Путін присвоїв звання "гвардійська" 64-й окремій мотострілецькій бригаді окупантів, що вбивала мирних мешканців в Бучі
Президент РФ Володимир Путін присвоїв звання "гвардійська" 64-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ. Цей підрозділ під час окупації частини Київщини перебував у Бучі.
Відповідна інформація розміщена на сайти Кремля, інформує Цензор.НЕТ.
Нагадуємо, військові цього підрозділу окупантів звинувачуються у мародерстві і вбивствах мирних мешканців Бучі.
Топ коментарі
+36 Андрей Забигайло
показати весь коментар18.04.2022 18:19
+31 Александр Чуднивец f1b95bc0
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+30 Юрий Педаченко
показати весь коментар18.04.2022 18:18
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bamr@bamr69
https://twitter.com/bamr69/status/1516023040966115330 4 ч
"Российские военные убили каждого пятого жителя, оставшегося в Буче во время российской оккупации". Об этом заявил в эфире украинского телевидения мэр Бучи Анатолий Федорук.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
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Дед кукухой тронулся?
Воюет в прошлом с Гитлером?
гвалтуваливаєвалі" - "можєм павтаріть". Власне.
Какая страна, такие и гвардейцы.
то сначала по новостям говорили, что взорвался фугас на рынке
еще пара бредовых новостей
а потом выходит новость, что какой то там генерал или кто
награжден за блестяще проведенную операцию
там погибло много людей
ну и про "сирийские тренировки" если еще вспомнить
короче, типичные русские герои
мали за часи 1941-1945рік указом президента росії були скасовані.
Гвардія -- разповсюджуеться в росії на внутрішні війська .
По шевронам легче будет определить кого живым в плен брать нельзя...