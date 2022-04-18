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Путін присвоїв звання "гвардійська" 64-й окремій мотострілецькій бригаді окупантів, що вбивала мирних мешканців в Бучі

буча

Президент РФ Володимир Путін присвоїв звання "гвардійська" 64-й окремій мотострілецькій бригаді ЗС РФ. Цей підрозділ під час окупації частини Київщини перебував у Бучі.

Відповідна інформація розміщена на сайти Кремля, інформує Цензор.НЕТ.

Нагадуємо, військові цього підрозділу окупантів звинувачуються у мародерстві і вбивствах мирних мешканців Бучі.

Також читайте: Мер Бучі Федорук: Кожен п’ятий житель, який залишався у місті, був розстріляний

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Топ коментарі
+36
Каков наполеон,такова и гвардия...
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18.04.2022 18:19
+31
64-а гвардійська-мародерів гвалтівників вбивць...
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18.04.2022 18:18
+30
Это обозначает карт-бланш на убийста, изнасилования и грабеж
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18.04.2022 18:18
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64-а гвардійська-мародерів гвалтівників вбивць...
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18.04.2022 18:18 Відповісти
за тим і були послані

bamr@bamr69

https://twitter.com/bamr69/status/1516023040966115330 4 ч



"Российские военные убили каждого пятого жителя, оставшегося в Буче во время российской оккупации". Об этом заявил в эфире украинского телевидения мэр Бучи Анатолий Федорук.
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18.04.2022 19:09 Відповісти
Як каже Люся евакуація не починалась щоб не було заторів і паніки.
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18.04.2022 19:35 Відповісти
Это обозначает карт-бланш на убийста, изнасилования и грабеж
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18.04.2022 18:18 Відповісти
Продолжу мысль - значит любые переговоры только о порядке сдачи "гвардейцев" трибуналу...
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18.04.2022 18:20 Відповісти
На фиг трибунал. Переговоры продолжать только тогда, когда головы этих ****** принесут.
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18.04.2022 18:28 Відповісти
Каков наполеон,такова и гвардия...
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18.04.2022 18:19 Відповісти
64 вафен СС ім недофюрера..
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18.04.2022 18:42 Відповісти
Звичайний РАШИЗМ.
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18.04.2022 18:19 Відповісти
цинизм этих мразей не знает границ...лучшие вояки - стая мародеров, насильников и убийц...
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18.04.2022 18:19 Відповісти
Ось такі вони - росіянські героїчні вояки, кати, вбивці та мародери. Як там говорять? Молодець серед овець, а як проти молодця, то гвардійська вівця?
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18.04.2022 22:27 Відповісти
64-я позорная бучанская бригада
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18.04.2022 18:19 Відповісти
свой-свояка видит издалека...маняк присвоил кацап*здалам награды за террор мирного населения... ну они ж выполнили его приказ??? даже перевыполнили...вот и получили поощрение...
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18.04.2022 18:21 Відповісти
Кто знает, может это прелюдия к полному разгрому этой бригады.
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18.04.2022 18:27 Відповісти
***** не фортове. Пі.., ць гвардейцам конченим.
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18.04.2022 18:29 Відповісти
Вот вам и ответ на вопрос знало ли руководство что творят их солдаты. Не то что знали а и поддерживали. Кремлевский Фюрер пошел на Украину с единой целью ето уничтожить всех украинцев и все что напоминает Украину. Поетому никаких переговоров а с нацистами
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18.04.2022 18:29 Відповісти
скорее - официально приказали. надо бы по времени посмотреть как в разных населенных пунктах было.
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18.04.2022 19:03 Відповісти
Ми це поправимо з поправкою посмертно.
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18.04.2022 18:30 Відповісти
*****....Не має гарних касабів.
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
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18.04.2022 18:31 Відповісти
Это поощрение геноцида на государственном уровне. Страна бандитов.
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18.04.2022 18:33 Відповісти
Айнзатцгруппа 64.
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18.04.2022 18:33 Відповісти
Мечты ******

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18.04.2022 18:36 Відповісти
Ну значит ее нету
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18.04.2022 18:40 Відповісти
Це він так заохочує убивати цивільних? ГвардейскаЯя СС дивизия.
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18.04.2022 18:41 Відповісти
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18.04.2022 18:46 Відповісти
ось в чому "доблєсть" орків - катів, ґвалтівників та мародерів
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18.04.2022 18:49 Відповісти
Почётное звание (гвардейские) за массовый героизм, мужество и высокое воинское мастерство личного состава, проявленное в боях во время Великой Отечественной войны.

Дед кукухой тронулся?
Воюет в прошлом с Гитлером?
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18.04.2022 19:01 Відповісти
"дєди гвалтували ваєвалі" - "можєм павтаріть". Власне.
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18.04.2022 20:03 Відповісти
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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18.04.2022 19:13 Відповісти
Да ужж ... Рашистские гвардейцы - это живодеры, мародеры и насильники !
Какая страна, такие и гвардейцы.
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18.04.2022 19:19 Відповісти
когда руssские запустили ракетой по рынку грозного (98й год вроде, до войны еще)
то сначала по новостям говорили, что взорвался фугас на рынке
еще пара бредовых новостей
а потом выходит новость, что какой то там генерал или кто
награжден за блестяще проведенную операцию

там погибло много людей

ну и про "сирийские тренировки" если еще вспомнить
короче, типичные русские герои
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18.04.2022 19:25 Відповісти
Гвардия ***********.

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18.04.2022 19:28 Відповісти
VZO
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18.04.2022 20:04 Відповісти
буде доказ для гааги що ***** давав наказ на геноцид народу
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18.04.2022 19:45 Відповісти
ублюдки кацапские сдохните вместе с вашим ******!
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18.04.2022 20:15 Відповісти
Звання "гвардійська" для загально-військових частин , які це звання
мали за часи 1941-1945рік указом президента росії були скасовані.
Гвардія -- разповсюджуеться в росії на внутрішні війська .
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18.04.2022 20:23 Відповісти
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18.04.2022 20:25 Відповісти
Это хорошо...
По шевронам легче будет определить кого живым в плен брать нельзя...
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18.04.2022 20:30 Відповісти
Треба 64-ту гвардійську в повному складі відправити в рай! Заслужили вони, та і Путлер обіцяв...
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18.04.2022 20:55 Відповісти
больной ублюдок
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18.04.2022 21:01 Відповісти
Нагородив за особливу мужність і стійкість при мародерстві згвалтуванні і вбивстві беззбройних людей.бо на інші подвиги вони не здатні.Бо це доказ що вінсам давав наказ вбивати і гвалтувати
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18.04.2022 22:05 Відповісти
 
 