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Придністров'я не є великою загрозою для України, - Буданов

придністров'я

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає, що Придністров'я не становить великої загрози для України, однак це фактор дестабілізації в усьому регіоні.

Про це він сказав у інтерв’ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання щодо Придністров'я, Буданов заявив: "Великою загрозою (Придністров'я, - ред.) не є. Але це фактор дестабілізації в усьому цьому регіоні: для Румунії, для Молдови і для нас".

Натомість, на його думку, для Росії Придністров'я у військовому плані є величезною проблемою. Адже це територія, яку Росія повністю контролює, проте не має до неї жодного підходу: кордон з одного боку з Молдовою, з іншого — з Україною. "І як би вони там не кричали, нічого серйозного вони там зробити не можуть. Ті підрозділи, які перебувають у Придністров'ї, — це і є вся їхня сила, а їх приблизно 1,3 тис. людей. Це російські офіційні війська у цьому регіоні. Більшою частиною вони охороняють склади у населеному пункті Колбасна. Меншою — радіоцентр у селищі Маяк, і стоять у Тирасполі", - сказав Буданов.

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Коментуючи настрої у російській армії, очільник української розвідки зауважив, що вона абсолютно демотивована. "Проте є військова вертикаль, — їм (військовим РФ. - Ред.) приходять команди, і вони будуть змушені їх виконувати. Хочеш-не-хочеш, є наказ, і ти його будеш виконувати. Не виконуєш - сідаєш у в’язницю, багато є різних варіантів. Тому суттєвого значення їхній моральний стан не має. Вони будуть виконувати наказ", - зауважив він.

Крім того, за його словами, у російському війську відчувається брак кадрів. Зокрема, величезна кількість російського генеральського складу, вищого командного складу "спускалася до керування батальйонами, а в певних випадках - ротами - вручну".

У цьому контексті Буданов зауважив, що якщо начальник Генштабу збройних сил РФ Валерій Герасимов був змушений поїхати на передову, "мабуть, щось сталося".

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"Причина виключно одна — незадовільні плани щодо просування вперед. Окупація провалюється, вони не встигають. У них був головний термін — встигнути до 24 квітня закінчити "спецоперацію", вони його повністю провалили. Друга дата — це завершити операцію хоча б по Донбасу до 9 травня. Якщо вони цього не зроблять, це ще більш ускладнить політичне забарвлення усього процесу", - переконаний начальник ГУР.

За його словами, Путін не може визнати, що він програє Україні. І для цього йому потрібно показати серйозного супротивника, щоб сказати, умовно кажучи: "Можливо, ми трошки і програємо, але це ж ми не Україні програємо".

Автор: 

Буданов Кирило (494) Молдова (2086) Придністров’я (474) путін володимир (24068) розвідка (3877)


