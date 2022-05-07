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У Львівській області СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам. ФОТО

сбу,затримання

Служба безпеки України у Львівській області викрила росіянина, який діяв на шкоду державній безпеці України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Служба безпеки України.

Так, 7 травня співробітники спецслужби виявили громадянина Росії, який проводив деструктивну діяльність у Львівському регіоні.

"Чоловік вів політику на підтримку російської агресії, возвеличував керівництво РФ та поширював пропагандистські матеріали із запереченням окупації українських територій", - зазначили в СБУ.

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Також було встановлено, що тривалий час росіянин переховувався в одному з помешкань неподалік стратегічного об'єкта критичної інфраструктури. Наразі там здійснюються превентивні заходи для унеможливлення диверсій.

Правоохоронці припинили пропагандистську та підривну діяльність, склали протокол про адміністративне затримання. Готуються документи для видворення зловмисника з України.

У Львівській області СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам 01

Автор: 

СБУ (12964) диверсія (356) Львівська область (2460)


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Топ коментарі
+44
Какое нах "видворення",мочить на месте...
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07.05.2022 16:24 Відповісти
+29
Напустили орків в Україну - тепер розгрібаємо. Наче нам своїх манкуртів не вистачає.
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07.05.2022 16:25 Відповісти
+22
Видворення ???? Йo бнyтi .
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07.05.2022 16:27 Відповісти
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Какое нах "видворення",мочить на месте...
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07.05.2022 16:24 Відповісти
Жаль що таких не відправляють в обмінний фонд.
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07.05.2022 16:24 Відповісти
Шкода , що у нас такі спеціалісти в СБУ. Або подають неправдиву інформацію або просто телепні. Якщо громадянин РФ під час війни затриманий в м.Львові , то по крайній мірі повинен був затриманий на 7 днів (по новому закону), детальна перевірка, фільтрація, обшуки за місцем проживання і за його локацією, перевірити по всіх обліках ( в т.ч. перетин кордону), кримінальне провадження, далі технічна сторона, у списки на обмін як нам впарювали п"яних таксистів в ЛДНР з 2015 року, а тут адмінматеріали, спихнули міграційній службі на видворення. А де панство прокурорське, а де реагування Венедіктової і ОП, потенційного шпіона і диверсанта на видворення наче дипломатичну особу. Тупість СБУ і прокуратури зашкалює.
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07.05.2022 16:58 Відповісти
Напустили орків в Україну - тепер розгрібаємо. Наче нам своїх манкуртів не вистачає.
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07.05.2022 16:25 Відповісти
Видворення ???? Йo бнyтi .
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07.05.2022 16:27 Відповісти
Як ми хочемо виграти війну коли рашисти по Львову вільно ходять?
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07.05.2022 16:27 Відповісти
Чому вони вільно в Україну потрапили? Хто пустив?
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07.05.2022 16:28 Відповісти
Так безвіз з парашстаном і досі. Це з зручно - депутатам зі слуг народу по бізнес-справам в парашу їздить.
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07.05.2022 18:09 Відповісти
Знаєш, що сусід заїжджий кацап або явний сєпар - хутко телефонуй в поліцію, СБУ, йди в штаб тероборони і там піднімай всіх. Не здавай житло чужим і підозрілим. Інформуй поліцію про все підозріле. Не чекай, що це зробить хтось інший. Ми на війні.
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07.05.2022 18:22 Відповісти
ну тобто цивільних заручників ми "по тихеньку" вимінюємо на окупантських солдат а потвору якій нічого не заважає пришити дивнерсію ми викидаємо як сміття...це мабіть якийсь занадто геніальний хід щоб збагнути!
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07.05.2022 16:28 Відповісти
чому не 15 років? як терористу
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07.05.2022 16:30 Відповісти
Что в кульке у этого ******?Репа? Прикопайте эту суку вместе с кульком.
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07.05.2022 16:30 Відповісти
А чего вы ему рожу закрываете? Завтра он убежит и как его простые украинцы ловить будут? По каким признакам? По наколке двухголовой курицы на лбу или надписи путенбох на руке? При чем закрываете рыла коллоборантов предателей и пленных рашистов. Зачем вы это делаете?Вы же никак не понимаете и не хотите понять, что народ украинский сейчас своим силовым структурам только помогает а не саботирует!
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07.05.2022 16:31 Відповісти
Раніше реально на харі могли витаврувати "вор" чи щось подібне, щоб якщо навіть втече - люди впізнали, а зараз навіть у військовий час занадто загаралися в толерастію, здається. Ну, що замазують морду, типа "презумпція невинуватості", але якщо ви його вже "видворяєте" - то мабуть і суд був (чи ви без суду, без слідства?), а якщо суд був і присудив видворення, то які ***** права людини, показуйте його рожу, або не оприлюднюйте світлин таких взагалі!
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07.05.2022 16:49 Відповісти
афуєть!!!! "видворення" то це хто на ворога працює????мусорн
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07.05.2022 16:32 Відповісти
Та потому что глупости. Какой-то лох с пакетом. Имея рос. гражданство, долгое время проживая во Львовской области (ну ни разу не выделялся среди местных . Ага ), и прям шпиён))).
По пьянки, что-то разкудахтолся, собутыльник и сообщил куда следует. Вот и весь "Штирлец".
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07.05.2022 16:51 Відповісти
