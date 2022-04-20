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архив (154) НСЖУ (60) Чорновил Вячеслав (104) Буча (450)

Оккупанты уничтожили архив Вячеслава Чорновила в Буче, - НСЖУ

буча,архів,чорновіл

Российские военные уничтожили архивы украинского политика Вячеслава Чорновила и диссидента-шестидесятника, политзаключенного Николая Плахотнюка.

Кроме того, потеряны все книги из бывшего Фонда Чорновила, сообщает Национальный союз журналистов, передает Цензор.НЕТ.

Об уничтожении архивных материалов украинских политзаключенных Вячеслава Чорновила и Николая Плахотнюка сообщил Богдан Плахотнюк, племянник Чорновила. Архивы располагались в семейном доме родителей Богдана – Валентины Чорновил, сестры Вячеслава и Николая Плахотнюка – в Лесной Буче, местности города Буча.

"Уничтожено мое детство и юность... Уничтожен частично архив моего дяди, Героя Украины, Вячеслава Чорновила; уничтожены все книги из бывшего Фонда Чорновила и более 60 полных комплектов десятитомника Чорновила, который упорядочивала мама; уничтожен архив папы, политзаключенного советской системы Николая Плахотнюка, кроме нескольких тетрадей, которые вылетели при взрыве", – сообщил Богдан Плахотнюк во вторник, 19 апреля, когда впервые сумел добраться до дома в Буче.

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Топ комментарии
+30
А пам'ятаєте той "славетний" пост, який виклав рашист портнов у травні 2019-го, одразу після перемоги зє?! В дописі на фб, цей рашист і незамінний друг зеленої влади, погрожував всім патріотам України, активістам, журналістам, що над ними почнуться розправи. Ця тварюка разом із своїми спільниками на місцях дійсно створила список всіх і все, що рашисти мають знищити з приходом в Україну. Тепер ви знаєте, як окупанти виходять на домівки АТО-шників, волонтерів, журналістів, небайдужих проукраїнських громадян на щойно окупованих територіях. До речі, про наявність цих списків попереджала американська розвідка ще напочатку лютого через західні змі. А тим у кого коротка пам'ять, я нагадаю, що рашисту портнову разом із його синком, допоміг в березні втекти з країни заступник зеленського - інший фашист - татаров. Так що думайТЕ!
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20.04.2022 11:03
+13
Також пам'ятаємо що зєля приставив йому держохорону.
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20.04.2022 11:18
+11
https://t.me/Chornovil_official/5135 Тарас Чорновіл , 19/04.2022р. *

В Бучі була скромна хатинка батькової сестри Валентини Чорновіл. Була. Вже нема. Одна з дуже небагатьох будівель, які в Бучі були повністю зруйновані. Для тітки та її сина Богдана - це неймовірна втрата. Для мене цей дім також був рідним. Регулярно хвалився в фейсбук, як приїздив сюди то допомогти в городі, то обрізати дерева.
24-го почалася війна. 25-го в Бучу вже увірвалися рашистські танки. 28-го хтось із сусідів, хто ще залишався в Бучі, помітив на тітчиному домі оту відому з початку війни мітку. А ще за скількись днів будинок знищили. Поцілили спеціально, щоб зруйнувати до основи. Жоден інший дім у цій дільниці, а серед них і багатші, й більші, не постраждав.
Знаю, що й мітку ставили й знищували за списком. І не якісь рязанські, а свої зрадники, що ще до війни складали списки інтелігенції, активістів, ветеранів, АТОвців. І знали, що роблять списки на знищення. Зараз ця вся наволоч мабуть стоїть у черзі за компенсацією за робите вікно чи погнутий паркан. Може сьогодні десь із кимось з цих ворогів і розминулися біля поліції чи мерії... Так само чітким прицільним ударом зруйнували будинки ще кільком українським активним діячам. Тут прийшли мститися Вячеславу Чорноволу, який для усієї русні ворог і після смерті. Це десь так, як вони досі ловлять Бандеру. Вийшло аж надто символічно та трагічно. Снаряд розірвався практично в тому місті, де лежали ще не роздані 50 комплектів 10-томника праць Вячеслава Чорновола. Вони вмить спопелилися, як від ядерного вибуху. Не знаю, який там був жар, але навіть скло розплавилося...

Отака особиста історія із сьогоднішньої Бучі...

