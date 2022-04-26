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Новини Війна
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Черговий російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" знищено на Харківщині, - Генштаб

гелікоптер,к52

Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

За військовою номенклатурою бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

Вартість Ка-52 - близько 16 мільйонів доларів США, додають у Генштабі. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Знищили "гордість" росавіації. У Запорізькій області бійці ЗСУ за добу збили 3 ворожі гелікоптери, - Міноборони. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) Генштаб ЗС (6639) Харківщина (6054) знищення (7342) техніка (1834) вертоліт (879)


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Топ коментарі
+38
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26.04.2022 16:17
+36
Харківщина не любить алігаторов і всяку срань кацапську. ***** шастать.
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26.04.2022 16:09
+26
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26.04.2022 16:11
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yeeaah baby!!!!!
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26.04.2022 16:06 Відповісти
Наш любий "анало-говнет".
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26.04.2022 16:06 Відповісти
Харківщина не любить алігаторов і всяку срань кацапську. ***** шастать.
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26.04.2022 16:09 Відповісти
Продовжувати в такому плані , все що рашистське літає , треба на металобрухт .
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26.04.2022 16:09 Відповісти
"а наши ребята за ту же зарплату уже пятикратно выходят вперед"
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26.04.2022 16:11 Відповісти
Бийте рашиську наволоч де тільки можна .Слава ЗСУ !
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26.04.2022 16:11 Відповісти
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26.04.2022 16:11 Відповісти
Тю-тю! А мне казалось шо москали стали беречь вертолеты. Надеюсь экипаж сгорел полностью...
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26.04.2022 16:12 Відповісти
Как показывает практика - могли остаться скелеты.
Но кальций(из которого кости) в таблице Менделеева(совсем не русская фамилия у "русского" учёного) - металл, так что можно на лом сдавать...
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26.04.2022 17:33 Відповісти
Там без вариантов, только вниз с ускорением свободного падения.
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26.04.2022 17:37 Відповісти
російський гелікоптер Ка-52, иди *****!
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26.04.2022 16:14 Відповісти
надеюсь, в этот раз для смеху из ДШК сбили?
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26.04.2022 16:15 Відповісти
двухвинтовое говно. Можно сбить и с охотничьего ружья. Попадание в лопасть - перехлест лопастей - фсе
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26.04.2022 23:15 Відповісти
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26.04.2022 16:17 Відповісти
Який можна зробити висновок , кацапи не змінилися за 300 років і воюють массою , а не вмінням, точністю і глибоким плануванням

просто істоти з пекла , і багатож їх як у ***** на 10 років вистачить ,

Європа прийдеться включатися як би тобі нехотілося полишати своє сите життя але час підходить
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26.04.2022 16:17 Відповісти
В Сирії почалась війна між народом і Ассадом. Америка ввела війська і почала воювати за сирійський народ.

Росія ввела війська і почала воювати за Ассада. Америка не захотіла вступати в конфлікт з рос. армією, тому вивела війська.

Через це путін подумав, що американці його бояться, і тому вторгся в Україну. Він думав, що Америка не буде допомагати Україні.

Тепер то американці побачили справжній стан російської армії.

Америці зараз потрібно вводити війська в Сирію і скидати Ассада.

Це буде другий фронт!

Росія не зможе воювати на 2 фронти!
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26.04.2022 16:37 Відповісти
замечательно, а то вертолеты как то в хвосте у самолетов плелись
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26.04.2022 16:43 Відповісти
Соцсоревнование.
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26.04.2022 16:57 Відповісти
See you later alligator
see you while crockodile
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26.04.2022 16:51 Відповісти
 
 