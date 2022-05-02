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Новини Фото Війна Різня в Бучі
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Білорус Колоцей командував підрозділом російських окупантів у Бучі і особисто вбив щонайменше чотирьох цивільних, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Бучанська окружна прокуратура оголосила підозру білорусу Сергію Колоцею. За даними слідства, він розстріляв щонайменше чотирьох цивільних у Бучі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Слідство.Інфо".

Йдеться про чотирьох чоловіків, тіла яких лежали біля будівельних матеріалів на одній з вулиць в Бучі. У декого з чоловіків були звʼязані за спиною руки, відтак, вони були заручниками. Вбивство сталося 18 березня, однак тіла пролежали аж до початку квітня, поки в місто не увійшли українські військові та правоохоронці.

Як встановили прокурори, до розстрілу був причетний 35-річний білорус Сергій Колоцей. Він командував одним з підрозділів російських окупантів, які вчиняли геноцид в Бучі. Декого з мирних жителів вони брали в полон і катували, а інших розстрілювали прямо на вулиці.

Білорус Колоцей командував підрозділом російських окупантів у Бучі і особисто вбив щонайменше чотирьох цивільних, - ЗМІ 01

Момент вбивства бачили кілька свідків. Один з них зміг навіть записати на відео ці події, де видно місце розстрілу і момент, коли один з окупантів піднімає руку зі зброєю і потім лунає постріл.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Волонтери InformNapalm встановили дані розвідників 64-ї ОМСБр ЗС РФ, які вчиняли воєнні злочини у Бучі. ФОТО

Свідки впізнали Сергія Колоцея на відеозаписі з білоруського поштового відділення, де камера зафіксувала, як мародери відправляли награбоване в Україні майно своїм родичам до Росії. Згідно з поштовими документами та відеозаписом, Колоцей відправляв в місто Ульяновськ кришку від багажника автомобіля.

Білорус Колоцей командував підрозділом російських окупантів у Бучі і особисто вбив щонайменше чотирьох цивільних, - ЗМІ 02

Журналісти "Слідства.Інфо" на прохання правоохоронців допомогли ідентифікувати особу Сергія Колоцея, проаналізувавши його обличчя на відеозаписі та його дані з поштових документів.

Білорус Колоцей командував підрозділом російських окупантів у Бучі і особисто вбив щонайменше чотирьох цивільних, - ЗМІ 03

Підозрюваний Колоцей народився і виріс у білоруському місті Мозир. Тривалий час займався єдиноборствами, виступав на локальних змаганнях. У своїх соцмережах вказує, що потім переїхав до Росії, зокрема, до Москви.

За даними прокуратури, Колоцей має стосунок до підрозділу Росгвардії. Разом з іншими підрозділами російських окупантів, він вторгся на територію України, стверджують українські правоохоронці.

Білорус Колоцей командував підрозділом російських окупантів у Бучі і особисто вбив щонайменше чотирьох цивільних, - ЗМІ 04
Білорус Колоцей командував підрозділом російських окупантів у Бучі і особисто вбив щонайменше чотирьох цивільних, - ЗМІ 05
Білорус Колоцей командував підрозділом російських окупантів у Бучі і особисто вбив щонайменше чотирьох цивільних, - ЗМІ 06

Автор: 

армія рф (17713) Білорусь (7959) Буча (542) воєнні злочини (1870) Слідство.Інфо (44)


