Захищаючи Україну, загинув військовослужбовець Андрій Кіт. ФОТО

Захищаючи Україну від російських окупантів, 2 травня загинув військовослужбовець Андрій Кіт (Кіт).

Про це повідомив український воїн Юрій Грек, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора за Україну загинув наш побратим Кіт, Андрій Кіт.

Я впевнений, що всі, хто знав і спілкувався з Котом, бачили і дивувалися, яка у нього безмежна сила і енергія жити, любити! Він всього себе віддавав, щоб допомогти нужденному!

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Я казав йому, що ми з ним близнюки, бо в нас була схожа ситуація з пораненням, артерія, той світ, воскресіння, боротьба за життя, ангел, прага до життя, повноцінно в строю, Боже чудо!

Царство Небесне тобі Брате!

Реквізити для допомоги родині Андрія:

5168745112175101 Котовенко Тетяна Володимирівна", - розповів він.



