Померла відома художниця-шістдесятниця Любов Панченко. ФОТО

Почесна громадянка міста Буча, лауреатка премії імені Василя Стуса, художниця-модельєрка, членкиня Союзу Українок, шістдесятниця Любов Панченко дуже постраждала під час російської навали в Бучі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у фейсбуці міський голова Бучі Анатолій Федорук.

"Наша громада нині зазнала великої втрати – Буча і вся Україна збідніли на ще один щедрий, неповторний талант.

На 85-му році життя відійшла у вічність Почесна громадянка міста, лауреатка премії імені Василя Стуса, художниця-модельєрка Любов Панченко.

Вона – з середовища патріотів-шістдесятників, які попри тиск Кремля розвивали українську культуру в часи радянської цензури.

Уся її творчість мала яскраво виражений український колорит, через що Любов Михайлівну переслідували, а її творчість замовчували.

Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали.

Від усієї Бучанської громади висловлюю щирі співчуття рідним та друзям великої Українки. Нам залишаються її роботи і пам‘ять про стійкість, незламність та любов до України в складні для нації часи", - сказано в повідомленні.

Померла відома художниця-шістдесятниця Любов Панченко 01

Відомо, що художниця під час російської окупації Бучі була у своїй хаті й місяць голодувала. Свою мистецьку спадщину вона передала у "Музей шістдесятництва", тому роботи вдалося зберегти, а от сама художниця після звільнення Бучі від окупантів перебувала в лікарні у дуже поганому стані.

Буча (543) Панченко (9)
Світла пам'ять справжній берегині українського мистецтва. Співчуття рідним і близьким.
30.04.2022 20:45 Відповісти
Коли міністр культури просуває всіляких "Сватів" та "Слугу народу", багато людей дізнається про Л. Панченко і таких як вона?
Ці ж обіцяли що вони будуть кращі за пАпірєлніков і ще більше за пАпірєлніков. пАпірєлніков.
30.04.2022 20:50 Відповісти
Вічна пам'ять!
30.04.2022 20:56 Відповісти
Хотілось би, щоб Україна вічно пам"ятала справжніх українців
30.04.2022 21:03 Відповісти
Спочивайте з миром. Моліть Бога за нас
30.04.2022 21:17 Відповісти
Царство Небесне...
01.05.2022 00:40 Відповісти
 
 