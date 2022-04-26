В підземеллях "Азовсталі" оперують поранених захисників Маріуполя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поранених захисників Маріуполя оперують прямо в підвалі заводу "Азовсталь".

Про це у Facebook повідомив ексречник МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Азовці захисники Маріуполя прислали мені і попросили опублікувати декілька фото військового шпиталю на Азовсталі: отак оперують поранених бійців у підземеллях заводу. І хоча я служу у ЗСУ, а відтак не можу бути таким медійно активним у соцмережах, як раніше, я виконую це їхнє прохання", - йдеться в повідомленні.

"Так сталося, що саме перед новим 2022 роком, знімаючи фільм про звільнення і оборону міста під назвою "Маріуполь - Місто нескорених", я був разом із оператором Павлом Попковим і режисером Тетяною Терещенко на Азовсталі, знімав там і записував детальне інтерв’ю із його директором Енвером Цкітішвілі. Він розповідав довго та захопливо і про свій меткомбінат, і про роль підприємств, його керівників і колективів у зупинці "руської весни" у 2014, і про те, що під заводом є таке собі місто у місті. Це і дозволяє їм триматися досі у таких умовах, у яких ніхто не воював мабуть з часів Другої світової війни. І тільки тепер назва меткомбінату цілком і повно відповідає реаліям: азовці зі сталі - це і є нинішня зруйнована, але нескорена і незламна Азовсталь. Якою б не була доля тих, хто на фото, вони вже викарбували свої сталеві імена в історії України і світу, які боряться із тиранією. Пам’ятаймо про них і розповідаймо про їхній подвиг всьому світу", - додав Шевченко.

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