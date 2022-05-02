Маріуполь став величезним кладовищем військової техніки російських окупантів. ФОТОрепортаж
Вулиці Маріуполя заповнені знищеною військовою технікою російських окупантів.
У мережі опублікували відповідні кадри з вулиць Маріуполя, передає Цензор.НЕТ.
"Маріуполь став величезним кладовищем техніки орди", - йдеться в описі фото.
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+8 Richi #516987
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