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Топ коментарі
+56
Здохне як тарган знайдуть і голову відкрутять
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02.05.2022 14:41
+48
Ничего удивительного. Лукашенко таких ребят использовал для убийств своих политических оппонентов еще в двухтысячных. Да и у нас достаточно вспомнить убийство Гонгадзе и Черновола. Но потом Кучму отодвинули от таких дел.
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02.05.2022 14:40
+38
Хорошо, что фотку засветили. Падение ***** не за горами, а за ним и бацька долго не удержится. Тогда эта мразь за все ответит.
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02.05.2022 14:44
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Ничего удивительного. Лукашенко таких ребят использовал для убийств своих политических оппонентов еще в двухтысячных. Да и у нас достаточно вспомнить убийство Гонгадзе и Черновола. Но потом Кучму отодвинули от таких дел.
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02.05.2022 14:40 Відповісти
Не вбивайте його коли зустріните. Я йому гарантую гітлерівську Катинь. Спечу живцем
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02.05.2022 15:50 Відповісти
Яму с известью? Это было бы хорошо.
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02.05.2022 22:30 Відповісти
к убийствам Гонгадзе и Черновола Кучма не имеет отношения. это все делало фсб в Украине. оно же и посадило медведчука на должность главы администрации Кучмы.
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02.05.2022 16:22 Відповісти
та да, Кучма вообще самый белый и пушистый кролик в стаде наших политиков, не даром его все любят и ограждают от любых неприятностей
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02.05.2022 19:17 Відповісти
Здохне як тарган знайдуть і голову відкрутять
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02.05.2022 14:41 Відповісти
Отрезать ему яйца и заставить их жрать !
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02.05.2022 14:41 Відповісти
чудова робота!
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02.05.2022 14:42 Відповісти
Хорошо, что фотку засветили. Падение ***** не за горами, а за ним и бацька долго не удержится. Тогда эта мразь за все ответит.
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02.05.2022 14:44 Відповісти
Візьміть його в полон і зніміть на відео показову повільну страту голяком, зі зв'язаними руками й ногами в рудому мурашнику. А все спишіть на "Невловимих месників".
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02.05.2022 14:45 Відповісти
Добре, що фотку виклали. Будемо шукати...
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02.05.2022 14:45 Відповісти
Вбивця має понести рівноцінну кару за знищення нещасних, беззбройних українців на їхній же землі!!! Щоб ти здох Сергій Колоцей!!!! Ненавиджу таких покидьків, вони не заслуговують на життя!!!
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02.05.2022 14:45 Відповісти
********** підлягають денацифікації з виправленням
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02.05.2022 14:45 Відповісти
Не всі білоруси такі. Я там був у 2018-20 роках - в цілому нормальні люди.
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02.05.2022 15:24 Відповісти
Всіх мерзотників знайдуть.
Будуть вони прокляті і весь їхній рід.
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02.05.2022 14:47 Відповісти
Гарантую , що станеться так як сказав "стелс 400"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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02.05.2022 14:48 Відповісти
Знайти і вирізати разом з сім'єю
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02.05.2022 14:50 Відповісти
Люто підтримую. Самку і маленьких пацюків втопити у тому сортирі що біля їхнього дому.
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02.05.2022 14:54 Відповісти
Сподіваюсь смерть буде довга.
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02.05.2022 14:53 Відповісти
А ви попробуйте опублікуйте...навіть в ваших так званих опозиційних виданнях--люба критика- або не публікується або зразу бан...так так--це ваші такі ***..ні опозиціонєри..шляк би вас потрафляв...Ціхановска--нах ви її вибирали? коли вона ******** за кордон.В 2020 році українці вам говорили паліть шини..а ви шо говорили--у нас свой путь дємакратічєскій нє мєшайтє...Докизділись? ви навіть Таракана не можете скинути..Все чекаєте що хтось прийде там вам Свєтлую жізнь зробить...Киздуни і ждуни
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02.05.2022 15:06 Відповісти
Білоруси! Ви дійсно якось активніше топіть за Україну. Завалимо путлєра, Таракан сам з'їбеться. Але масових рухів у вас немає. Є білоруські добровольці, які воюють за свободу України, але їх рота чи дві. І є партизани, які ж/д інфраструктуру руйнують. Али їх одиниці.
А інші сотні тисяч білорусів, які проти режима путлєра-таракана! Де вони?
Вийдіть 20 тисяч в Гомелі і заблокуйте техніку орків! Заблокуйте ж/д станції. Заблокуйте Іскандери, які стреляють по нас, заблокуйте аеродроми, з яких злітають літаки, що ******** Україну.
Бо ви там якось хочете, щоб хтось за вас усю грязну роботу зробив. А ви потім підключетесь!
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02.05.2022 16:02 Відповісти
цей виродок мабуть вже знає що його шукають - хай поки боїться, знаючи шо помста невідворотна....
там треба працювати не тільки з ним але і з його сім"єю, яка звичайно ж підтримувала такі його дії - відправляв же комусь намародерене, мабуть ще й хвалився...
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02.05.2022 14:54 Відповісти
Стиль: швабра в жопе!!!
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02.05.2022 14:55 Відповісти
Цю потвору (і не тільки) обов`язково знайдуть наші ССО, ось тільки страту треба,а не суд.
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02.05.2022 14:55 Відповісти
Украинцев много по всему миру, шарий тоже думал что в Испании ему будет комфортно.
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02.05.2022 14:56 Відповісти
Ну поки що йому комфортно , повезло з толерантністю української нації , але думаю з часом толерантність буде падати а результатом розколоті черепа кацапів по усьому світові
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02.05.2022 15:01 Відповісти
Да, но этот убийца не радетель рускава мира, но отнюдь не дегенерат Шарий, который прячется по гейропам. Этот же бучанский мясник обычный люмпен который не желает вылазить из родного болота. То и жить будет только в раше, там украинцам будет потрудней его достать.
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02.05.2022 15:04 Відповісти
Всі всі кацапи що переступили незаконно кордон повинні бути списки і відомі усьому світові як військові злочинці, деб він не був повинен бути затриманий (окрім ********* ясна річ)
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02.05.2022 14:57 Відповісти
Ну видно же, что это существо-потомственный дегенерат.
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02.05.2022 14:57 Відповісти
Ублюдок. Думаю, он долго не проживет.
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02.05.2022 14:58 Відповісти
твоя пика коли ти народився в їблорусі, переїхав до великої раіські, щоб заробити, але всеодно прийшлось поїхати до заможних українців щоб вкрасти капот для машини... біосміття бульбо-цап
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02.05.2022 15:01 Відповісти
Чому українці фоткаються з повними столами, а москалі з недоїдками і брудними тарілками?
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02.05.2022 15:04 Відповісти
не ображайте свиней..сьогодні вони навіть в своїх поцілили
Ще два "прильоти" на Дніпропетровщині. Одна ракета влучила у свинокомплекс. Свині живі Джерело:
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02.05.2022 15:16 Відповісти
Гнила бульба.
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02.05.2022 15:06 Відповісти
******* гребаний. Коли ЗСУ в'їб...шить по Мозирському НПЗ, а це може статися, якщо тарган буде використовувати свою територію для орків, дуже б хотілося б, щоб одна ракета поцілила в будинок, де проживає ця мразота разом зі своїми **********.
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02.05.2022 15:07 Відповісти
Люди в Беларуси разделены на два лагеря - можно сказать на 2 нации, одна это литвины (самоназвание белорусов в течение 500 лет до оккупации ордой) и вторая собственно белоРУССЫ (название навязанное Ордой). Литвины - потому что 500 лет их родиной было Великое Княжество Литовское. Литовцы и литвины - в принципе от одного корня и происхождения, просто литовца это балты, а литвины это балто-славяни (смесь). А белорусы - это та же орда, но проникшая глубже не запад.
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02.05.2022 15:15 Відповісти
Була у нас революція--білоруси в своїх пабліках писали--прийде Україна і ми теж заживем..Потім друга революція--прийде Україна нам допоможе..потім війна2014 році--Україна набереться досвіду військового нас звільнить---зараз повноцінна війна--зайдіть на їх сайти так звані опозиційні--теж саме ..Україна має звільнити нас від таракана..а вони ні причому відхрещуються від таракана ,при цьому сидять на печі.ждуть
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02.05.2022 15:23 Відповісти
І асимільовані українці- навкруги Берестя. До 1939 року це була українська земля, окупована Польщею в 1919 році. В 1939 сралін вирішив віддати її білорусам і не повертати українцям, бо боявся повстанців на стратегічній трасі Смоленськ- Варшава. Натомість в білорусів мокши забрали Смоленщину
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02.05.2022 15:56 Відповісти
кончити ушльопка....
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02.05.2022 15:16 Відповісти
Не жилец
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02.05.2022 15:37 Відповісти
‼️‼️‼️

