РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9970 посетителей онлайн
Новости Фото
10 670 55

У памятника Пушкину в Конотопе при демонтаже отвалилась голова. ФОТО

В Конотопе был демонтирован памятник Пушкину. В процессе демонтажа в статуе отпала голова.

Об этом сообщил в фейсбуке журналист Александр Рудоманов, передает Цензор.НЕТ.

"В Конотопе демонтировали Пушкина. При демонтаже оторвало голову", – написал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Испытываю радость. Наконец-то! Дружба с Россией окончена", - автор скульптурной композиции "Арка дружбы народов" Миргородский. ВИДЕО

У памятника Пушкину в Конотопе при демонтаже отвалилась голова 01
У памятника Пушкину в Конотопе при демонтаже отвалилась голова 02

Конотоп (131) памятник (2244) Пушкин Александр (58) Сумская область (3582) Рудоманов Александр (6)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+24
А зачем кран? Я б там с помощью кувалды за пол часа бы справился
показать весь комментарий
28.04.2022 14:10 Ответить
+17
Мароз і сонце, день чудесний.
Кацап нє спіт, а сдох прєлєсно
показать весь комментарий
28.04.2022 14:16 Ответить
+16
Та й *** з ним
показать весь комментарий
28.04.2022 14:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в куда они едят???
показать весь комментарий
28.04.2022 14:21 Ответить
Чаще всего в уши ,но бывает и через клоаку
показать весь комментарий
28.04.2022 14:27 Ответить
Погиб поэт! - невольник чести -
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Отпавшей гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде... и убит!
Убит!.. к чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!

М.Ю.Лермонтов
показать весь комментарий
28.04.2022 14:47 Ответить
А хіба вони їдять? Он відео було, де в них дах поїхав від нутели і "варєньйіцца" наче перший раз побачили.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:57 Ответить
А зачем кран? Я б там с помощью кувалды за пол часа бы справился
показать весь комментарий
28.04.2022 14:10 Ответить
Тогда кувалда тебе в руки.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:23 Ответить
Та... потім щось пошкодите собі, а кацапи заверещать нову історію про "мальчіка в трусіках, каторий защіщал рузкаго поета"
показать весь комментарий
28.04.2022 14:26 Ответить
Чтоб поместить на ответственное храние в музей, а потом дождаться прихода орков и как в Геническе поставить обратно.
Всем говорю. Снесли памятник - перемолоть бетон, а сталь или бронзу переплавить. Тогда будет реальная декомунизация!
показать весь комментарий
28.04.2022 14:29 Ответить
Єрмак собі на дачі поставить.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:39 Ответить
Навіть в пушкіна бомануло
показать весь комментарий
28.04.2022 14:11 Ответить
Мароз і сонце, день чудесний.
Кацап нє спіт, а сдох прєлєсно
показать весь комментарий
28.04.2022 14:16 Ответить
Та й *** з ним
показать весь комментарий
28.04.2022 14:11 Ответить
Ой.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:12 Ответить
Донтесизация
показать весь комментарий
28.04.2022 14:12 Ответить
*Оу нєєєєєт Гарматкіна звалил фошісти нєєєт... єто гєноцид російськоовного-м бєтона!
показать весь комментарий
28.04.2022 14:13 Ответить
Вааще то перевод с мардовского пукшин это хлопушкин.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:16 Ответить
Якщо без жартів, то прізвище Пушкіна і справді має мордовське (ерзянське) походження. Мовою ерзя слово "пушка" означає "липа".
http://uralistica.com/forum/topics/rol-erzyan-i-moksha-v-1

"Чтобы закончить о Пушкине, скажу, что
фамилия-то у Александра Сергеевича - финно-угорская! - отметил украинский
историк. -Все уцепились в его негритянского прадедушку. А "пушка"
по-мордовски, а если еще более точно, то по-эрзянски - "липа".
Кстати, практически все современные русские фамилии, оканчивающиеся на
"ин" (в том числе, наверное, и Путин), - финно-угорские по
происхождению. Все это можно прочитать в сборнике эрзянского эпоса, вышедшем в
1995 году в Москве под редакцией профессора Александра Шарова. Не верите -
ищите книгу, проверяйте сами. Кстати, до Петра I на территории современной
России славянским языком пользовались исключительно для общения с другими
племенами. В крепостных деревнях между собой говорили на мокшанском, мерянском,
марийском и других финно-угорских языках. А на русском - только с помещиком да
приставом. Кстати, знаете, что такое "ботать по фене"? Это особый
финно-славянский сленг, который использовали русские купцы, объезжая русские
деревни".

