Черговий російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" знищено на Харківщині, - Генштаб
Ще один російський гелікоптер Ка-52 знищили воїни Десантно-штурмових військ Збройних Сил України на Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
За військовою номенклатурою бойовий гелікоптер Ка-52 "Алігатор" вважається командирською машиною. Випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.
Вартість Ка-52 - близько 16 мільйонів доларів США, додають у Генштабі.
Топ коментарі
+38 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар26.04.2022 16:17
+36 And Kansay
показати весь коментар26.04.2022 16:09
+26 МГМ
показати весь коментар26.04.2022 16:11
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Но кальций(из которого кости) в таблице Менделеева(совсем не русская фамилия у "русского" учёного) - металл, так что можно на лом сдавать...
просто істоти з пекла , і багатож їх як у ***** на 10 років вистачить ,
Європа прийдеться включатися як би тобі нехотілося полишати своє сите життя але час підходить
Росія ввела війська і почала воювати за Ассада. Америка не захотіла вступати в конфлікт з рос. армією, тому вивела війська.
Через це путін подумав, що американці його бояться, і тому вторгся в Україну. Він думав, що Америка не буде допомагати Україні.
Тепер то американці побачили справжній стан російської армії.
Америці зараз потрібно вводити війська в Сирію і скидати Ассада.
Це буде другий фронт!
Росія не зможе воювати на 2 фронти!
see you while crockodile