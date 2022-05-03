Приднестровье не представляет большой угрозы для Украины, - Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов считает, что Приднестровье не представляет большой угрозы для Украины, однако это фактор дестабилизации во всем регионе.
Об этом он сказал в интервью НВ, передает Цензор.НЕТ.
Отвечая на вопрос по Приднестровью, Буданов заявил: "Большой угрозой (Приднестровье, - ред.) не является. Но это фактор дестабилизации во всем этом регионе: для Румынии, для Молдовы и для нас".
В то же время, по его мнению, для России Приднестровье в военном плане огромная проблема. Ведь это территория, которую Россия полностью контролирует, однако не имеет к ней никакого подхода: граница, с одной стороны, с Молдовой, с другой — с Украиной. "И как бы они там ни кричали, ничего серьезного они там сделать не могут. Те подразделения, которые находятся в Приднестровье, - это и есть вся их сила, а их примерно 1,3 тыс. человек. Это российские официальные войска в этом регионе. Большей частью они охраняют склады в населенном пункте Колбасна. Меньшей — радиоцентр в поселке Маяк, и стоят в Тирасполе", - сказал Буданов.
Комментируя настроения в российской армии, глава украинской разведки отметил, что она абсолютно демотивирована. "Однако есть военная вертикаль, - им (военным РФ. - Ред.) приходят команды, и они будут вынуждены их выполнять. Хочешь-не-хочешь, есть приказ, и ты его будешь выполнять. Не выполняешь - садишься в тюрьму, много разных вариантов. Поэтому существенного значения их моральное состояние не имеет. Они будут выполнять приказ", - отметил он.
Кроме того, по его словам, в российской армии ощущается нехватка кадров. В частности, огромное количество российского генеральского состава, высшего командного состава "спускалось к управлению батальонами, а в определенных случаях – ротами – вручную".
В этом контексте Буданов отметил, что если начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов был вынужден уехать на передовую, "видимо, что-то произошло".
"Причина исключительно одна - неудовлетворительные планы по продвижению вперед. Оккупация проваливается, они не успевают. У них был главный срок - успеть до 24 апреля закончить "спецоперацию", они его полностью провалили. Вторая дата - это завершить операцию хотя бы по Донбассу до 9 Если они этого не сделают, это еще более усложнит политическую окраску всего процесса", - убежден начальник ГУР.
По его словам, Путин не может признать, что он проигрывает Украине. И для этого ему нужно показать серьезного противника, чтобы сказать, условно говоря: "Возможно, мы немного и проигрываем, но это ведь мы не Украине проигрываем".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но вообще нужно сделать оружие наподобие Стугны с камерой по кабелю и лазерным целеуказателем, чтобы управлять ей из офиса по очереди, а не держать бойцов. Штук по 30 на Волыне и Луцке поставить в хороших окопах бетонированных на больших расстояниях, и операторы с камерами в теплом помещении и по сменам меняться, да и держать непрерывно нужно минимум камер на передовой, а остальные включать уже по нужде, а кабель в земле даст защиту от РЭБ любой. С поправкой на задержку изображения легко наведут лазер и будет выстрел, притом можно разделить камеру и лазер с блоком ракет, чтобы еще сложнее заметить было. Мины также использовать не противотанковые эти, а ударное ядро спрятанное в лесу с подрывом на магнитное поле, которое только на гусеничную технику сработает. Тоже штук 50 поставить на каждой дороге и не потребует людей. ГБО вполне успеет подойти, да и ежи разложить можно. Все это можно тысячами штамповать, только денег дайте.
Это крайне сильно испугает довольно трусливых бульбашей и борщевиков. Когда в главе колонны пойдут горящие танки.
Який перед війною докладував, що росіяни не готуються до нападу.
Він зараз під слідством має бути, а не розповсюджувати якусь абсолютну нісенітницю.
Оказывается, глава ЦРУ еще в январе тайно посетил Зеленского и передал ему подробные данные о направлениях удара на Киев. Разведка США не только вскрила в общих очертаниях российский план, американцы оказались правы даже в деталях: "Глава ЦРУ предупредил, что российские войска планируют захватить аэропорт Антонов в Гостомеле и использовать его как ключевой плацдарм для атаки на Киев." - Wall Street Journal.
Но Зеленский эти данные проигнорировал.
На нас работала вся разведка США. Со всеми спутниками, агентурой в Москве, с аналитическими отделами и суперкомпьютерами. Так везет раз в жизни. Но мы выбрали человека, который просто игнорировал бабайку. Призвала закрыть глаза и не смотреть вверх.
Зато у нас был Арахамия с рассказами, что CNN i WSJ - хуже Скабеева, и Зеленский - о шашлыках, потому что у нас "тоже есть разведка".
Вот только Буданов никакой не глава разведки. Буданов не прошел необходимые карьерные ступени для такой должности. Точно, как и Хомчак перескочил кучу ступенек к НГШ. Глава разведки это не героический спецназовец, он должен уметь мыслить самостоятельно и стратегически.
Но Буданов ходил на веревочке по зеленым шоу на канале Коломойского и отрицал данные США. Тупо как лом отрабатывал темники Банковой о плохой оппозиции, которую "Россия пытается разжечь антиправительственные настроения через"Вагнергейт" " (с).
