Оккупанты уничтожили архив Вячеслава Чорновила в Буче, - НСЖУ
Российские военные уничтожили архивы украинского политика Вячеслава Чорновила и диссидента-шестидесятника, политзаключенного Николая Плахотнюка.
Кроме того, потеряны все книги из бывшего Фонда Чорновила, сообщает Национальный союз журналистов, передает Цензор.НЕТ.
Об уничтожении архивных материалов украинских политзаключенных Вячеслава Чорновила и Николая Плахотнюка сообщил Богдан Плахотнюк, племянник Чорновила. Архивы располагались в семейном доме родителей Богдана – Валентины Чорновил, сестры Вячеслава и Николая Плахотнюка – в Лесной Буче, местности города Буча.
"Уничтожено мое детство и юность... Уничтожен частично архив моего дяди, Героя Украины, Вячеслава Чорновила; уничтожены все книги из бывшего Фонда Чорновила и более 60 полных комплектов десятитомника Чорновила, который упорядочивала мама; уничтожен архив папы, политзаключенного советской системы Николая Плахотнюка, кроме нескольких тетрадей, которые вылетели при взрыве", – сообщил Богдан Плахотнюк во вторник, 19 апреля, когда впервые сумел добраться до дома в Буче.
Пожалуйста, подождите...
В Бучі була скромна хатинка батькової сестри Валентини Чорновіл. Була. Вже нема. Одна з дуже небагатьох будівель, які в Бучі були повністю зруйновані. Для тітки та її сина Богдана - це неймовірна втрата. Для мене цей дім також був рідним. Регулярно хвалився в фейсбук, як приїздив сюди то допомогти в городі, то обрізати дерева.
24-го почалася війна. 25-го в Бучу вже увірвалися рашистські танки. 28-го хтось із сусідів, хто ще залишався в Бучі, помітив на тітчиному домі оту відому з початку війни мітку. А ще за скількись днів будинок знищили. Поцілили спеціально, щоб зруйнувати до основи. Жоден інший дім у цій дільниці, а серед них і багатші, й більші, не постраждав.
Знаю, що й мітку ставили й знищували за списком. І не якісь рязанські, а свої зрадники, що ще до війни складали списки інтелігенції, активістів, ветеранів, АТОвців. І знали, що роблять списки на знищення. Зараз ця вся наволоч мабуть стоїть у черзі за компенсацією за робите вікно чи погнутий паркан. Може сьогодні десь із кимось з цих ворогів і розминулися біля поліції чи мерії... Так само чітким прицільним ударом зруйнували будинки ще кільком українським активним діячам. Тут прийшли мститися Вячеславу Чорноволу, який для усієї русні ворог і після смерті. Це десь так, як вони досі ловлять Бандеру. Вийшло аж надто символічно та трагічно. Снаряд розірвався практично в тому місті, де лежали ще не роздані 50 комплектів 10-томника праць Вячеслава Чорновола. Вони вмить спопелилися, як від ядерного вибуху. Не знаю, який там був жар, але навіть скло розплавилося...
Отака особиста історія із сьогоднішньої Бучі...
Далі будуть трошки фотографій із тієї руїни.