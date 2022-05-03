Защищая Украину, погиб военнослужащий Андрей Кит. ФОТО

Защищая Украину от российских оккупантов, 2 мая погиб военнослужащий Андрей Кит (Кіт).

Об этом сообщил украинский воин Юрий Грек, передает Цензор.НЕТ.

"Вчера за Украину погиб наш побратим Кит, Андрей Кит.

Я уверен, что все, кто знал и общался с Котом, видели и удивлялись, какая у него безграничная сила и энергия жить, любить! Он всего себя отдавал, чтобы помочь нуждающемуся!

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Я говорил ему, что мы с ним близнецы, потому что у нас была похожая ситуация с ранением, артерия, тот мир, воскресение, борьба за жизнь, ангел, жажда жизни, полноценно в строю, Божье чудо!

Царство Небесное тебе, Брат!

Реквизиты для помощи семье Андрея:

5168745112175101 Котовенко Татьяна Владимировна", – рассказал он.