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Топ коментарі
+27
Джон Смит
Оказывается, глава ЦРУ еще в январе тайно посетил Зеленского и передал ему подробные данные о направлениях удара на Киев. Разведка США не только вскрила в общих очертаниях российский план, американцы оказались правы даже в деталях: "Глава ЦРУ предупредил, что российские войска планируют захватить аэропорт Антонов в Гостомеле и использовать его как ключевой плацдарм для атаки на Киев." - Wall Street Journal.
Но Зеленский эти данные проигнорировал.
На нас работала вся разведка США. Со всеми спутниками, агентурой в Москве, с аналитическими отделами и суперкомпьютерами. Так везет раз в жизни. Но мы выбрали человека, который просто игнорировал бабайку. Призвала закрыть глаза и не смотреть вверх.
Зато у нас был Арахамия с рассказами, что CNN i WSJ - хуже Скабеева, и Зеленский - о шашлыках, потому что у нас "тоже есть разведка".
Вот только Буданов никакой не глава разведки. Буданов не прошел необходимые карьерные ступени для такой должности. Точно, как и Хомчак перескочил кучу ступенек к НГШ. Глава разведки это не героический спецназовец, он должен уметь мыслить самостоятельно и стратегически.
Но Буданов ходил на веревочке по зеленым шоу на канале Коломойского и отрицал данные США. Тупо как лом отрабатывал темники Банковой о плохой оппозиции, которую "Россия пытается разжечь антиправительственные настроения через"Вагнергейт" " (с).
Как видим, никакие протесты РФ не разожгла, а просто в тупую поперла на Гостомель из Беларуси. Как и говорили американцы.
Сам же Буданов на своих картах удар из Беларуси на Киев проспал. Это направление в его прогнозах отсутствовало, а потому отсутствовало в планах обороны.
Скажу больше. Мы имеем очевидное агентурное проникновение на уровень головы ГУР. Когда Буданов жил в одном доме с громаданином РФ, ФСБшным Гогилашвили, а Зеленский этому не противодействовал, потому что Гогилашвили - его дружбан, и даже несмотря на скандал и разоблачение Буданов продолжал рассказывать, что Гогилашвили ему друг, совершенно не удивляет, что он и сейчас продолжает постить свои сказки в фб о "покушении на Путина".
Если бы мы просто поверили главе ЦРУ и разместили под Гостомелем хотя бы до тяжелого механизированного батальона, русский десант легкой пехоты мы раздавили бы за 1 час. Если бы Гостомель прикрыли хотя бы 20 единицами ПЗРК, а не так, что НГУшники сбивали российские вертолеты из чего попало (и то сбили 3 вертушки), с 30 вертолетов мы бы минимум треть пустили на дно Днепра. А остатки были бы деморализованы и был бы плен сотен российских десантников.
Вместо этого власти инфантильно отрицали бабайку.
Не американские СМИ были хуже Скабеева. Нет. Наташа Мосейчук была хуже Скабеева. Это СМИ Коломойского вели против нас информационную войну, чтобы пилить бабос на дорогах до последнего дня перед вторжением, и рассказывали, что американцы разрушают нашу экономику.
Тех несчастных в Буче, Ирпене, Гостомеле расстреливал конечно не Зеленский. Этих мирных людей убили свинопси по приказу их утирка путлера. Но это Зеленский проигнорировал данные разведки США. Если бы мы просто развернули рубежи на север, эти люди могли бы жить. А так, единственным, кто подумал о направлении Припять-Гостомель, оказался оплеванный Пашинский, который вообще никто в нынешней системе власти.
Буча, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Херсон - полностью на совести Зеленского.
Дай Бог нам, чтобы мы хотя бы когда-то смогли отблагодарить американцев и британцев. Эти люди за океаном сохранили нам тысячи жизней. Но мы могли бы сохранить еще больше, если бы не Ермак с Зеленским.
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03.05.2022 09:24
+20
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03.05.2022 09:26
+18
Закрийте вже хтось рота цьому балаболу.
Який перед війною докладував, що росіяни не готуються до нападу.
Він зараз під слідством має бути, а не розповсюджувати якусь абсолютну нісенітницю.
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03.05.2022 09:22
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Байрактарчик знищує ППО на острові Зміїїний відео від ЗСУhttps://t.me/zsuwar/13676/
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03.05.2022 09:15 Відповісти
ну гнойник цей все одно слід зачистити. Бутусов он десь писав шо треба тримати дві бригади на кордонах з ПМР для стримування.
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03.05.2022 09:19 Відповісти
Пора с поляками и румынами договориться об учениях ПВО на границе с ПМР и Беларусией. Можно будет всех вывести.

Но вообще нужно сделать оружие наподобие Стугны с камерой по кабелю и лазерным целеуказателем, чтобы управлять ей из офиса по очереди, а не держать бойцов. Штук по 30 на Волыне и Луцке поставить в хороших окопах бетонированных на больших расстояниях, и операторы с камерами в теплом помещении и по сменам меняться, да и держать непрерывно нужно минимум камер на передовой, а остальные включать уже по нужде, а кабель в земле даст защиту от РЭБ любой. С поправкой на задержку изображения легко наведут лазер и будет выстрел, притом можно разделить камеру и лазер с блоком ракет, чтобы еще сложнее заметить было. Мины также использовать не противотанковые эти, а ударное ядро спрятанное в лесу с подрывом на магнитное поле, которое только на гусеничную технику сработает. Тоже штук 50 поставить на каждой дороге и не потребует людей. ГБО вполне успеет подойти, да и ежи разложить можно. Все это можно тысячами штамповать, только денег дайте.

