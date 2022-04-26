Знищений "Стінгером" російський гелікоптер Ка-52 "Алігатор". ФОТО
Українські захисники збили російських гелікоптер Ка-52 на Харківщині.
Про це повідомив журналіст Андрій Цаплієнко, передає Цензор.НЕТ.
"Російський гелікоптер Ка-52, збитий на Харківщині. Стверджують, що збили "Стінгером". Вартість ракети приблизно 70 тисяч доларів. Вартість машини в сотні разів більше. 16 мільйонів доларів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%BF%D1%96%D0%B4_%D1%87%D0%B0%D1%81_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_2022
номер 22
За словами Совгирі, ОАСК вже відкрив провадження у цій справі (№640/39069/21) та призначив його до розгляду у порядку спрощеного провадження без виклику сторін та проведення судового засідання.
«Тобто рішення суду за цим позовом може бути прийняте практично будь-якої миті», - додала представник ВР у КСУ.
Нагадаємо, наприкінці листопада 2021 року Янукович подав перший позов до ОАСК, яким оскаржив постанову Верховної ради за 2014 рік щодо його самоусунення. ОАСК https://www.slovoidilo.ua/2021/12/06/novyna/polityka/oask-zareyestruvav-pozov-yanukovycha-verxovnoyi-rady зареєстрував позов Януковича до Ради 6 грудня.
А 30 грудня ОАСК https://www.slovoidilo.ua/2021/12/30/novyna/polityka/oask-vidkryv-provadzhennya-pozovom-yanukovycha-verxovnoyi-rady відкрив провадження за позовом Януковича .
ТАК ЯНУКОВИЧ МАВ СТАТИ ПРЕЗИДЕНТОМ В 2022 Р.
Х то був суддею?
у Коваленко нужно спросить - он точно скажет......
99% что это не сегодняшнее фото
https://youtu.be/zwoo389FL4Q