Про белорусов. Когда своё государство достаётся без большой крови - это не ценится. Это не государство . Потому думаю , что кровь у них впереди . Не получиться им отстреляться и освободится от Лукашенко при помощи украинцев. Во первых кто-то ещё должен ответить за обстрелы с белорусский територии, ЗА ТО ЧТО В УКРАИНУ С СЕВЕРА ЗАШЛИ НАСИЛЬНИКИ И РЕЗНИКИ и произошли трагедии в Буче, Ирпень, Бородянке и соседних сел, за то , что мародеры белоруской почтой отправляли кровавые трофеи.
Думаю , что трагедии белорусов ещё впереди - так как их общество прокацапленное , а это Гражданская война
КОНЕЧНО силы добра победят . Несомненно . Но не все из этих событий выйдут живыми.
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02.05.2022 15:40 Відповісти
З кацапами в Київську область зайшли *********** війська (були в селах колишнього Поліського району тепер Вишгородський ) через зону ЧАЕС . Так що Дерун вусатий уже на вирок собі наназбирав
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02.05.2022 16:15 Відповісти
Подивишся - людина як людина. Дві руки, дві ноги, голова. Усе як у всіх.
А виявляється зло у чистому вигляді. Біс, ублюдок, вбивця.
Сподіваюся побачити його на суді разом із бункерним
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02.05.2022 15:47 Відповісти
Білосрусь- сателіт країни-окупанта. А білоруси- посібники.
Не треба оцих казочок про "не всі росіяни/білоруси погані". Поки з білоруських аеродромів заходять війська, б'ють ракети і літаки, нам пофігу всі вони "погані" чи не всі.
А щоб краще запам'яталось, треба вимагати в якості контрибуцій повернути Україні окуповану в 1919 році мо₴калями Стародубщину, і подаровану білорусам при сталіні українську Берестейщину!
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02.05.2022 15:49 Відповісти
тот костюмчик пусть себе на похороны оставит....
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02.05.2022 15:55 Відповісти
Какое имеет значение нацианальность в данном преступлении?
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02.05.2022 15:55 Відповісти
А чому не має ? Думаєте тоталітарна держава виховує психічно здорових людей ?
Моральні каліки.. і цей довбань один з таких.
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02.05.2022 16:01 Відповісти
Пани, Ксения, а может хоть кто-нибудь прочёл в статье, что "Він командував одним з підрозділів російських окупантів"?