Это крайне сильно испугает довольно трусливых бульбашей и борщевиков. Когда в главе колонны пойдут горящие танки.
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03.05.2022 09:34 Відповісти
ага так їх то не зупинить, бо виховані вони на історіях про подвиг матросова. краще побільше кулетних точок обладнати.
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03.05.2022 09:40 Відповісти
Ти взалі щось про "Стугну" знаєш?!!! Сидять пацани у "бункрі" і дивляться у "телевізор" Побачили "танчик" і "гупнули" - там усе "продумали" ще при "проклятому Пороху"!!! Виносна апаратура
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03.05.2022 10:04 Відповісти
техніки там нема майже, отож і потреба у стугнах обмежена. до того ж обна ракета $20000 коштує, треба шоб пуск був виправданим. Не любий пмр-івський драндулєт дотягує до неї по вартості. тому краще побільше кулеметних точок.
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03.05.2022 10:37 Відповісти
Одною з загроз для України є неправдива інформація, відсутність альтернативного ресурсу, відео для рейтингу та і рейтинги популярності заказні. Перечитуючи Цензор,робиш висновки що демократія і здоровий глузд в оп відсутні. Україні допомогають, говорити ж з її оп Не хотять. А про цього, то скажи хто твій товарищ і я скажу хто ти.
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03.05.2022 09:20 Відповісти
Кирило це більша загроза.
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03.05.2022 09:21 Відповісти
рпц законодавчо заборонити слід, як комунізм, а вони шось іще досі бояться. усі підстави для того є.
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03.05.2022 09:37 Відповісти
Закрийте вже хтось рота цьому балаболу.
Який перед війною докладував, що росіяни не готуються до нападу.
Він зараз під слідством має бути, а не розповсюджувати якусь абсолютну нісенітницю.
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03.05.2022 09:22 Відповісти
Воно нерозуміє ,щотаке ПВО. ,як його пробивають. Воно ,овсім,нічого нерозуміє
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03.05.2022 12:12 Відповісти
Джон Смит
Оказывается, глава ЦРУ еще в январе тайно посетил Зеленского и передал ему подробные данные о направлениях удара на Киев. Разведка США не только вскрила в общих очертаниях российский план, американцы оказались правы даже в деталях: "Глава ЦРУ предупредил, что российские войска планируют захватить аэропорт Антонов в Гостомеле и использовать его как ключевой плацдарм для атаки на Киев." - Wall Street Journal.
Но Зеленский эти данные проигнорировал.
На нас работала вся разведка США. Со всеми спутниками, агентурой в Москве, с аналитическими отделами и суперкомпьютерами. Так везет раз в жизни. Но мы выбрали человека, который просто игнорировал бабайку. Призвала закрыть глаза и не смотреть вверх.
Зато у нас был Арахамия с рассказами, что CNN i WSJ - хуже Скабеева, и Зеленский - о шашлыках, потому что у нас "тоже есть разведка".
Вот только Буданов никакой не глава разведки. Буданов не прошел необходимые карьерные ступени для такой должности. Точно, как и Хомчак перескочил кучу ступенек к НГШ. Глава разведки это не героический спецназовец, он должен уметь мыслить самостоятельно и стратегически.
Но Буданов ходил на веревочке по зеленым шоу на канале Коломойского и отрицал данные США. Тупо как лом отрабатывал темники Банковой о плохой оппозиции, которую "Россия пытается разжечь антиправительственные настроения через"Вагнергейт" " (с).
Как видим, никакие протесты РФ не разожгла, а просто в тупую поперла на Гостомель из Беларуси. Как и говорили американцы.
Сам же Буданов на своих картах удар из Беларуси на Киев проспал. Это направление в его прогнозах отсутствовало, а потому отсутствовало в планах обороны.
Скажу больше. Мы имеем очевидное агентурное проникновение на уровень головы ГУР. Когда Буданов жил в одном доме с громаданином РФ, ФСБшным Гогилашвили, а Зеленский этому не противодействовал, потому что Гогилашвили - его дружбан, и даже несмотря на скандал и разоблачение Буданов продолжал рассказывать, что Гогилашвили ему друг, совершенно не удивляет, что он и сейчас продолжает постить свои сказки в фб о "покушении на Путина".
Если бы мы просто поверили главе ЦРУ и разместили под Гостомелем хотя бы до тяжелого механизированного батальона, русский десант легкой пехоты мы раздавили бы за 1 час. Если бы Гостомель прикрыли хотя бы 20 единицами ПЗРК, а не так, что НГУшники сбивали российские вертолеты из чего попало (и то сбили 3 вертушки), с 30 вертолетов мы бы минимум треть пустили на дно Днепра. А остатки были бы деморализованы и был бы плен сотен российских десантников.
Вместо этого власти инфантильно отрицали бабайку.
Не американские СМИ были хуже Скабеева. Нет. Наташа Мосейчук была хуже Скабеева. Это СМИ Коломойского вели против нас информационную войну, чтобы пилить бабос на дорогах до последнего дня перед вторжением, и рассказывали, что американцы разрушают нашу экономику.
Тех несчастных в Буче, Ирпене, Гостомеле расстреливал конечно не Зеленский. Этих мирных людей убили свинопси по приказу их утирка путлера. Но это Зеленский проигнорировал данные разведки США. Если бы мы просто развернули рубежи на север, эти люди могли бы жить. А так, единственным, кто подумал о направлении Припять-Гостомель, оказался оплеванный Пашинский, который вообще никто в нынешней системе власти.
Буча, Ирпень, Гостомель, Мариуполь, Херсон - полностью на совести Зеленского.
Дай Бог нам, чтобы мы хотя бы когда-то смогли отблагодарить американцев и британцев. Эти люди за океаном сохранили нам тысячи жизней. Но мы могли бы сохранить еще больше, если бы не Ермак с Зеленским.
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03.05.2022 09:24 Відповісти
Зеленский априори не может быть завербован. Кто будет так рисковать, все видели его выступления без подготовленной речи.

