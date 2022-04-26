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Знищений "Стінгером" російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". ФОТО

Українські захисники збили російських гелікоптер Ка-52 на Харківщині.

Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Російський гелікоптер Ка-52, збитий на Харківщині. Стверджують, що збили "Стінгером". Вартість ракети приблизно 70 тисяч доларів. Вартість машини в сотні разів більше. 16 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Черговий російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор" знищено на Харківщині, - Генштаб

Знищений Стінгером російський гелікоптер Ка-52 Алігатор 01

Автор: 

Харківщина (6054) Цаплієнко Андрій (36)


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Топ коментарі
+37
Аналагавнєт!
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26.04.2022 20:25
+14
фото ілюстративне
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26.04.2022 20:26
+10
Это точно не к-52, ми-24 или ми-8
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26.04.2022 20:25
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Аналагавнєт!
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26.04.2022 20:25 Відповісти
Это точно не к-52, ми-24 или ми-8
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26.04.2022 20:25 Відповісти
фото ілюстративне
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26.04.2022 20:26 Відповісти
Так, його 19 березня збили
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26.04.2022 20:30 Відповісти
це давнішнє фото.
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26.04.2022 21:46 Відповісти
дирижабль?
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26.04.2022 20:27 Відповісти
Кака правильно - статосрат или сратостат?
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26.04.2022 21:05 Відповісти
Сратострат
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26.04.2022 21:29 Відповісти
Дерижопель ...
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26.04.2022 21:51 Відповісти
Герострат
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26.04.2022 22:04 Відповісти
Кацапосрат
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26.04.2022 22:23 Відповісти
Это резерватив. А может, презервуар.
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27.04.2022 07:21 Відповісти
rf-13017 сбили под Миколаївим 5 марта.
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26.04.2022 20:29 Відповісти
Ми-24 фото с первых дней февраля.
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26.04.2022 20:31 Відповісти
в первые дни февраля еще не было войны, специалист
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26.04.2022 20:58 Відповісти
Це не російський, у них написано Космічні сили.
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26.04.2022 21:19 Відповісти
Якщо ти не можеш Мі-24 відрізнити від Мі-8, то нафіга ти взагалі пишеш комент?
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26.04.2022 21:59 Відповісти
Тим більше , що це ні перше, ні друге).
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_2022
номер 22
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27.04.2022 02:27 Відповісти
Мі 35М збитий 5 березня, якщо вже так прискіпливо)
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27.04.2022 02:15 Відповісти
«Янукович В.Ф. подав до ОАСК ще один позов проти Верховної ради, в якому вимагає визнати відсутність у Верховної ради повноважень позбавляти звання Президента України у спосіб інший, крім як шляхом імпічменту», - написала вона.

За словами Совгирі, ОАСК вже відкрив провадження у цій справі (№640/39069/21) та призначив його до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.

«Тобто рішення суду за цим позовом може бути прийняте практично будь-якої миті», - додала представник ВР у КСУ.

Нагадаємо, наприкінці листопада 2021 року Янукович подав перший позов до ОАСК, яким оскаржив постанову Верховної ради за 2014 рік щодо його самоусунення. ОАСК https://www.slovoidilo.ua/2021/12/06/novyna/polityka/oask-zareyestruvav-pozov-yanukovycha-verxovnoyi-rady зареєстрував позов Януковича до Ради 6 грудня.

А 30 грудня ОАСК https://www.slovoidilo.ua/2021/12/30/novyna/polityka/oask-vidkryv-provadzhennya-pozovom-yanukovycha-verxovnoyi-rady відкрив провадження за позовом Януковича .

ТАК ЯНУКОВИЧ МАВ СТАТИ ПРЕЗИДЕНТОМ В 2022 Р.