показать весь комментарий
28.04.2022 17:07 Ответить
Зліпили з гівна і палок.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:13 Ответить
Отвал башки?
показать весь комментарий
28.04.2022 14:13 Ответить
Никакое ано не пушкин, скрепномардовски погонялово этава эфиопа пукшин от мардовскава пукша - хлопушка. Мардюкизм пушка отсюда.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:14 Ответить
Шевченко тоже писал на русском. Его памятники тоже нужно демонтировать?
показать весь комментарий
28.04.2022 14:15 Ответить
от того что он писал на русском он кацом не стал
показать весь комментарий
28.04.2022 14:16 Ответить
тут еще и смысл написанного важен...
показать весь комментарий
28.04.2022 14:21 Ответить
"У Конотопі демонтували Пушкіна. При демонтажі відірвало голову"
а пушкин то, оказывается, не настоящий! фуфло
показать весь комментарий
28.04.2022 14:17 Ответить
Пушкін все життя жив "без башні". Його ж застрілили на 27 дуелі )
Так що все гармонійно.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:19 Ответить
"Бєндєровци! Пушкіна свалілі!" (с)
показать весь комментарий
28.04.2022 14:20 Ответить
конотопські відьми.. прокляли пейсателя..
показать весь комментарий
28.04.2022 14:20 Ответить
заблудился и потерял голову
показать весь комментарий
28.04.2022 14:22 Ответить
Заголовак треба давати так: "Російський поет №1 зовсім втратив голову!"
показать весь комментарий
28.04.2022 14:25 Ответить
Основателю рюZZкого фашизма Феде Достоевскому Ваше башню снести надо...баддой...
показать весь комментарий
28.04.2022 14:27 Ответить
депушкинизация на марше...
показать весь комментарий
28.04.2022 14:32 Ответить
"мой дядя самых чесных правил,когда не в шутку занемог,кобыле так с утра запрвил ,что дворник вытянуть не смог..." охальник энтот шмуль пушкин был!
показать весь комментарий
28.04.2022 14:35 Ответить
Веками несли русскую культуру миру, доказывали её неповторность и шедевральность.. и просрали её за 2 месяца.. и зачем животным культура?
показать весь комментарий
28.04.2022 14:35 Ответить
Алеша Ступин
показать весь комментарий
28.04.2022 14:37 Ответить
Картина маслом: Крейсер Мацква подає сигнал SOS при наближенні українського Нептуна.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:42 Ответить
Що там голова.В ілліча одного разу яйця відвалились))
показать весь комментарий
28.04.2022 14:39 Ответить
Та й Конотоп потрібно перейменувати в Конотоп-Виговський в честь перемоги козацького війська на в битві в 1659 році з московськими ординцями під проводом гетьмана Івана Виговського.
показать весь комментарий
28.04.2022 14:55 Ответить
А що хорошого ?
показать весь комментарий
28.04.2022 15:15 Ответить
Боротися з пам'ятниками значно легше, і водночас це помітніше за українізацію. Натомість, шайка ігнорує закон про функціонування державної мови. Тобто, цей рух є чистим популізмом, - базовим методом зелених, що під гаслом "дерусифікації" уникає декацапізації.
показать весь комментарий
28.04.2022 15:28 Ответить


Реєстрація:21.03.2022

Тобі какашник не тисне?
показать весь комментарий
28.04.2022 15:16 Ответить
І духа російського неповинно залишитися на теренах України!!!! Погані-непогані - всіх НАХ!!!
показать весь комментарий
28.04.2022 15:27 Ответить
таких ідолів не демонтувати краном, а валити бульдозером, шоп рилом в землю
показать весь комментарий
28.04.2022 15:35 Ответить
всі московитсткі топоніми та знаки тра' прибрати з нашої землі, бо то мітки уруского міра
показать весь комментарий
28.04.2022 15:37 Ответить
-Він помер. - А що з ним сталося? - В нього голова відпала. (С) " Тупий та ще тупіший"
показать весь комментарий
28.04.2022 16:13 Ответить
Не винесла душа поета.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:36 Ответить
Насіяли свого кацапського непотребу повсюди, а тепер істерично тицяють пальцями і волають, шо "ета ісконна руцкая зімля!"
Як після зими дбайливий господар прибирає свій двір, так і вся Україна має вичистити все залежане кацапське сміття зі своєї власної оселі.
показать весь комментарий
28.04.2022 16:56 Ответить
Было: "Пушкин - наше всё!"

Стало: "... но есть нюанс."
показать весь комментарий
28.04.2022 16:57 Ответить
Гёте к Гитлеру не имеет отношения.
показать весь комментарий
29.04.2022 04:37 Ответить
То ведьмы местные заразы накуражили наслали! Як пороблэно! Все по местной схеме. Лучше промолчать или похвалить. А то пенис отвалится.....
показать весь комментарий
19.05.2022 14:04 Ответить
 
 