А вот Ермак... Не совсем понял, почему после начала войны не прочистили все от партии регионов. Партия предателей это и есть. Кто вообще собирался идти в этот таможенный союз с диктаторами? Ведь все изначально от этого.

Кстати, насчет нападения из Беларуси. Их какой-то чиновник (премьер парламента вроде бы) после новости об эмбарго на калийные удобрения вдруг заявил, что "решим вопрос в течение месяца", когда перекрыли железную дорогу до Клайпеды. Это было удивительно, ведь Усть-луга перегружен и расширение порта могло быть возможно лишь через год. Это было в середине февраля. Никто не понял, подумали, что за бред. Но здесь прямо имелась в виду Одесса или Мариуполь. И это факт, это же подтвержденное высказывание, распространенное СМИ. Потом замыленное после тотального провала, но это было в действительности.
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03.05.2022 09:49 Відповісти
Зє весь,час читає,або повторює за навушником
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03.05.2022 12:14 Відповісти
Насправді прислухалися та готувалися бо в аєропорту рашистів вже чекали наші нацгвардійці та військовий спецназ.На мою суб'єктивну думку треба було набагато раніше готувати тро та їх забезпечення.
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03.05.2022 11:09 Відповісти
Й націннішу техніку вставили, й беззбройн роту охорони лишили. Й розгртання підрозділів почали,лише 25 го
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03.05.2022 12:17 Відповісти
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03.05.2022 09:26 Відповісти
ага, дороги, от тільки асфальтні катки кадиров вже все одно всі до чечні перегнав
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03.05.2022 09:46 Відповісти
І це гідрант заявив в інтерв'ю "РБК-Україна"
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03.05.2022 09:54 Відповісти
бо ліпше у два три рази збільшити Квартал 95
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03.05.2022 09:59 Відповісти
Каждый раз, когда я смотрю на эту цитату на Цензоре и на дату, и каждый раз я не понимаю, как можно быть такими альтернативно одаренными.
Вас ничто не смущает? Нет? Может быть, ЗА 6 дней ДО НАЧАЛА ВОЙНЫ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ не мог рассказывать все свои планы? И может, ему НАДО было создать образ мирного государства, которое выбирает строить дороги, а не наращивать армию? Чтобы противодействовать пропаганде РФ, которая орала, что это Украина готовится напасть на Россию?

Есть политика, есть то, что МОЖНО говорить вслух, а есть то, что нельзя. Может, Зеленскому надо было популизма ради заявить, что мы всех ватников до Кремля гнать будем? Или ещё что-то такое же тупое, чтобы пропутинские политики на Западе получили аргументы для работы с электоратом?

Нам дают оружие и помогают во многом потому, что население западных стран поддерживает Украину. Если бы население было бы против, политикам было бы намного сложнее нам помогать. А чтобы население было за нас, Зеленскому надо было нравиться на Западе. Что он с успехом и делает.

