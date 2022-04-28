У памятника Пушкину в Конотопе при демонтаже отвалилась голова. ФОТО

В Конотопе был демонтирован памятник Пушкину. В процессе демонтажа в статуе отпала голова.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Александр Рудоманов, передает Цензор.НЕТ.

"В Конотопе демонтировали Пушкина. При демонтаже оторвало голову", – написал он.

