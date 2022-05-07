У Львівській області СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам. ФОТО
Служба безпеки України у Львівській області викрила росіянина, який діяв на шкоду державній безпеці України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці Служба безпеки України.
Так, 7 травня співробітники спецслужби виявили громадянина Росії, який проводив деструктивну діяльність у Львівському регіоні.
"Чоловік вів політику на підтримку російської агресії, возвеличував керівництво РФ та поширював пропагандистські матеріали із запереченням окупації українських територій", - зазначили в СБУ.
Також було встановлено, що тривалий час росіянин переховувався в одному з помешкань неподалік стратегічного об'єкта критичної інфраструктури. Наразі там здійснюються превентивні заходи для унеможливлення диверсій.
Правоохоронці припинили пропагандистську та підривну діяльність, склали протокол про адміністративне затримання. Готуються документи для видворення зловмисника з України.
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По пьянки, что-то разкудахтолся, собутыльник и сообщил куда следует. Вот и весь "Штирлец".
Чудовий лайфхак для всіх, молодших 60р. хто хоче безкоштовно виїхати з України
Здається в нас при Пороху було обмеження для в'їзду для кацапів від 18 до 60 років
Еще билет ему купите на *********
Не лише американці.
Тут таке саме влаштовували під час І-ої світової і українців запроторювали у табори.