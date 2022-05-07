У Львівській області СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам. ФОТО

Служба безпеки України у Львівській області викрила росіянина, який діяв на шкоду державній безпеці України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Служба безпеки України.

Так, 7 травня співробітники спецслужби виявили громадянина Росії, який проводив деструктивну діяльність у Львівському регіоні.

"Чоловік вів політику на підтримку російської агресії, возвеличував керівництво РФ та поширював пропагандистські матеріали із запереченням окупації українських територій", - зазначили в СБУ.

Читайте також: Ми не виключаємо активізацію диверсантів напередодні 9 травня, - МВС

Також було встановлено, що тривалий час росіянин переховувався в одному з помешкань неподалік стратегічного об'єкта критичної інфраструктури. Наразі там здійснюються превентивні заходи для унеможливлення диверсій.

Правоохоронці припинили пропагандистську та підривну діяльність, склали протокол про адміністративне затримання. Готуються документи для видворення зловмисника з України.