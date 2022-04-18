Путин присвоил звание "гвардейская" 64-й отдельной мотострелковой бригаде оккупантов, убивавшей мирных жителей в Буче
Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "гвардейской" 64-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ. Это подразделение во время оккупации части Киевщины находилось в Буче.
Соответствующая информация размещена на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ .
Напомним, военные этого подразделения оккупантов обвиняются в мародерстве и убийствах мирных жителей Бучи.
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+36 Андрей Забигайло
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bamr@bamr69
https://twitter.com/bamr69/status/1516023040966115330 4 ч
"Российские военные убили каждого пятого жителя, оставшегося в Буче во время российской оккупации". Об этом заявил в эфире украинского телевидения мэр Бучи Анатолий Федорук.
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
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Дед кукухой тронулся?
Воюет в прошлом с Гитлером?
гвалтуваливаєвалі" - "можєм павтаріть". Власне.
Какая страна, такие и гвардейцы.
то сначала по новостям говорили, что взорвался фугас на рынке
еще пара бредовых новостей
а потом выходит новость, что какой то там генерал или кто
награжден за блестяще проведенную операцию
там погибло много людей
ну и про "сирийские тренировки" если еще вспомнить
короче, типичные русские герои
мали за часи 1941-1945рік указом президента росії були скасовані.
Гвардія -- разповсюджуеться в росії на внутрішні війська .
По шевронам легче будет определить кого живым в плен брать нельзя...