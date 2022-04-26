Знищений "Стінгером" російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". ФОТО

Українські захисники збили російських гелікоптер Ка-52 на Харківщині.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Російський гелікоптер Ка-52, збитий на Харківщині. Стверджують, що збили "Стінгером". Вартість ракети приблизно 70 тисяч доларів. Вартість машини в сотні разів більше. 16 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

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