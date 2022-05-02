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Маріуполь став величезним кладовищем військової техніки російських окупантів. ФОТОрепортаж

Вулиці Маріуполя заповнені знищеною військовою технікою російських окупантів.

У мережі опублікували відповідні кадри з вулиць Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.

"Маріуполь став величезним кладовищем техніки орди", - йдеться в описі фото.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти спочатку привозять гуманітарку, а потім на цих же вантажівках вивозять трупи, - Маріупольська міська рада. ФОТО

Маріуполь став величезним кладовищем військової техніки російських окупантів 01
Маріуполь став величезним кладовищем військової техніки російських окупантів 02

Автор: 

армія рф (17713) Маріуполь (3241) знищення (7468)


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Топ коментарі
+12
Если бы не расстреливали технику орков, погибших не было бы? Женская логика.
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02.05.2022 14:51
+12
Тепер в Україні кіборги донецького аеропорту та кіборги Маріуполя. І ще багато кіборгів. Слава героям!
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02.05.2022 14:54
+8
Я навіть не уявляю скільки живої сили орків там поклали в Маріуполі...
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02.05.2022 15:36
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Это Фолл
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02.05.2022 14:25 Відповісти
Типа как в Fallout?
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02.05.2022 15:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=I8FWlazQX-w Неймовірна краса України під ніжну музику (Гімн України lounge remix)
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02.05.2022 14:26 Відповісти
але ціною дисятків тисяч померлих..
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02.05.2022 14:42 Відповісти
Если бы не расстреливали технику орков, погибших не было бы? Женская логика.
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02.05.2022 14:51 Відповісти
Тепер в Україні кіборги донецького аеропорту та кіборги Маріуполя. І ще багато кіборгів. Слава героям!
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02.05.2022 14:54 Відповісти
Я навіть не уявляю скільки живої сили орків там поклали в Маріуполі...
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02.05.2022 15:36 Відповісти
это общага на шестом участке рядом с забором азовстали
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02.05.2022 15:47 Відповісти
А эти фото, это кадры из видео, где расейский танк ради забавы методично расстреливает в упор общагу, в которой никого нет, кроме нескольких мирных пожилых людей, спрятавшихся в подвале.

https://www.youtube.com/watch?v=NLdJAhq2aew
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02.05.2022 23:43 Відповісти
металлолом недалеко возить будет
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02.05.2022 16:32 Відповісти
 
 