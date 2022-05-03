Придністров'я не є великою загрозою для України, - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Придністров'я не становить великої загрози для України, однак це фактор дестабілізації в усьому регіоні.

Про це він сказав у інтерв’ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання щодо Придністров'я, Буданов заявив: "Великою загрозою (Придністров'я, - ред.) не є. Але це фактор дестабілізації в усьому цьому регіоні: для Румунії, для Молдови і для нас".

Натомість, на його думку, для Росії Придністров'я у військовому плані є величезною проблемою. Адже це територія, яку Росія повністю контролює, проте не має до неї жодного підходу: кордон з одного боку з Молдовою, з іншого — з Україною. "І як би вони там не кричали, нічого серйозного вони там зробити не можуть. Ті підрозділи, які перебувають у Придністров'ї, — це і є вся їхня сила, а їх приблизно 1,3 тис. людей. Це російські офіційні війська у цьому регіоні. Більшою частиною вони охороняють склади у населеному пункті Колбасна. Меншою — радіоцентр у селищі Маяк, і стоять у Тирасполі", - сказав Буданов.

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Коментуючи настрої у російській армії, очільник української розвідки зауважив, що вона абсолютно демотивована. "Проте є військова вертикаль, — їм (військовим РФ. - Ред.) приходять команди, і вони будуть змушені їх виконувати. Хочеш-не-хочеш, є наказ, і ти його будеш виконувати. Не виконуєш - сідаєш у в’язницю, багато є різних варіантів. Тому суттєвого значення їхній моральний стан не має. Вони будуть виконувати наказ", - зауважив він.

Крім того, за його словами, у російському війську відчувається брак кадрів. Зокрема, величезна кількість російського генеральського складу, вищого командного складу "спускалася до керування батальйонами, а в певних випадках - ротами - вручну".

У цьому контексті Буданов зауважив, що якщо начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов був змушений поїхати на передову, "мабуть, щось сталося".

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"Причина виключно одна — незадовільні плани щодо просування вперед. Окупація провалюється, вони не встигають. У них був головний термін — встигнути до 24 квітня закінчити "спецоперацію", вони його повністю провалили. Друга дата — це завершити операцію хоча б по Донбасу до 9 травня. Якщо вони цього не зроблять, це ще більш ускладнить політичне забарвлення усього процесу", - переконаний начальник ГУР.

За його словами, Путін не може визнати, що він програє Україні. І для цього йому потрібно показати серйозного супротивника, щоб сказати, умовно кажучи: "Можливо, ми трошки і програємо, але це ж ми не Україні програємо".