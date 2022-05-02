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Новини Фото Війна Різня в Бучі
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Волонтери InformNapalm встановили дані розвідників 64-ї ОМСБр ЗС РФ, які вчиняли воєнні злочини у Бучі. ФОТО

Розслідувачі продовжують встановлювати особи російських воєнних злочинців, які чинили звірства в Бучі на Київщині.

Волонтери InformNapalm встановили дані розвідників 64-ї ОМСБр ЗС РФ (в/ч 51460), які вчиняли воєнні злочини у Бучі та Київській області, передає Цензор.НЕТ.

"Відправною точкою цього OSINT розслідування стали фотоматеріали, передані волонтерам співробітниками силових структур України для вивчення та проведення дорозвідки. До нас звернулися за допомогою для проведення розслідування щодо військових злочинців. У середині квітня ми отримали для вивчення понад 13 Гб фото та відео, скопійованих зі смартфона російського військовослужбовця, який знайшли українські військові у місті Буча наприкінці березня 2022 року. Як вдалося встановити волонтерам, цей смартфон належав контрактнику роти глибинної розвідки розвідувального батальйону 64-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 51460, сел. Князе-Волконське Хабаровський край) 35-ї армії ВПО ЗС РФ сержанту Петру Захарову. ... Саме ці фотографії допомогли нам встановити його колег, які у березні 2022 року так само перебували в Київській області України та мають безпосереднє відношення до військових злочинів, скоєних у Бучі, Гостомелі та Ірпені", - йдеться у розслідуванні InformNapalm.

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Докладніше читайте у статті за посиланням.

Волонтери InformNapalm встановили дані розвідників 64-ї ОМСБр ЗС РФ, які вчиняли воєнні злочини у Бучі 01
Волонтери InformNapalm встановили дані розвідників 64-ї ОМСБр ЗС РФ, які вчиняли воєнні злочини у Бучі 02

Автор: 

армія рф (17713) Буча (542) воєнні злочини (1870)


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Топ коментарі
+31
Знайти мразот та вирізати разом з сім'ями
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02.05.2022 10:08
+23
Кожна з цих та інших кацапських свиней які гвалтували та вбивали громадян України-мають здохнути...
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02.05.2022 10:10
+17
Чекайте , кляті варвари на гостей , які прийдуть одного разу
і скажуть ,, доброго ранку , мразь , ми з Украіни "😠
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02.05.2022 10:20
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02.05.2022 10:08 Відповісти
Не думала что когда нибудь такое могу поддержать (((( но да
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02.05.2022 11:13 Відповісти
Кожна з цих та інших кацапських свиней які гвалтували та вбивали громадян України-мають здохнути...
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02.05.2022 10:10 Відповісти
И не только он, но и все его близкие! А то слишком не равноценное возмездие!
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02.05.2022 12:19 Відповісти
Вот их всех и на ножи,которые они получили по накладной номер 158.
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02.05.2022 10:17 Відповісти
Чекайте , кляті варвари на гостей , які прийдуть одного разу
і скажуть ,, доброго ранку , мразь , ми з Украіни "😠
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02.05.2022 10:20 Відповісти
От у такому порядку як воні на фото, їх і треба буде розвісити на ліхтарях при нагоді...
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02.05.2022 10:36 Відповісти
Особисто для мене не принципово, в якому порядку їх розвішають і начому, аби пошвидше
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02.05.2022 11:00 Відповісти
Потворні пикі.
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02.05.2022 11:09 Відповісти
ловят
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02.05.2022 11:24 Відповісти
Как поймают на кол посадить! Это первое дело! (с)
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02.05.2022 12:03 Відповісти
по рассказам местных ипаные буряты ещё хуже кадыровских *******, никаких пленных, только тотальный террор
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02.05.2022 12:37 Відповісти
Так на фотке русский через одного или через двух. Их самих надо освобождать от пещерных бурят. И оце таке кончено претендует на управление миром?((( Русские самая гадостная нация в мире.
Не думал, что буду в состоянии такое выговорить, но согласен, всех под корень.
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02.05.2022 14:03 Відповісти
І у всіх харі дебілів
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02.05.2022 14:55 Відповісти
Су"КИ СМЕРТЬ ЗА ВАМИ ВЖЕ ЙДЕ , з катуваннями , знущаннями , звалтуваннями... - які робили ви на моїй землі
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02.05.2022 20:44 Відповісти
 
 