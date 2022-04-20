Окупанти знищили архів В’ячеслава Чорновола у Бучі, - НСЖУ
Російські військові знищили архіви українського політика В’ячеслава Чорновола і дисидента-шістдесятника, політв'язня Миколи Плахотнюка.
Окрім того, втрачено всі книжки із колишнього Фонду Чорновола, інформує Національна спілка журналістів, передає Цензор.НЕТ.
Про знищення архівних матеріалів українських політв’язнів В’ячеслава Чорновола і Миколи Плахотнюка повідомив Богдан Плахотнюк, племінник Чорновола. Архіви розташовувалися у родинному будинку батьків Богдана – Валентини Чорновіл, сестри В’ячеслава, та Миколи Плахотнюка – у Лісовій Бучі, місцевості міста Буча.
"Знищене моє дитинство та юність... Знищено частково архів мого дядька, Героя України, В'ячеслава Чорновола; знищено всі книжки із колишнього Фонду Чорновола та понад 60 повних комплектів десятитомника Чорновола, який впорядковувала мама; знищено архів тата, політв'язня радянської системи Миколи Плахотнюка, крім декількох зошитів, які вилетіли під час вибуху", – повідомив Богдан Плахотнюк у вівторок, 19 квітня, коли уперше зумів дістатися обійстя в Бучі.
Будь ласка, зачекайте...
В Бучі була скромна хатинка батькової сестри Валентини Чорновіл. Була. Вже нема. Одна з дуже небагатьох будівель, які в Бучі були повністю зруйновані. Для тітки та її сина Богдана - це неймовірна втрата. Для мене цей дім також був рідним. Регулярно хвалився в фейсбук, як приїздив сюди то допомогти в городі, то обрізати дерева.
24-го почалася війна. 25-го в Бучу вже увірвалися рашистські танки. 28-го хтось із сусідів, хто ще залишався в Бучі, помітив на тітчиному домі оту відому з початку війни мітку. А ще за скількись днів будинок знищили. Поцілили спеціально, щоб зруйнувати до основи. Жоден інший дім у цій дільниці, а серед них і багатші, й більші, не постраждав.
Знаю, що й мітку ставили й знищували за списком. І не якісь рязанські, а свої зрадники, що ще до війни складали списки інтелігенції, активістів, ветеранів, АТОвців. І знали, що роблять списки на знищення. Зараз ця вся наволоч мабуть стоїть у черзі за компенсацією за робите вікно чи погнутий паркан. Може сьогодні десь із кимось з цих ворогів і розминулися біля поліції чи мерії... Так само чітким прицільним ударом зруйнували будинки ще кільком українським активним діячам. Тут прийшли мститися Вячеславу Чорноволу, який для усієї русні ворог і після смерті. Це десь так, як вони досі ловлять Бандеру. Вийшло аж надто символічно та трагічно. Снаряд розірвався практично в тому місті, де лежали ще не роздані 50 комплектів 10-томника праць Вячеслава Чорновола. Вони вмить спопелилися, як від ядерного вибуху. Не знаю, який там був жар, але навіть скло розплавилося...
Отака особиста історія із сьогоднішньої Бучі...
Далі будуть трошки фотографій із тієї руїни.