УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12214 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна
20 076 0

Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Андрій Кіт. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів, 2 травня загинув військовослужбовець Андрій Кіт (Кіт).

Про це повідомив український воїн Юрій Грек, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора за Україну загинув наш побратим Кіт, Андрій Кіт.

Я впевнений, що всі, хто знав і спілкувався з Котом, бачили і дивувалися, яка у нього безмежна сила і енергія жити, любити! Він всього себе віддавав, щоб допомогти нужденному!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Запоріжжі загинув розвідник 128-ї бригади Святослав Сойка, який повернувся з-за кордону, щоб захищати Україну. ФОТО

Я казав йому, що ми з ним близнюки, бо в нас була схожа ситуація з пораненням, артерія, той світ, воскресіння, боротьба за життя, ангел, прага до життя, повноцінно в строю, Боже чудо!

Царство Небесне тобі Брате!

Реквізити для допомоги родині Андрія:

5168745112175101 Котовенко Тетяна Володимирівна", - розповів він.

Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Андрій Кіт 01
Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Андрій Кіт 02

Автор: 

смерть (6774) військовослужбовці (4799) втрати (4434)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
 
 