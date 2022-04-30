Померла відома художниця-шістдесятниця Любов Панченко. ФОТО

Почесна громадянка міста Буча, лауреатка премії імені Василя Стуса, художниця-модельєрка, членкиня Союзу Українок, шістдесятниця Любов Панченко дуже постраждала під час російської навали в Бучі.

"Наша громада нині зазнала великої втрати – Буча і вся Україна збідніли на ще один щедрий, неповторний талант.

На 85-му році життя відійшла у вічність Почесна громадянка міста, лауреатка премії імені Василя Стуса, художниця-модельєрка Любов Панченко.

Вона – з середовища патріотів-шістдесятників, які попри тиск Кремля розвивали українську культуру в часи радянської цензури.

Уся її творчість мала яскраво виражений український колорит, через що Любов Михайлівну переслідували, а її творчість замовчували.

Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали.

Від усієї Бучанської громади висловлюю щирі співчуття рідним та друзям великої Українки. Нам залишаються її роботи і пам‘ять про стійкість, незламність та любов до України в складні для нації часи", - сказано в повідомленні.

Відомо, що художниця під час російської окупації Бучі була у своїй хаті й місяць голодувала. Свою мистецьку спадщину вона передала у "Музей шістдесятництва", тому роботи вдалося зберегти, а от сама художниця після звільнення Бучі від окупантів перебувала в лікарні у дуже поганому стані.