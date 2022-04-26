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Новини Фото Війна
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В підземеллях "Азовсталі" оперують поранених захисників Маріуполя. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Поранених захисників Маріуполя оперують прямо в підвалі заводу "Азовсталь".

Про це у Facebook повідомив ексречник МВС Артем Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Азовці захисники Маріуполя прислали мені і попросили опублікувати декілька фото військового шпиталю на Азовсталі: отак оперують поранених бійців у підземеллях заводу. І хоча я служу у ЗСУ, а відтак не можу бути таким медійно активним у соцмережах, як раніше, я виконую це їхнє прохання", - йдеться в повідомленні.

"Так сталося, що саме перед новим 2022 роком, знімаючи фільм про звільнення і оборону міста під назвою "Маріуполь - Місто нескорених", я був разом із оператором Павлом Попковим і режисером Тетяною Терещенко на Азовсталі, знімав там і записував детальне інтерв’ю із його директором Енвером Цкітішвілі. Він розповідав довго та захопливо і про свій меткомбінат, і про роль підприємств, його керівників і колективів у зупинці "руської весни" у 2014, і про те, що під заводом є таке собі місто у місті. Це і дозволяє їм триматися досі у таких умовах, у яких ніхто не воював мабуть з часів Другої світової війни. І тільки тепер назва меткомбінату цілком і повно відповідає реаліям: азовці зі сталі - це і є нинішня зруйнована, але нескорена і незламна Азовсталь. Якою б не була доля тих, хто на фото, вони вже викарбували свої сталеві імена в історії України і світу, які боряться із тиранією. Пам’ятаймо про них і розповідаймо про їхній подвиг всьому світу", - додав Шевченко.

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В підземеллях Азовсталі оперують поранених захисників Маріуполя 01
В підземеллях Азовсталі оперують поранених захисників Маріуполя 02
В підземеллях Азовсталі оперують поранених захисників Маріуполя 03

Автор: 

Маріуполь (3236) Шевченко Артем (222)


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Топ коментарі
+35
*******, ****** русня
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26.04.2022 20:20
+29
Господи-дякую що збережеш та врятуєш всіх ци людей...
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26.04.2022 20:20
+23
По гроб должны Вам, мужики. Слава Азову и защитникам Мариуполя
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26.04.2022 20:35
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*******, ****** русня
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26.04.2022 20:20 Відповісти
Господи-дякую що збережеш та врятуєш всіх ци людей...
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26.04.2022 20:20 Відповісти
питання до влади....
що чекає цих поранених, живих та неушкоджених, цивільний і на кінець, цих лікарів???
хто небудб розкаже Українцям це???
сьогодня,
прямо зараз...
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26.04.2022 20:25 Відповісти
не знаю що чекає.як їх звідти витягти якщо ті рашісткі падлюки гатять артою,та зкидують бомби?
єдине пробивати коридор за дпомогою військ і евакуювати...
це взагалі чудо що вони досі живі і бьють кацапню.
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26.04.2022 20:43 Відповісти
Я в шоке. Это невозможно. Они чудотворцы, а я атеист. Неужели это не пропаганда? Хочу в ЭТО верить.
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26.04.2022 20:29 Відповісти
По гроб должны Вам, мужики. Слава Азову и защитникам Мариуполя
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26.04.2022 20:35 Відповісти
Не бажають абристовичі, подоляки, мамамії, верещалки, кіми провести прес-конференцію з цих приміщень "Азовсталі"? А у єрмака є бажання провести там зустріч з командирами наших підрозділів, які боронять Маріуполь і Україну? А той, що кричав, що якщо був презилентом, то не пустив би "зелених чоловічиків" в Крим, то він може не пустити кацапів в Маріуполь, здається його шанс настав?
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26.04.2022 20:37 Відповісти
не захищаючі Зеленського ,Аристович це все якась притча))))),але він таки краще жалюгідного Мінстеця. то треба було Пеці не цукерки у ліпецьцу виробляти ,а купляти ракети ППО ПРО ,та не попам томоса купувати за допомогою різних "Нариків" . географія це доля . Маріуполь нажаль повторює долю іншого великого міста що було на кордоні під час Другох Світової.
що б зробив особисто ти? скинути десант? схожа ситуація була у 1944 році під час Варшавського повстання. коли Армія Крайова та Армія Людова попали у пастку і відходили через каналізаційні тунелі ,частина здалася у полон,частина загинула.
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26.04.2022 20:51 Відповісти
тобі і твоїм абдристовичам так далеко до Петі, як Вові до воєнкомата декілька років назад аж 4 разочка. Петя виготовляв цукерки на своїй фабриці, за свої гроші і до війни, а Володя вкатав у асфальт наші всі бюджетні кошти замість оборони і головне ракет і ППО. Хоча за свої особисті кошти встановив ППО над Києвом, чого не зробив Вова і його молода команда. Порошенко і його команда розробили декілька ракетних проектів, але нова команда все це знищила і головна ціль - асфальт. Також Томасм отримано для України, і вам, маланцям, цього не зрозуміти, ходіть у свою московську сатаністську організацію, яка знищує українців. І навіть Беніному Наріку далеко до яникових єлдака і татарова. А Маріуполь повторює долю, як вибрати зрадника, який дав команду розмінувати Кримський перешейок і за дві години захопити половину півдня України і оточити Маріуполь. Якщо це не він дав команду, то хто? Де відповідь? Мабуть знову Пеця?
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26.04.2022 22:05 Відповісти
в результате разминирования перешейка и чонгара в первый день войны из двух бригад ,что защищали херсонскую область по некоторым данным потеряно 400 человек ,а 500 попали в плен,а разбитой и брошенной техникой были усеяны все дороги до херсона .Вот это цена предательства зеленомордников ,да еще и антоновский мост не подорвали.
Еще вопросы есть и к южному командованию ВСУ (особенно по николаевской казарме -в которую стреляли 3 раза ,а на 4-й раз оказалось куча военнослужащих -не хочу даже писать сколько погибших по западным данным,но очень много )
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26.04.2022 22:24 Відповісти
Пошло на ху, короче, за русским кораблем. ***...к.
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27.04.2022 02:00 Відповісти
По Раша тв сказали что там мирняка нет.Будут травить газом

.
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26.04.2022 20:39 Відповісти
Господи, збережи цих людей. Дай їм сили витримати ці тортури! Слава героям!
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26.04.2022 21:11 Відповісти
 
 