Я молчу уже о том, что 18 февраля БЫЛО УЖЕ ИЗВЕСТНО О ВОЙНЕ. Уже договаривались об оружии. Но нет, надо орать.
ППЦ.
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03.05.2022 10:00 Відповісти
Помним !И как подарили Бакановские СБУ шники Херсон и весь коридор до Мариуполя Почему до сих пор е Арестованы ПРЕДАТЕЛИ и где обшивался баканов после 24 февраля
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03.05.2022 10:02 Відповісти
Буданов,сожітєль гогвлашвілі,колись працює чи тільки інтервю роздає?
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03.05.2022 09:32 Відповісти
этот дебил снова открыл рот и родил чушь ... я в шоке, сколько же у нас бездарей во власти ... Кирилка ... дурачок ты слабоумный ... там куча ордынских официров запаса проживает, и куча фсбшных засланцев, и куча бичей-шабашников из бедного региона ... и все это сдобрено десятилетиями соловьиного помета ... .... ... мобилизационный потенциал в заднестровье на общевойсковую бригаду ... легко ... и со стрелковкой проблем нет - склад на целую армию прямо под рукой ... ох ... баклан ты Кирилка ... баклан .... сними погоны и отдай умным людям!
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03.05.2022 09:33 Відповісти
Приберіть вже кудись цього кабінетного вояку.
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03.05.2022 09:44 Відповісти
А может и хуже ,агента рашистского
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03.05.2022 10:04 Відповісти
БУДАНОВ , кто разминировал Чонгар ? Кто войска из Крыма пропустил в Украину ???
Ваше тупое умничанье уже всех достало ! А люди гибнут , рушаться дома и предприятия.
ИМЕННО ВАМ ( зелёным кадрам) придётся отвечать за весь бардак .
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03.05.2022 09:44 Відповісти
Да оно заткнется когда - нибудь?
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03.05.2022 09:51 Відповісти
Байден он ще 18 го лютого попереджав https://detector.media/infospace/article/196656/2022-02-18-putin-vzhe-pryynyav-rishennya-vtorgnutysya-v-ukrainu-nayblyzhchymy-dnyamy-bayden/ чому не було прийнято достатніх заходів ??
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03.05.2022 09:52 Відповісти
Буданов - это просто очередной зелёный назначенец-жополиз. И как следствие, всё что он написал - это аналитика на уровне "бабушки у подъезда сказали".
Напомню, что это "дарование" в январе рассказывал, что "по данным нашей разведки" вторжение начнется с высадки десанта в Одессе и Мариуполе.

Приднестровье - это серьезная угроза. А судя по упорству с которым рашисты уничтожают мост в Затоке, угроза - реальная, причем в ближайшее время.
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03.05.2022 09:52 Відповісти
Молдова просто теряет время с таким президентом, как Санду.
Уйлу необходима хоть какая то победа к 9 мая. Приднестровье может ему такую победу легко подарить.
Санду уже неделю назад могла попросить помощи у Украины или Румынии. А она легла на спину и виляет хвостиком, как собачонка, над которой навис бультерьер.
Украина не будет самолично вторгаться в чужое государство, раз никто не просит помощи!
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03.05.2022 09:53 Відповісти
декілька місяців ситуація нагніталась, росія відпрацьовувала елементи нападу на навчаннях ... чому ж вчкасно не провели мобілізацію ??
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03.05.2022 09:55 Відповісти
Ну міст через Дністровський лиман розбили виключно з гуманітарною ціллю!
Десантування 5 -7 тисяч орків там не відбудеться.
Та і взагалі яка війна. Шашлики всі жарять
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03.05.2022 09:57 Відповісти
нам не страшно бо у нас є літак https://www.youtube.com/watch?v=eg9APgsBgEk
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03.05.2022 10:02 Відповісти
тільки нема злітно посадочних смуг. бомбардіровка переноситься
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03.05.2022 10:06 Відповісти
И чтоб сделать нам проблемы, наш посол в Германии назвал Штольца ливерной колбасой...уймитесь уже дипломаты хреновы...
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03.05.2022 09:58 Відповісти
саме придністров'я може і не несе смертельної загрози, але як плацдарм орків становить серйозну небезпеку для України
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03.05.2022 10:06 Відповісти
Сплошные ИДИОТЫ И ПРЕДАТЕЛИ‼️Они до сих пор , с *********** под одной крышей проживают⁉️
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03.05.2022 10:08 Відповісти
эти ПРИДРОЧЕНЦЫ 32 года СОСУТ денежки из росии , а теперь их пытаются ГНАТЬ на войну с Украиной , те ОРТАЧАТСЯ и возражают !!! эту клоаку надо разЪе....... в любом случае , "молдавскими" дрг добровольцами !!!
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03.05.2022 10:15 Відповісти
гатить этих ушлёпков в свободное время
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03.05.2022 11:00 Відповісти
Як і Кацапія до 24 лютого?
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03.05.2022 11:29 Відповісти
"...... готуймося до шашликів ! "
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03.05.2022 13:04 Відповісти
Цей недохенерал нихера не бачив загрози і від *****. Зеленого так добре поінХВормував, що той всю Україну з данилою запрошував на травневі свята до шашликів. Ті шашлики вже місяць як відригуються усій країні.
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31.05.2022 15:58 Відповісти
 
 