорее лежит недобиток Точка-У.
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26.04.2022 17:44 Відповісти
Yura , Вы отправили ему три раза одно и то же сообщение
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26.04.2022 18:00 Відповісти
Нет. Искандер это баллистик - ракета , с ПЗРК "Ігла" сбить ее почти не возможно.А на поле скорее лежит недобиток Точка-У.
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26.04.2022 17:55 Відповісти
засада - это первое дело )
Раньше восемьдесят лет назад при воздушной тревоге бежали на крышу зажигалки тушить, а сейчас бегом на крышу с "иглой" ...
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26.04.2022 15:55 Відповісти
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26.04.2022 16:22 Відповісти
Сміттєва армія кацапів. Армія сміттєвих кацапів.
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26.04.2022 15:56 Відповісти
Если только у самого обьекта. Не зная трасс прохода-сбить очень тяжело. А вот если известно обьект удара-вполне наверное
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26.04.2022 16:01 Відповісти
В начале войны над блокпостами над головой куча ракет летала и нечем было их сбивать, спасибо Западу, что помог
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26.04.2022 16:05 Відповісти
а волонтеры так круто кормили мешками с тушенкой, что сейчас только воспоминания)
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26.04.2022 16:12 Відповісти
"Спасіба зеленкхе і ко" які говорили "нєнагнєтать"
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26.04.2022 16:13 Відповісти
Є два типи іскандер-м та іскандер-к, установка Іскандер-к запускає крилату ракету, яку можливо і збили.
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26.04.2022 16:08 Відповісти
спасибо!!!!
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26.04.2022 16:09 Відповісти
Эта ракета кому-то несла смерть.
Кто-то родился во второй раз, но об этом не знает.
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26.04.2022 16:24 Відповісти
Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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26.04.2022 16:33 Відповісти
Хиба що оператор тренувався дивиться у візир ПЗРК Ігла, і тут, раптово, у полі зору з'явилася Точка-У.
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26.04.2022 17:45 Відповісти
В ракетах добре те, що вони не здатні мислити, тож куди націлили її, туди вона і летить. І вже не адаптується до швидких змін навколишньої обстановки, як, наприклад, пілот літака.
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27.04.2022 01:26 Відповісти
Гарна новина.
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27.04.2022 11:22 Відповісти
 
 