Ворожу ракету збито на Дніпропетровщині із ПЗРК "Ігла". ВIДЕО

Захисники України збили ворожу ракету із ПЗРК "Ігла".

Про це повідомив у телеграм-канала глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Уламки впали у полі. Ніхто не постраждав. Слава нашим військовим!", - йдеться у повідомленні.

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