У памятника Пушкину в Конотопе при демонтаже отвалилась голова. ФОТО
В Конотопе был демонтирован памятник Пушкину. В процессе демонтажа в статуе отпала голова.
Об этом сообщил в фейсбуке журналист Александр Рудоманов, передает Цензор.НЕТ.
"В Конотопе демонтировали Пушкина. При демонтаже оторвало голову", – написал он.
Топ комментарии
+24 Підлога Маккартні
показать весь комментарий28.04.2022 14:10 Ответить Ссылка
+17 Юрий В
показать весь комментарий28.04.2022 14:16 Ответить Ссылка
+16 эманюэль
показать весь комментарий28.04.2022 14:11 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Отпавшей гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
М.Ю.Лермонтов
Всем говорю. Снесли памятник - перемолоть бетон, а сталь или бронзу переплавить. Тогда будет реальная декомунизация!
Кацап нє спіт, а сдох прєлєсно
http://uralistica.com/forum/topics/rol-erzyan-i-moksha-v-1
"Чтобы закончить о Пушкине, скажу, что
фамилия-то у Александра Сергеевича - финно-угорская! - отметил украинский
историк. -Все уцепились в его негритянского прадедушку. А "пушка"
по-мордовски, а если еще более точно, то по-эрзянски - "липа".
Кстати, практически все современные русские фамилии, оканчивающиеся на
"ин" (в том числе, наверное, и Путин), - финно-угорские по
происхождению. Все это можно прочитать в сборнике эрзянского эпоса, вышедшем в
1995 году в Москве под редакцией профессора Александра Шарова. Не верите -
ищите книгу, проверяйте сами. Кстати, до Петра I на территории современной
России славянским языком пользовались исключительно для общения с другими
племенами. В крепостных деревнях между собой говорили на мокшанском, мерянском,
марийском и других финно-угорских языках. А на русском - только с помещиком да
приставом. Кстати, знаете, что такое "ботать по фене"? Это особый
финно-славянский сленг, который использовали русские купцы, объезжая русские
деревни".
а пушкин то, оказывается, не настоящий! фуфло
Так що все гармонійно.
Реєстрація:21.03.2022
Тобі какашник не тисне?
Як після зими дбайливий господар прибирає свій двір, так і вся Україна має вичистити все залежане кацапське сміття зі своєї власної оселі.
Стало: "... но есть нюанс."