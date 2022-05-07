УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6157 відвідувачів онлайн
Новини Фото
11 352 31

Голові Старого Салтова Коновалову оголошено підозру в держзраді. ФОТО

7 травня оголосили про підозру у державній зраді голові Старого Салтова Едуарду Коновалову та секретарю Вільховатської сільради Надії Антоновій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.  

За матеріалами слідства, одразу після окупації Старого Салтова Коновалов добровільно перейшов на бік окупантів, забезпечував їх житлом, агітував населення не чинити ворогам опір.

Надія Антонова перейшла на бік загарбників в селі Кутузівка. Вона налагодила співпрацю з керівником російських військових з позивним "Вітязь". Антонова здала ветеранів АТО/ООС, мисливців та правоохоронців, змушувала місцевих носити білі пов’язки.

Обом оголосили про підозру за статтею "Державна зрада в умовах воєнного стану". Їм загрожує покарання - від 15 років до довічного ув'язнення. Розслідування триває.

Ніхто з тих, хто добровільно пішов на співпрацю з окупантами, не уникне покарання. Ані закон, ані український народ зрадників не пробачить!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 360 справ про держзраду і колабораціонізм розслідує ДБР

Голові Старого Салтова Коновалову оголошено підозру в держзраді 01
Голові Старого Салтова Коновалову оголошено підозру в держзраді 02
Голові Старого Салтова Коновалову оголошено підозру в держзраді 03

Автор: 

Харківщина (6054) державна зрада (1717)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+47
У всих зрадників має бути одна доля.

показати весь коментар
07.05.2022 21:42 Відповісти
+23
А як бути з тим, хто пропонував на перемовинах забути Крим на 15 років?
показати весь коментар
07.05.2022 21:47 Відповісти
+21
хочется верить, но надо убрать норму освобождение под залог за держзраду...
показати весь коментар
07.05.2022 21:41 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
хочется верить, но надо убрать норму освобождение под залог за держзраду...
показати весь коментар
07.05.2022 21:41 Відповісти
Як на мене, саме ці дві справи мають стати пілотними, показовими, як перші для колаборантів, такими, які мають задати тон іншим. Тут вирок має бути максимально жорстким і невідворотнім, щоб у решти потенційних і чинних колаборантів навіть думки про співпрацю з ворогом пропали.
показати весь коментар
07.05.2022 21:59 Відповісти
У всих зрадників має бути одна доля.

показати весь коментар
07.05.2022 21:42 Відповісти
Я наче такі чоботи чи на медведчуку чи на єрмакові бачив.
показати весь коментар
07.05.2022 21:55 Відповісти
Гіфку я зробив з кліпу "Машингвери, штурмгевери".
Пісня про долю запроданців.

https://www.youtube.com/watch?v=EciMuO9ijxU
показати весь коментар
07.05.2022 21:56 Відповісти
Русские своих не бросают. Мэр Старого Салтова подтвердит
показати весь коментар
07.05.2022 21:43 Відповісти
Для кацапів він не свій, а "хахол"- зрадник. Тому і бросили.
показати весь коментар
07.05.2022 22:09 Відповісти
Ну сяде ця тварина. В скільки їх ще?
показати весь коментар
07.05.2022 21:45 Відповісти
На порядок менше ніж в 14-му.

Зараз цацкатись не будуть ...
показати весь коментар
07.05.2022 22:05 Відповісти
Наоборот.Сейчас даже наводчиков под залог выпускают.За время войны уже многих арестовали.Но про посаженных не слышал.
показати весь коментар
07.05.2022 22:35 Відповісти
Так будет и на Херсонщине с коллаборантами
показати весь коментар
07.05.2022 21:46 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2022 21:47 Відповісти
А як бути з тим, хто пропонував на перемовинах забути Крим на 15 років?
показати весь коментар
07.05.2022 21:47 Відповісти
счет-фактуру на $50 000 тоже сразу предъявили?
показати весь коментар
07.05.2022 21:48 Відповісти
Зачем ? Просто вздёрнуть тварей .
показати весь коментар
07.05.2022 21:48 Відповісти
сепары к успеху шли...
показати весь коментар
07.05.2022 21:50 Відповісти
показати весь коментар
07.05.2022 21:51 Відповісти
Расстрелять мразей!
показати весь коментар
07.05.2022 22:00 Відповісти
За сдачу патріотів однозначно!
показати весь коментар
07.05.2022 22:06 Відповісти
самое смешное, что долбоебы реально верят, что расея "пришла навсегда".... ))
показати весь коментар
07.05.2022 22:00 Відповісти
и еще один вопрос...
показати весь коментар
07.05.2022 22:01 Відповісти
ПО ЗАКОНУВОЕННОГО ВРЕМЕНИ РАССТРЕЛЯТЬ И ДЕЛО С КОНЦОМ, ШТЕПУ СУДИЛИ СКОЛЬКО ЛЕТ? И ЧЕ , А НИЧЕГО. ВСЕ УЖЕ И ЗАБЫЛИ ПРО ШТЕПУ..
показати весь коментар
07.05.2022 22:08 Відповісти
Всі ці тварі були опорою вторгнення, скільки ще їх буде виявлено..
показати весь коментар
07.05.2022 22:13 Відповісти
Ещё и рожу закрыли… вы что думаете этой рожи в сети нет?
показати весь коментар
07.05.2022 22:17 Відповісти
Да, руководіть ето нє мєлочь по карманам тиріть, - це ж депутатські морди. Жертви самі вибрали собі катів.
показати весь коментар
07.05.2022 22:35 Відповісти
можно делать ставки - под какую сумму залога его отпустят
показати весь коментар
07.05.2022 22:55 Відповісти
А чому не розстріляти цих паскуд за законами воєнного часу? В перші дні війни в Києві росстрілювали диверсантів прямо на вулиці. Навіть відео одне було. А потім знову почалася ця толерастія.
показати весь коментар
08.05.2022 00:02 Відповісти
К большому сожалению ************** на Харьковщине хватает.
показати весь коментар
08.05.2022 00:11 Відповісти
Не представляю на что рассчитывают коллаборанты, не уходящие вслед за русским кораблём. Это же срок 100%. Они ведь даже не подлежат обмену на военнопленных.
Впрочем предают они не от большого ума.
показати весь коментар
08.05.2022 01:53 Відповісти
Чому знов закрито обличчя цього злочинця?завжди закривають ,чому????Покажіть їх
показати весь коментар
08.05.2022 02:32 Відповісти
Пока не станут работать трибуналы, военно-полевые суды,все это оперетка для лошков. В стране давно война за свободу и независимость. Не спать!!!
показати весь коментар
08.05.2022 08:12 Відповісти
 
 