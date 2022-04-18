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армия РФ (18059) путин (30489) Буча (451)

Путин присвоил звание "гвардейская" 64-й отдельной мотострелковой бригаде оккупантов, убивавшей мирных жителей в Буче

буча

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "гвардейской" 64-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ. Это подразделение во время оккупации части Киевщины находилось в Буче.

Соответствующая информация размещена на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ .

Напомним, военные этого подразделения оккупантов обвиняются в мародерстве и убийствах мирных жителей Бучи.

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Топ комментарии
+36
Каков наполеон,такова и гвардия...
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18.04.2022 18:19
+31
64-а гвардійська-мародерів гвалтівників вбивць...
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18.04.2022 18:18
+30
Это обозначает карт-бланш на убийста, изнасилования и грабеж
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18.04.2022 18:18
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64-а гвардійська-мародерів гвалтівників вбивць...
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18.04.2022 18:18 Ответить
за тим і були послані

bamr@bamr69

https://twitter.com/bamr69/status/1516023040966115330 4 ч



"Российские военные убили каждого пятого жителя, оставшегося в Буче во время российской оккупации". Об этом заявил в эфире украинского телевидения мэр Бучи Анатолий Федорук.
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18.04.2022 19:09 Ответить
Як каже Люся евакуація не починалась щоб не було заторів і паніки.
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18.04.2022 19:35 Ответить
Это обозначает карт-бланш на убийста, изнасилования и грабеж
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18.04.2022 18:18 Ответить
Продолжу мысль - значит любые переговоры только о порядке сдачи "гвардейцев" трибуналу...
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18.04.2022 18:20 Ответить
На фиг трибунал. Переговоры продолжать только тогда, когда головы этих ****** принесут.
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18.04.2022 18:28 Ответить
Каков наполеон,такова и гвардия...
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18.04.2022 18:19 Ответить
64 вафен СС ім недофюрера..
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18.04.2022 18:42 Ответить
Звичайний РАШИЗМ.
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18.04.2022 18:19 Ответить
цинизм этих мразей не знает границ...лучшие вояки - стая мародеров, насильников и убийц...
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18.04.2022 18:19 Ответить
Ось такі вони - росіянські героїчні вояки, кати, вбивці та мародери. Як там говорять? Молодець серед овець, а як проти молодця, то гвардійська вівця?
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18.04.2022 22:27 Ответить
64-я позорная бучанская бригада
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18.04.2022 18:19 Ответить
свой-свояка видит издалека...маняк присвоил кацап*здалам награды за террор мирного населения... ну они ж выполнили его приказ??? даже перевыполнили...вот и получили поощрение...
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18.04.2022 18:21 Ответить
Кто знает, может это прелюдия к полному разгрому этой бригады.
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18.04.2022 18:27 Ответить
***** не фортове. Пі.., ць гвардейцам конченим.
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18.04.2022 18:29 Ответить
Вот вам и ответ на вопрос знало ли руководство что творят их солдаты. Не то что знали а и поддерживали. Кремлевский Фюрер пошел на Украину с единой целью ето уничтожить всех украинцев и все что напоминает Украину. Поетому никаких переговоров а с нацистами
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18.04.2022 18:29 Ответить
скорее - официально приказали. надо бы по времени посмотреть как в разных населенных пунктах было.
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18.04.2022 19:03 Ответить
Ми це поправимо з поправкою посмертно.
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18.04.2022 18:30 Ответить
*****....Не має гарних касабів.
...
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
Слава нації
Смерть москалям
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18.04.2022 18:31 Ответить
Это поощрение геноцида на государственном уровне. Страна бандитов.
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18.04.2022 18:33 Ответить
Айнзатцгруппа 64.
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18.04.2022 18:33 Ответить
Мечты ******

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18.04.2022 18:36 Ответить
Ну значит ее нету
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18.04.2022 18:40 Ответить
Це він так заохочує убивати цивільних? ГвардейскаЯя СС дивизия.
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18.04.2022 18:41 Ответить
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18.04.2022 18:46 Ответить
ось в чому "доблєсть" орків - катів, ґвалтівників та мародерів
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18.04.2022 18:49 Ответить
Почётное звание (гвардейские) за массовый героизм, мужество и высокое воинское мастерство личного состава, проявленное в боях во время Великой Отечественной войны.

Дед кукухой тронулся?
Воюет в прошлом с Гитлером?
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18.04.2022 19:01 Ответить
"дєди гвалтували ваєвалі" - "можєм павтаріть". Власне.
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18.04.2022 20:03 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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18.04.2022 19:13 Ответить
Да ужж ... Рашистские гвардейцы - это живодеры, мародеры и насильники !
Какая страна, такие и гвардейцы.
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18.04.2022 19:19 Ответить
когда руssские запустили ракетой по рынку грозного (98й год вроде, до войны еще)
то сначала по новостям говорили, что взорвался фугас на рынке
еще пара бредовых новостей
а потом выходит новость, что какой то там генерал или кто
награжден за блестяще проведенную операцию

там погибло много людей

ну и про "сирийские тренировки" если еще вспомнить
короче, типичные русские герои
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18.04.2022 19:25 Ответить
Гвардия ***********.

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18.04.2022 19:28 Ответить
VZO
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18.04.2022 20:04 Ответить
буде доказ для гааги що ***** давав наказ на геноцид народу
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18.04.2022 19:45 Ответить
ублюдки кацапские сдохните вместе с вашим ******!
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18.04.2022 20:15 Ответить
Звання "гвардійська" для загально-військових частин , які це звання
мали за часи 1941-1945рік указом президента росії були скасовані.
Гвардія -- разповсюджуеться в росії на внутрішні війська .
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18.04.2022 20:23 Ответить
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18.04.2022 20:25 Ответить
Это хорошо...
По шевронам легче будет определить кого живым в плен брать нельзя...
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18.04.2022 20:30 Ответить
Треба 64-ту гвардійську в повному складі відправити в рай! Заслужили вони, та і Путлер обіцяв...
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18.04.2022 20:55 Ответить
больной ублюдок
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18.04.2022 21:01 Ответить
Нагородив за особливу мужність і стійкість при мародерстві згвалтуванні і вбивстві беззбройних людей.бо на інші подвиги вони не здатні.Бо це доказ що вінсам давав наказ вбивати і гвалтувати
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18.04.2022 22:05 Ответить
 
 