Х то був суддею?
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26.04.2022 20:26 Відповісти
саме так, країна мала бути злита служками і боневтіком, тому і мінування мостів з Криму прибрали, і жодного мунівання по Київскьій, Чернігівській і Сумській області не було, і військовий стан був введений лише через 18 годин після початку вторгнення ..... і т.д. і т.п.
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26.04.2022 21:18 Відповісти
Рождённый ползать летать не может...
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26.04.2022 20:27 Відповісти
Фото с RF-13017 сделано 5 марта.
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26.04.2022 20:27 Відповісти
та мне вот что-то такое тоже припоминается, хотя точно сказать не могу.....
у Коваленко нужно спросить - он точно скажет......
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26.04.2022 20:32 Відповісти


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26.04.2022 20:39 Відповісти
Цілком можливо, що і серед фоток *****, якими ілюструють матеріали про нього, є фото його двійників. Це щось змінює?
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26.04.2022 21:03 Відповісти
Просто многие думают, что если редактор разместил на заглавном фото пенис крупным планом, то статья будет про гендерное неравенство.
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26.04.2022 21:11 Відповісти
А если крупный пенис, то какое уж тут гендерное равенство?
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26.04.2022 23:22 Відповісти
Той що на світлині - це МІ-24 збитий 5-го березня 2022....
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26.04.2022 20:30 Відповісти
Ввс параши
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26.04.2022 20:31 Відповісти
так ты тот дон сержио...?
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26.04.2022 21:48 Відповісти
к чему такая истерика Фото иллюстративное ,сбили ночью Не терпиться?
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26.04.2022 20:57 Відповісти
что-то не похоже на К-52 и зелени на поля для 26-го апреля очень мало

99% что это не сегодняшнее фото
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26.04.2022 20:35 Відповісти
Да, от 5 марта Ми-35. Только Ка-52 пишется с "А", это же не подводная лодка.
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26.04.2022 20:59 Відповісти
Нах про вартість? Козаки збили куйню, котра могла поранити наших людей. Люди головна наша цінність.
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26.04.2022 20:38 Відповісти
Нема різниці яке фото а сам факт що більше обстрілювали наших хлопців не буде. Слава ЗСУ.
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26.04.2022 20:39 Відповісти
у них же вроде ВКС а не ВВС?
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26.04.2022 20:41 Відповісти
Цей вертоліт ще в березні збили
https://youtu.be/zwoo389FL4Q
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26.04.2022 20:42 Відповісти
Ядерный подрыв взрывчатого вещества планируется в городе Луганск и дублирующий в городе Шахты рф.
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26.04.2022 20:43 Відповісти
чтобы уже наверняка
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27.04.2022 00:34 Відповісти
Страна-помойка...
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26.04.2022 20:43 Відповісти
Новина виглядає як фейк. Або змініть фото, або заголовок. Позорище якесь.
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26.04.2022 20:52 Відповісти
Это старое фото сбитого Ми-24 начала войны. Цензор, вы хоть проверяйте, шо лепите на сайт.
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26.04.2022 20:54 Відповісти
Главное, чтобы оно было тяжелее воздуха.
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26.04.2022 21:09 Відповісти
ми-24/35
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26.04.2022 21:03 Відповісти
Я безумно рад насчет сбитого вертолета орков , но хотя бы ставьте фото без RF-13017. Уже наверное две недели оно висит
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26.04.2022 21:05 Відповісти
Таких фото, що не відповідають фактичному матеріалу попадається багато. Просто журналюги спішать підтвердити слова іншими фото.
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26.04.2022 22:14 Відповісти
Видимо редакции для тугодумов стоит делать приметочку здоровенными буквами, что фото имеет иллюстративный характер. Зае..ли уже, честное слово
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26.04.2022 22:42 Відповісти
фото гавно ((, 1) явно не 52 1) ВВС у них ароде нет, ВКС
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26.04.2022 22:59 Відповісти
що ви до фотки причепились? постійно бачу ліві фотки в таких новинах, тому тут нічого нового...
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26.04.2022 23:14 Відповісти
На фото Ми-35, і це вже було, дане фото статтю не красить
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27.04.2022 00:03 Відповісти
 
 