"Чоловік вів політику на підтримку російської агресії, возвеличував керівництво РФ та поширював пропагандистські матеріали із запереченням окупації українських територій" - Готуються документи для видворення зловмисника з України.
Чудовий лайфхак для всіх, молодших 60р. хто хоче безкоштовно виїхати з України
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07.05.2022 16:32 Відповісти
А як він там опинився??
Здається в нас при Пороху було обмеження для в'їзду для кацапів від 18 до 60 років
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07.05.2022 16:38 Відповісти
Не було
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07.05.2022 17:44 Відповісти
было не ври
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07.05.2022 23:52 Відповісти
Маю підозру що Україна з таким ставленням до свого ворога,може програти цю війну кацапам.
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07.05.2022 16:40 Відповісти
не програют - потому-что этот кацап не самый страшный там наверху есть более опасные..
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07.05.2022 23:53 Відповісти
Я 8 лет писал, что Украина должна выгнать послов россии и даже визового режима не должно с выродками быть. Потому что они все - это диверсанты потенциальные! Почему этого не сделали??? почему Украину насыщали русской агентурой и диверсантами??? почему не были арестованы все, кто был в Партии регионов - это партия созданная спецслужбами России для подрывной деятельности. Те, кто способствовал насыщению Украины изнутри троянскими конями - должны быть расстреляны!!! По законам Хаммурапи - смертная казнь!
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07.05.2022 16:43 Відповісти
потому что тупых украинских людей это устраивало
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07.05.2022 23:54 Відповісти
Яке нах "видворєніє"?
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07.05.2022 16:46 Відповісти
Видворєніє...На Точку У його верхи посадити і хай летить
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07.05.2022 16:52 Відповісти
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07.05.2022 17:42 Відповісти
Ну то посадіть йлго на пляшку від шампанського,хай святкує
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07.05.2022 16:47 Відповісти
Я просто нагадаю, що влітку 2019-го, один тупорилий лох в косоворотці, зняв заборону на в'їзд москалів в Україну. А тепер уявіть собі на хвилиночку, скільки тисяч життів українців коштував і коштуватиме цей злочинний наказ рашистського колаборанта -ze!
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07.05.2022 17:01 Відповісти
Коммет не в бровь, а в глаз. Видно юридическую обоснованность. Так бы они не припёрлись конечно- по закону Украины, это было бы не возможно же. Такую же ошибку сделал Гитлер в своё время- выдал всем советским войскам визы. Наполеон, кстати, тоже. Чортов Шенген....
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07.05.2022 17:09 Відповісти
Видворення? Може йому ще медальку якусь дайте на дорогу!
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07.05.2022 17:16 Відповісти
Выдворять надо на передовой. Прямо с окопа!
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07.05.2022 17:27 Відповісти
Лучше бы голову отрезали втихаря
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07.05.2022 17:59 Відповісти
А почему ******** закрыт? Это шож выходит, наших ребят сутками пытают, а эту мразь "выдворят"? Зашибись! Извинения принести за неудобства главное не забыть!
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07.05.2022 18:02 Відповісти
Просто ******.
Еще билет ему купите на *********
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07.05.2022 18:04 Відповісти
І як же він зміг оселитись в Україні? Хто ж дозволив? Може наша безвідповідальна влада, яка не тільки не розірвала дипвідносини, але й не скасувала безвіз? Хтось за це відповість? Думаю, ні. Хіба наша влада хоч за щось відповідальна? Вони всі патріоти й профі в своїй справі. Хто ж відповість за провали?
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07.05.2022 18:39 Відповісти
зеленский и его предательская шобла разрешила
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07.05.2022 23:58 Відповісти
Першим кроком(за усіма"канонами" військового стану) мало б стати негайне інтернування УСІХ громадян параші та бєлораші - які перебували на території України на початок масштабного вторгнення до фільтраційних таборів для визначення їх подальшого статусу.(хто знаходиться в Україні законно і не підтримує агресії під@раші - надавати статус тимчасового прихистку, інших - у СІЗО!!) Згадайте що зробили американці під часу другої світової із японцями що перебували на їх території? Те саме!! Другий крок - застосування жорстких репресивних методів до усіх колаборантів та тварин з українським громадянством лояльних до рашистської ********* - у вигляді домашнього арешту(браслет на ногу) та заборони користуватись будь - якими засобами зв'язку!! Негуманно? Не демократично??! А загибель українських дітей внаслідок роботи коригувальників що наводять ворожі ракети та бомби на наші міста - це гуманно?! Чи толерантно -демократично???!🤬
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07.05.2022 23:36 Відповісти
Дуже слушне зауваження !!!

Не лише американці.

Тут таке саме влаштовували під час І-ої світової і українців запроторювали у табори.
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08.05.2022 04:17 Відповісти
Вот никак не пойму, зачем публиковать такое вообще фото, что на нём видно, или это всё делаете лишь для "галочки"? Нечего такие фотки вообще выкладывать, на которых невидно морд преступников. Этим вы просто прикрываете самих преступников, неужели вам это никак не доходи?
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09.05.2022 22:42 Відповісти
Какое на хрен выдворение с Украины, а где же ваши законы, где статья за шпионаж, за диверсии в военное время? Почему ему за всё это, ничего не будет, или вы по привычке, продолжаете миловать российских врагов?
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09.05.2022 22:53 Відповісти
 
 