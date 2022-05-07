Голові Старого Салтова Коновалову оголошено підозру в держзраді. ФОТО

7 травня оголосили про підозру у державній зраді голові Старого Салтова Едуарду Коновалову та секретарю Вільховатської сільради Надії Антоновій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За матеріалами слідства, одразу після окупації Старого Салтова Коновалов добровільно перейшов на бік окупантів, забезпечував їх житлом, агітував населення не чинити ворогам опір.

Надія Антонова перейшла на бік загарбників в селі Кутузівка. Вона налагодила співпрацю з керівником російських військових з позивним "Вітязь". Антонова здала ветеранів АТО/ООС, мисливців та правоохоронців, змушувала місцевих носити білі пов’язки.

Обом оголосили про підозру за статтею "Державна зрада в умовах воєнного стану". Їм загрожує покарання - від 15 років до довічного ув'язнення. Розслідування триває.

Ніхто з тих, хто добровільно пішов на співпрацю з окупантами, не уникне покарання. Ані закон, ані український народ зрадників не пробачить!

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