То есть, речь идёт о расейском кадровом военном и, как минимум, гражданине расеи, а иначе как бы он мог командовать одним из подразделений регулярной расейской армии?
К чему нужен этот очередной виток поливания помоями по национальному признаку, когда сама новость заключается не в его преступлении, а в его этнической принадлежности?

Я надеюсь, Вы не станете утверждать, что в расейской армии категорически нет этнических украинцев граждан РФ, даже имеющих родственников в Украине и воюющих сейчас против Украины, бомбящих украинские города и совершающих всевозможные зверства на украинской земле?
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02.05.2022 23:16 Відповісти
Білорусь- сателіт країни агресора і має бути так само покараний. А всі розмови про "хороших" білорусів це такі самі балачки по "не всі росіяни погані"- поки ракети летять з їх аеродромів, і заходять через Прип'ять окупанти, українцям пофігу всі чи не всі вони хочуть війни
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02.05.2022 15:59 Відповісти
0-2-0 win - loss - draw skoro uze 3 "loss" bude - posledny
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02.05.2022 16:07 Відповісти
"Тривалий час займався єдиноборствами" statistics WIN-0 , LOSS-2, - DRAW-0
н1чго так займався
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02.05.2022 16:12 Відповісти
Гадаю, що багато хто погодиться з тим, що жорстокість по відношення до таких нелюдей є абсолютно виправдана! На кіл потвору, відео в студію!
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02.05.2022 16:14 Відповісти
Ща бульбашы будут выть шо они нипричём. Или не?
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02.05.2022 16:40 Відповісти
Воно вже здохло-тільки ще цього не зрозуміло...
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02.05.2022 17:01 Відповісти
Украинский Моссад достанет каждого суку и прикончит любыми средствами и в любой точке мира. Никакой пощады!
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02.05.2022 17:22 Відповісти
Та не надо ему суд. В суде кинутся его защищать, цепляться за каждую деталь, по гуманным законам. Там где попадется там этого бройлера и грохнуть.
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02.05.2022 17:29 Відповісти
МОРАЛЬНЫЙ УРОД !!!
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02.05.2022 17:29 Відповісти
типова пика садиста та імпотента!
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02.05.2022 17:56 Відповісти
Каким нужно быть ******** крышку багажника отправить , а потом этот ***** начал крышки с унитазов отпралять Б.у. Мразь.. Надеюсь его закуярят канализационной крышкой наглухо крышичника ..
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02.05.2022 18:17 Відповісти
Вопрос лишь в том, того ли обвинили (?)
Я - не эксперт-физиономист, но все же появились новые данные и тоже на украинском ресурсе.
https://www.unian.net/war/ukraina-mogla-oshibochno-obvinit-belorusa-sergeya-koloceya-v-ubiystvah-v-buche-chto-izvestno-novosti-vtorzheniya-rossii-na-ukrainu-11811045.html
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03.05.2022 15:06 Відповісти
Nuke Ruzzia!
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02.05.2022 20:05 Відповісти
не пались кацап
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03.05.2022 00:19 Відповісти
Що такому колоцею побажати - плоскогубцями відірвати яйця і по всьому.
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02.05.2022 20:27 Відповісти
Задокументовано ще одного зкацапленого кріпака *****, як військового злочинця в Україні … Далі буде, ну, то таке…
Свято наближається!!
Смерть московітам ***** в Україні!,
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02.05.2022 20:46 Відповісти
ну что, белорус колоцей... дрочи задницу и свою, и твоей жены... пипеца вам однако...
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03.05.2022 05:40 Відповісти
Ізраїльінфо опублікував спростування що цей хлопць не був в Україні а потрапив у кадр разом з вояками!
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03.05.2022 07:57 Відповісти
Ой какие мысли теперь в голове: " чего вы звоните, не имеете права, в суд подам... ,и рядом че делать, че делать?, а в ответ - сухари сушить - ХА ХА. Лелик все пропало". Вот вопрос, а нужны ли сухари?
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03.05.2022 19:11 Відповісти
Ошибка с этим парнем вышла...он никогда не был в Украине. Он просто оказался не в то время, не в том месте.
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15.05.2022 20:44 Відповісти
 
 