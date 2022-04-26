Черговий російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" знищено на Харківщині, - Генштаб

Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

За військовою номенклатурою бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Вартість Ка-52 - близько 16 мільйонів доларів США, додають у Генштабі.

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