Далі будуть трошки фотографій із тієї руїни.
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20.04.2022 11:04
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Сумно.
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20.04.2022 10:52 Ответить
Дикарі, єдине, знищувати москаля під корінь.
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20.04.2022 10:59 Ответить
москалі ... спаплюжити, знищити, вкрасти, це біосміття більш ні на що не здатне.
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20.04.2022 11:00 Ответить
это геноцид, уничтожение настоящего нашего народа, прошлого и будущего...
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20.04.2022 11:01 Ответить
А пам'ятаєте той "славетний" пост, який виклав рашист портнов у травні 2019-го, одразу після перемоги зє?! В дописі на фб, цей рашист і незамінний друг зеленої влади, погрожував всім патріотам України, активістам, журналістам, що над ними почнуться розправи. Ця тварюка разом із своїми спільниками на місцях дійсно створила список всіх і все, що рашисти мають знищити з приходом в Україну. Тепер ви знаєте, як окупанти виходять на домівки АТО-шників, волонтерів, журналістів, небайдужих проукраїнських громадян на щойно окупованих територіях. До речі, про наявність цих списків попереджала американська розвідка ще напочатку лютого через західні змі. А тим у кого коротка пам'ять, я нагадаю, що рашисту портнову разом із його синком, допоміг в березні втекти з країни заступник зеленського - інший фашист - татаров. Так що думайТЕ!
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20.04.2022 11:03 Ответить
Також пам'ятаємо що зєля приставив йому держохорону.
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20.04.2022 11:18 Ответить
Та що думати)) треба обирати наріка на другий термін, може хоч з другої спроби знищить Україну під оплески 73% "українців"...
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20.04.2022 11:28 Ответить
А что тут думать ?!
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20.04.2022 12:14 Ответить
А зараз у владі сидить повно людей Портнова- всі ці єрмаки, татарови, венедіктови, та інші- подрібніше...
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20.04.2022 12:24 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/5135 Тарас Чорновіл , 19/04.2022р. *

В Бучі була скромна хатинка батькової сестри Валентини Чорновіл. Була. Вже нема. Одна з дуже небагатьох будівель, які в Бучі були повністю зруйновані. Для тітки та її сина Богдана - це неймовірна втрата. Для мене цей дім також був рідним. Регулярно хвалився в фейсбук, як приїздив сюди то допомогти в городі, то обрізати дерева.
24-го почалася війна. 25-го в Бучу вже увірвалися рашистські танки. 28-го хтось із сусідів, хто ще залишався в Бучі, помітив на тітчиному домі оту відому з початку війни мітку. А ще за скількись днів будинок знищили. Поцілили спеціально, щоб зруйнувати до основи. Жоден інший дім у цій дільниці, а серед них і багатші, й більші, не постраждав.
Знаю, що й мітку ставили й знищували за списком. І не якісь рязанські, а свої зрадники, що ще до війни складали списки інтелігенції, активістів, ветеранів, АТОвців. І знали, що роблять списки на знищення. Зараз ця вся наволоч мабуть стоїть у черзі за компенсацією за робите вікно чи погнутий паркан. Може сьогодні десь із кимось з цих ворогів і розминулися біля поліції чи мерії... Так само чітким прицільним ударом зруйнували будинки ще кільком українським активним діячам. Тут прийшли мститися Вячеславу Чорноволу, який для усієї русні ворог і після смерті. Це десь так, як вони досі ловлять Бандеру. Вийшло аж надто символічно та трагічно. Снаряд розірвався практично в тому місті, де лежали ще не роздані 50 комплектів 10-томника праць Вячеслава Чорновола. Вони вмить спопелилися, як від ядерного вибуху. Не знаю, який там був жар, але навіть скло розплавилося...

Отака особиста історія із сьогоднішньої Бучі...

Далі будуть трошки фотографій із тієї руїни.
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20.04.2022 11:04 Ответить
Сарана всрата. Весь час палять книжки та архіви. Ніфіга не зберігається. Одна тільки Повість врємєнних лєт. Все весь час спалюють варвари.
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20.04.2022 11:17 Ответить
Давно говорили, что все нужно оцифровывать.
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20.04.2022 11:23 Ответить
Ні, потрібно спорткомплекси будувати для продажних спарцмєнов...
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20.04.2022 11:32 Ответить
Наверняка есть оригинал-макеты! Вся полиграфия уже лет 30 как в электронном виде верстается. Можно выложить в открытый достпуп.
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20.04.2022 14:16 Ответить
сумно... але і злість бере - чому не оцифровали? чому не вивезли? чому не вберегли ті, хто знав цінність цієї спадшини...
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20.04.2022 11:28 Ответить
Короткозорість, нестача часу, невірні пріоритети на державному рівні як наслідок переважної "неукраїнськості" влади в Україні... Та й на людському рівні ті ж причини серед головних, мабуть.
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20.04.2022 12:07 Ответить
Вопрос к Вятровичу
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20.04.2022 12:17 Ответить
Слава Богу, що є Тарас Чорновіл- єдина людина в Україні, яка не боїться говорити Правду.
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20.04.2022 11:46 Ответить
А чим займався міністр, ткаченко, чому не організував вивезення і це ж не одна втрата?
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20.04.2022 11:50 Ответить
Війна проти кацапні - це війна за існування України, українців, нашої культури, мови, історії. Кацапи хочуть все знищити. А до багатьох малоросів - громадян України це ще навіть зараз не доходить... інші ж з них (помилково) вважають, що ******* держава може існувати без всього цього.
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20.04.2022 12:02 Ответить
Це показово. Якби тодішні 73% обрали реформатора Чорновола, замість комуняк Кравчука то і війни б не було, і зброю стратегічну наші комуняки б не віддали своїм російським братушкам
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20.04.2022 12:22 Ответить
якщо б це все було оцифровано, то втрата була б невеликою...
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20.04.2022 12:22 Ответить
 
 