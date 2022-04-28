УКР
У пам’ятника Пушкіну в Конотопі під час демонтажу відвалилася голова. ФОТО

В Конотопі демонтували пам’ятник Пушкіну. В процесі демонтажу в статуї відпала голова.

Про це повідомив у фейсбуці журналіст Олександр Рудоманов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Конотопі демонтували Пушкіна. При демонтажі відірвало голову", - написав він.

Також дивіться: Вночі у Тернополі зник пам’ятник Пушкіну: "Злочини росіян проти українського народу перекреслили всю культуру російського народу", - мер Надал. ФОТО

У пам’ятника Пушкіну в Конотопі під час демонтажу відвалилася голова 01
У пам’ятника Пушкіну в Конотопі під час демонтажу відвалилася голова 02

Конотоп (118) пам'ятник (933) Пушкін Олександр (49) Сумська область (4138) Рудоманов Олександр (5)
+24
А зачем кран? Я б там с помощью кувалды за пол часа бы справился
28.04.2022 14:10
+17
Мароз і сонце, день чудесний.
Кацап нє спіт, а сдох прєлєсно
28.04.2022 14:16
+16
Та й *** з ним
28.04.2022 14:11
А в куда они едят???
28.04.2022 14:21
Чаще всего в уши ,но бывает и через клоаку
28.04.2022 14:27
Погиб поэт! - невольник чести -
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Отпавшей гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!

М.Ю.Лермонтов
28.04.2022 14:47
А хіба вони їдять? Он відео було, де в них дах поїхав від нутели і "варєньйіцца" наче перший раз побачили.
28.04.2022 14:57
Тогда кувалда тебе в руки.
28.04.2022 14:23
Та... потім щось пошкодите собі, а кацапи заверещать нову історію про "мальчіка в трусіках, каторий защіщал рузкаго поета"
28.04.2022 14:26
Чтоб поместить на ответственное храние в музей, а потом дождаться прихода орков и как в Геническе поставить обратно.
Всем говорю. Снесли памятник - перемолоть бетон, а сталь или бронзу переплавить. Тогда будет реальная декомунизация!
28.04.2022 14:29
Єрмак собі на дачі поставить.
28.04.2022 14:39
Навіть в пушкіна бомануло
28.04.2022 14:11
Ой.
28.04.2022 14:12
Донтесизация
28.04.2022 14:12
*Оу нєєєєєт Гарматкіна звалил фошісти нєєєт... єто гєноцид російськоовного-м бєтона!
28.04.2022 14:13
Вааще то перевод с мардовского пукшин это хлопушкин.
28.04.2022 14:16
Якщо без жартів, то прізвище Пушкіна і справді має мордовське (ерзянське) походження. Мовою ерзя слово "пушка" означає "липа".
http://uralistica.com/forum/topics/rol-erzyan-i-moksha-v-1

"Чтобы закончить о Пушкине, скажу, что
фамилия-то у Александра Сергеевича - финно-угорская! - отметил украинский
историк. -Все уцепились в его негритянского прадедушку. А "пушка"
по-мордовски, а если еще более точно, то по-эрзянски - "липа".
Кстати, практически все современные русские фамилии, оканчивающиеся на
"ин" (в том числе, наверное, и Путин), - финно-угорские по
происхождению. Все это можно прочитать в сборнике эрзянского эпоса, вышедшем в
1995 году в Москве под редакцией профессора Александра Шарова. Не верите -
ищите книгу, проверяйте сами. Кстати, до Петра I на территории современной
России славянским языком пользовались исключительно для общения с другими
племенами. В крепостных деревнях между собой говорили на мокшанском, мерянском,
марийском и других финно-угорских языках. А на русском - только с помещиком да
приставом. Кстати, знаете, что такое "ботать по фене"? Это особый
финно-славянский сленг, который использовали русские купцы, объезжая русские
деревни".

