Білорус Колоцей командував підрозділом російських окупантів у Бучі і особисто вбив щонайменше чотирьох цивільних, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО
Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру білорусу Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв щонайменше чотирьох цивільних у Бучі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".
Йдеться про чотирьох чоловіків, тіла яких лежали біля будівельних матеріалів на одній з вулиць в Бучі. У декого з чоловіків були звʼязані за спиною руки, відтак, вони були заручниками. Вбивство сталося 18 березня, однак тіла пролежали аж до початку квітня, поки в місто не увійшли українські військові та правоохоронці.
Як встановили прокурори, до розстрілу був причетний 35-річний білорус Сергій Колоцей. Він командував одним з підрозділів російських окупантів, які вчиняли геноцид в Бучі. Декого з мирних жителів вони брали в полон і катували, а інших розстрілювали прямо на вулиці.
Момент вбивства бачили кілька свідків. Один з них зміг навіть записати на відео ці події, де видно місце розстрілу і момент, коли один з окупантів піднімає руку зі зброєю і потім лунає постріл.
Свідки впізнали Сергія Колоцея на відеозаписі з білоруського поштового відділення, де камера зафіксувала, як мародери відправляли награбоване в Україні майно своїм родичам до Росії. Згідно з поштовими документами та відеозаписом, Колоцей відправляв в місто Ульяновськ кришку від багажника автомобіля.
Журналісти "Слідства.Інфо" на прохання правоохоронців допомогли ідентифікувати особу Сергія Колоцея, проаналізувавши його обличчя на відеозаписі та його дані з поштових документів.
Підозрюваний Колоцей народився і виріс у білоруському місті Мозир. Тривалий час займався єдиноборствами, виступав на локальних змаганнях. У своїх соцмережах вказує, що потім переїхав до Росії, зокрема, до Москви.
За даними прокуратури, Колоцей має стосунок до підрозділу Росгвардії. Разом з іншими підрозділами російських окупантів, він вторгся на територію України, стверджують українські правоохоронці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Будуть вони прокляті і весь їхній рід.
А інші сотні тисяч білорусів, які проти режима путлєра-таракана! Де вони?
Вийдіть 20 тисяч в Гомелі і заблокуйте техніку орків! Заблокуйте ж/д станції. Заблокуйте Іскандери, які стреляють по нас, заблокуйте аеродроми, з яких злітають літаки, що ******** Україну.
Бо ви там якось хочете, щоб хтось за вас усю грязну роботу зробив. А ви потім підключетесь!
там треба працювати не тільки з ним але і з його сім"єю, яка звичайно ж підтримувала такі його дії - відправляв же комусь намародерене, мабуть ще й хвалився...
Ще два "прильоти" на Дніпропетровщині. Одна ракета влучила у свинокомплекс. Свині живі Джерело:
Про белорусов. Когда своё государство достаётся без большой крови - это не ценится. Это не государство . Потому думаю , что кровь у них впереди . Не получиться им отстреляться и освободится от Лукашенко при помощи украинцев. Во первых кто-то ещё должен ответить за обстрелы с белорусский територии, ЗА ТО ЧТО В УКРАИНУ С СЕВЕРА ЗАШЛИ НАСИЛЬНИКИ И РЕЗНИКИ и произошли трагедии в Буче, Ирпень, Бородянке и соседних сел, за то , что мародеры белоруской почтой отправляли кровавые трофеи.
Думаю , что трагедии белорусов ещё впереди - так как их общество прокацапленное , а это Гражданская война
КОНЕЧНО силы добра победят . Несомненно . Но не все из этих событий выйдут живыми.
А виявляється зло у чистому вигляді. Біс, ублюдок, вбивця.
Сподіваюся побачити його на суді разом із бункерним
Не треба оцих казочок про "не всі росіяни/білоруси погані". Поки з білоруських аеродромів заходять війська, б'ють ракети і літаки, нам пофігу всі вони "погані" чи не всі.
А щоб краще запам'яталось, треба вимагати в якості контрибуцій повернути Україні окуповану в 1919 році мо₴калями Стародубщину, і подаровану білорусам при сталіні українську Берестейщину!
Моральні каліки.. і цей довбань один з таких.
То есть, речь идёт о расейском кадровом военном и, как минимум, гражданине расеи, а иначе как бы он мог командовать одним из подразделений регулярной расейской армии?
К чему нужен этот очередной виток поливания помоями по национальному признаку, когда сама новость заключается не в его преступлении, а в его этнической принадлежности?
Я надеюсь, Вы не станете утверждать, что в расейской армии категорически нет этнических украинцев граждан РФ, даже имеющих родственников в Украине и воюющих сейчас против Украины, бомбящих украинские города и совершающих всевозможные зверства на украинской земле?
н1чго так займався
Я - не эксперт-физиономист, но все же появились новые данные и тоже на украинском ресурсе.
https://www.unian.net/war/ukraina-mogla-oshibochno-obvinit-belorusa-sergeya-koloceya-v-ubiystvah-v-buche-chto-izvestno-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11811045.html
Свято наближається!!
Смерть московітам ***** в Україні!,