Волонтери InformNapalm встановили дані розвідників 64-ї ОМСБр ЗС РФ, які вчиняли воєнні злочини у Бучі. ФОТО

Розслідувачі продовжують встановлювати особи російських воєнних злочинців, які чинили звірства в Бучі на Київщині.

Волонтери InformNapalm встановили дані розвідників 64-ї ОМСБр ЗС РФ (в/ч 51460), які вчиняли воєнні злочини у Бучі та Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"Відправною точкою цього OSINT розслідування стали фотоматеріали, передані волонтерам співробітниками силових структур України для вивчення та проведення дорозвідки. До нас звернулися за допомогою для проведення розслідування щодо військових злочинців. У середині квітня ми отримали для вивчення понад 13 Гб фото та відео, скопійованих зі смартфона російського військовослужбовця, який знайшли українські військові у місті Буча наприкінці березня 2022 року. Як вдалося встановити волонтерам, цей смартфон належав контрактнику роти глибинної розвідки розвідувального батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 51460, сел. Князе-Волконське Хабаровський край) 35-ї армії ВПО ЗС РФ сержанту Петру Захарову. ... Саме ці фотографії допомогли нам встановити його колег, які у березні 2022 року так само перебували в Київській області України та мають безпосереднє відношення до військових злочинів, скоєних у Бучі, Гостомелі та Ірпені", - йдеться у розслідуванні InformNapalm.

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