Как видим, никакие протесты РФ не разожгла, а просто в тупую поперла на Гостомель из Беларуси. Как и говорили американцы.
Сам же Буданов на своих картах удар из Беларуси на Киев проспал. Это направление в его прогнозах отсутствовало, а потому отсутствовало в планах обороны.
Скажу больше. Мы имеем очевидное агентурное проникновение на уровень головы ГУР. Когда Буданов жил в одном доме с громаданином РФ, ФСБшным Гогилашвили, а Зеленский этому не противодействовал, потому что Гогилашвили - его дружбан, и даже несмотря на скандал и разоблачение Буданов продолжал рассказывать, что Гогилашвили ему друг, совершенно не удивляет, что он и сейчас продолжает постить свои сказки в фб о "покушении на Путина".
Если бы мы просто поверили главе ЦРУ и разместили под Гостомелем хотя бы до тяжелого механизированного батальона, русский десант легкой пехоты мы раздавили бы за 1 час. Если бы Гостомель прикрыли хотя бы 20 единицами ПЗРК, а не так, что НГУшники сбивали российские вертолеты из чего попало (и то сбили 3 вертушки), с 30 вертолетов мы бы минимум треть пустили на дно Днепра. А остатки были бы деморализованы и был бы плен сотен российских десантников.
Вместо этого власти инфантильно отрицали бабайку.
Не американские СМИ были хуже Скабеева. Нет. Наташа Мосейчук была хуже Скабеева. Это СМИ Коломойского вели против нас информационную войну, чтобы пилить бабос на дорогах до последнего дня перед вторжением, и рассказывали, что американцы разрушают нашу экономику.
Тех несчастных в Буче, Ирпене, Гостомеле расстреливал конечно не Зеленский. Этих мирных людей убили свинопси по приказу их утирка путлера. Но это Зеленский проигнорировал данные разведки США. Если бы мы просто развернули рубежи на север, эти люди могли бы жить. А так, единственным, кто подумал о направлении Припять-Гостомель, оказался оплеванный Пашинский, который вообще никто в нынешней системе власти.
Буча, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Херсон - полностью на совести Зеленского.
Дай Бог нам, чтобы мы хотя бы когда-то смогли отблагодарить американцев и британцев. Эти люди за океаном сохранили нам тысячи жизней. Но мы могли бы сохранить еще больше, если бы не Ермак с Зеленским.
А вот Ермак... Не совсем понял, почему после начала войны не прочистили все от партии регионов. Партия предателей это и есть. Кто вообще собирался идти в этот таможенный союз с диктаторами? Ведь все изначально от этого.
Кстати, насчет нападения из Беларуси. Их какой-то чиновник (премьер парламента вроде бы) после новости об эмбарго на калийные удобрения вдруг заявил, что "решим вопрос в течение месяца", когда перекрыли железную дорогу до Клайпеды. Это было удивительно, ведь Усть-луга перегружен и расширение порта могло быть возможно лишь через год. Это было в середине февраля. Никто не понял, подумали, что за бред. Но здесь прямо имелась в виду Одесса или Мариуполь. И это факт, это же подтвержденное высказывание, распространенное СМИ. Потом замыленное после тотального провала, но это было в действительности.
Вас ничто не смущает? Нет? Может быть, ЗА 6 дней ДО НАЧАЛА ВОЙНЫ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ не мог рассказывать все свои планы? И может, ему НАДО было создать образ мирного государства, которое выбирает строить дороги, а не наращивать армию? Чтобы противодействовать пропаганде РФ, которая орала, что это Украина готовится напасть на Россию?
Есть политика, есть то, что МОЖНО говорить вслух, а есть то, что нельзя. Может, Зеленскому надо было популизма ради заявить, что мы всех ватников до Кремля гнать будем? Или ещё что-то такое же тупое, чтобы пропутинские политики на Западе получили аргументы для работы с электоратом?
Нам дают оружие и помогают во многом потому, что население западных стран поддерживает Украину. Если бы население было бы против, политикам было бы намного сложнее нам помогать. А чтобы население было за нас, Зеленскому надо было нравиться на Западе. Что он с успехом и делает.
Я молчу уже о том, что 18 февраля БЫЛО УЖЕ ИЗВЕСТНО О ВОЙНЕ. Уже договаривались об оружии. Но нет, надо орать.
ППЦ.
Ваше тупое умничанье уже всех достало ! А люди гибнут , рушаться дома и предприятия.
ИМЕННО ВАМ ( зелёным кадрам) придётся отвечать за весь бардак .
Напомню, что это "дарование" в январе рассказывал, что "по данным нашей разведки" вторжение начнется с высадки десанта в Одессе и Мариуполе.
Приднестровье - это серьезная угроза. А судя по упорству с которым рашисты уничтожают мост в Затоке, угроза - реальная, причем в ближайшее время.
Уйлу необходима хоть какая то победа к 9 мая. Приднестровье может ему такую победу легко подарить.
Санду уже неделю назад могла попросить помощи у Украины или Румынии. А она легла на спину и виляет хвостиком, как собачонка, над которой навис бультерьер.
Украина не будет самолично вторгаться в чужое государство, раз никто не просит помощи!
Десантування 5 -7 тисяч орків там не відбудеться.
Та і взагалі яка війна. Шашлики всі жарять