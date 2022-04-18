Путин присвоил звание "гвардейская" 64-й отдельной мотострелковой бригаде оккупантов, убивавшей мирных жителей в Буче

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание "гвардейской" 64-й отдельной мотострелковой бригаде ВС РФ. Это подразделение во время оккупации части Киевщины находилось в Буче.

Соответствующая информация размещена на сайте Кремля, информирует Цензор.НЕТ .

Напомним, военные этого подразделения оккупантов обвиняются в мародерстве и убийствах мирных жителей Бучи.

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