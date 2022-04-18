Путін присвоїв звання "гвардійська" 64-й окремій мотострілецькій бригаді окупантів, що вбивала мирних мешканців в Бучі

Президент РФ Володимир Путін присвоїв звання "гвардійська" 64-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ. Цей підрозділ під час окупації частини Київщини перебував у Бучі.

Відповідна інформація розміщена на сайти Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, військові цього підрозділу окупантів звинувачуються у мародерстві і вбивствах мирних мешканців Бучі.

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