28.04.2022 17:07
Зліпили з гівна і палок.
28.04.2022 14:13
Отвал башки?
28.04.2022 14:13
Никакое ано не пушкин, скрепномардовски погонялово этава эфиопа пукшин от мардовскава пукша - хлопушка. Мардюкизм пушка отсюда.
28.04.2022 14:14
Шевченко тоже писал на русском. Его памятники тоже нужно демонтировать?
показати весь коментар
28.04.2022 14:15
от того что он писал на русском он кацом не стал
28.04.2022 14:16
тут еще и смысл написанного важен...
28.04.2022 14:21
"У Конотопі демонтували Пушкіна. При демонтажі відірвало голову"
а пушкин то, оказывается, не настоящий! фуфло
28.04.2022 14:17
Пушкін все життя жив "без башні". Його ж застрілили на 27 дуелі )
Так що все гармонійно.
28.04.2022 14:19
"Бєндєровци! Пушкіна свалілі!" (с)
28.04.2022 14:20
конотопські відьми.. прокляли пейсателя..
28.04.2022 14:20
заблудился и потерял голову
28.04.2022 14:22
Заголовак треба давати так: "Російський поет №1 зовсім втратив голову!"
28.04.2022 14:25
Основателю рюZZкого фашизма Феде Достоевскому Ваше башню снести надо...баддой...
28.04.2022 14:27
депушкинизация на марше...
28.04.2022 14:32
"мой дядя самых чесных правил,когда не в шутку занемог,кобыле так с утра запрвил ,что дворник вытянуть не смог..." охальник энтот шмуль пушкин был!
28.04.2022 14:35
Веками несли русскую культуру миру, доказывали её неповторность и шедевральность.. и просрали её за 2 месяца.. и зачем животным культура?
28.04.2022 14:35
Алеша Ступин
28.04.2022 14:37
Картина маслом: Крейсер Мацква подає сигнал SOS при наближенні українського Нептуна.
28.04.2022 14:42
Що там голова.В ілліча одного разу яйця відвалились))
28.04.2022 14:39
Та й Конотоп потрібно перейменувати в Конотоп-Виговський в честь перемоги козацького війська на в битві в 1659 році з московськими ординцями під проводом гетьмана Івана Виговського.
28.04.2022 14:55
А що хорошого ?
28.04.2022 15:15
Боротися з пам'ятниками значно легше, і водночас це помітніше за українізацію. Натомість, шайка ігнорує закон про функціонування державної мови. Тобто, цей рух є чистим популізмом, - базовим методом зелених, що під гаслом "дерусифікації" уникає декацапізації.
28.04.2022 15:28 Відповісти


Реєстрація:21.03.2022

Тобі какашник не тисне?
28.04.2022 15:16
І духа російського неповинно залишитися на теренах України!!!! Погані-непогані - всіх НАХ!!!
28.04.2022 15:27
таких ідолів не демонтувати краном, а валити бульдозером, шоп рилом в землю
28.04.2022 15:35
всі московитсткі топоніми та знаки тра' прибрати з нашої землі, бо то мітки уруского міра
28.04.2022 15:37
-Він помер. - А що з ним сталося? - В нього голова відпала. (С) " Тупий та ще тупіший"
28.04.2022 16:13
Не винесла душа поета.
28.04.2022 16:36
Насіяли свого кацапського непотребу повсюди, а тепер істерично тицяють пальцями і волають, шо "ета ісконна руцкая зімля!"
Як після зими дбайливий господар прибирає свій двір, так і вся Україна має вичистити все залежане кацапське сміття зі своєї власної оселі.
28.04.2022 16:56
Было: "Пушкин - наше всё!"

Стало: "... но есть нюанс."
28.04.2022 16:57
Гёте к Гитлеру не имеет отношения.
29.04.2022 04:37
То ведьмы местные заразы накуражили наслали! Як пороблэно! Все по местной схеме. Лучше промолчать или похвалить. А то пенис отвалится.....
19.05.2022 14:04
 
 