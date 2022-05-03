Приднестровье не представляет большой угрозы для Украины, - Буданов

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Приднестровье не представляет большой угрозы для Украины, однако это фактор дестабилизации во всем регионе.

Об этом он сказал в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос по Приднестровью, Буданов заявил: "Большой угрозой (Приднестровье, - ред.) не является. Но это фактор дестабилизации во всем этом регионе: для Румынии, для Молдовы и для нас".

В то же время, по его мнению, для России Приднестровье в военном плане огромная проблема. Ведь это территория, которую Россия полностью контролирует, однако не имеет к ней никакого подхода: граница, с одной стороны, с Молдовой, с другой — с Украиной. "И как бы они там ни кричали, ничего серьезного они там сделать не могут. Те подразделения, которые находятся в Приднестровье, - это и есть вся их сила, а их примерно 1,3 тыс. человек. Это российские официальные войска в этом регионе. Большей частью они охраняют склады в населенном пункте Колбасна. Меньшей — радиоцентр в поселке Маяк, и стоят в Тирасполе", - сказал Буданов.

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Комментируя настроения в российской армии, глава украинской разведки отметил, что она абсолютно демотивирована. "Однако есть военная вертикаль, - им (военным РФ. - Ред.) приходят команды, и они будут вынуждены их выполнять. Хочешь-не-хочешь, есть приказ, и ты его будешь выполнять. Не выполняешь - садишься в тюрьму, много разных вариантов. Поэтому существенного значения их моральное состояние не имеет. Они будут выполнять приказ", - отметил он.

Кроме того, по его словам, в российской армии ощущается нехватка кадров. В частности, огромное количество российского генеральского состава, высшего командного состава "спускалось к управлению батальонами, а в определенных случаях – ротами – вручную".

В этом контексте Буданов отметил, что если начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов был вынужден уехать на передовую, "видимо, что-то произошло".

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"Причина исключительно одна - неудовлетворительные планы по продвижению вперед. Оккупация проваливается, они не успевают. У них был главный срок - успеть до 24 апреля закончить "спецоперацию", они его полностью провалили. Вторая дата - это завершить операцию хотя бы по Донбассу до 9 Если они этого не сделают, это еще более усложнит политическую окраску всего процесса", - убежден начальник ГУР.

По его словам, Путин не может признать, что он проигрывает Украине. И для этого ему нужно показать серьезного противника, чтобы сказать, условно говоря: "Возможно, мы немного и проигрываем, но это ведь мы не Украине проигрываем".