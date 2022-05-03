Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Андрій Кіт. ФОТО
Захищаючи Україну від російських окупантів, 2 травня загинув військовослужбовець Андрій Кіт (Кіт).
Про це повідомив український воїн Юрій Грек, передає Цензор.НЕТ.
"Вчора за Україну загинув наш побратим Кіт, Андрій Кіт.
Я впевнений, що всі, хто знав і спілкувався з Котом, бачили і дивувалися, яка у нього безмежна сила і енергія жити, любити! Він всього себе віддавав, щоб допомогти нужденному!
Я казав йому, що ми з ним близнюки, бо в нас була схожа ситуація з пораненням, артерія, той світ, воскресіння, боротьба за життя, ангел, прага до життя, повноцінно в строю, Боже чудо!
Царство Небесне тобі Брате!
Реквізити для допомоги родині Андрія:
5168745112175101 Котовенко Тетяна Володимирівна", - розповів він.
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