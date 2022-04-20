Оккупанты уничтожили архив Вячеслава Чорновила в Буче, - НСЖУ

Российские военные уничтожили архивы украинского политика Вячеслава Чорновила и диссидента-шестидесятника, политзаключенного Николая Плахотнюка.

Кроме того, потеряны все книги из бывшего Фонда Чорновила, сообщает Национальный союз журналистов, передает Цензор.НЕТ.

Об уничтожении архивных материалов украинских политзаключенных Вячеслава Чорновила и Николая Плахотнюка сообщил Богдан Плахотнюк, племянник Чорновила. Архивы располагались в семейном доме родителей Богдана – Валентины Чорновил, сестры Вячеслава и Николая Плахотнюка – в Лесной Буче, местности города Буча.

"Уничтожено мое детство и юность... Уничтожен частично архив моего дяди, Героя Украины, Вячеслава Чорновила; уничтожены все книги из бывшего Фонда Чорновила и более 60 полных комплектов десятитомника Чорновила, который упорядочивала мама; уничтожен архив папы, политзаключенного советской системы Николая Плахотнюка, кроме нескольких тетрадей, которые вылетели при взрыве", – сообщил Богдан Плахотнюк во вторник, 19 апреля, когда впервые сумел добраться до дома в Буче.

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