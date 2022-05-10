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29 955 18

"Бабы еще нарожают". Путінський парад у ФОТОжабах.

Добірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Бабы еще нарожают. Путінський парад у ФОТОжабах. 01

Бабы еще нарожают. Путінський парад у ФОТОжабах. 02

Бабы еще нарожают. Путінський парад у ФОТОжабах. 03


Бабы еще нарожают. Путінський парад у ФОТОжабах. 04

Бабы еще нарожают. Путінський парад у ФОТОжабах. 05


Бабы еще нарожают. Путінський парад у ФОТОжабах. 06

Бабы еще нарожают. Путінський парад у ФОТОжабах. 07


Бабы еще нарожают. Путінський парад у ФОТОжабах. 08

Бабы еще нарожают. Путінський парад у ФОТОжабах. 09


Бабы еще нарожают. Путінський парад у ФОТОжабах. 10

Бабы еще нарожают. Путінський парад у ФОТОжабах. 11

Бабы еще нарожают. Путінський парад у ФОТОжабах. 12

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Автор: 

парад (396) політика (4523) путін володимир (24129) росія (66125) фотожаба (13982)


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Топ коментарі
+36
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10.05.2022 17:12 Відповісти
+17
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10.05.2022 17:12 Відповісти
+15
Расходный материал на фото, людьми это сложно назвать
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10.05.2022 16:54 Відповісти
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10.05.2022 16:48 Відповісти
Расходный материал на фото, людьми это сложно назвать
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10.05.2022 16:54 Відповісти
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10.05.2022 17:12 Відповісти
Падли, а песикові будку так і не вернули?
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10.05.2022 16:58 Відповісти
остання картинка - то автору респектище!!! "Дєди на палках в жопі" - то огонь!
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10.05.2022 17:01 Відповісти
Автор Семен Скрепецкий
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10.05.2022 17:40 Відповісти
Може на швабрах?
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10.05.2022 20:06 Відповісти
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10.05.2022 17:10 Відповісти
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10.05.2022 17:12 Відповісти
Сегодня - зачёт!
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10.05.2022 17:15 Відповісти
а тут и придумівать ничего не надо ))))

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10.05.2022 18:15 Відповісти
Свіжина з свинорусів!
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10.05.2022 20:08 Відповісти
Свіжина з свінорусів!
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10.05.2022 20:09 Відповісти
Рашисткая путинская власть недостойна возлагать цветы победителям фашизма.

Рашисты наследники фашистов и 9 мая не их праздник.

Рашисты должны возлагать цветы фашистам.
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10.05.2022 19:06 Відповісти
Фуражка Адольфа Гитлера - бесценная реликвия, хранящаяся в Главном храме Вооружённых сил Российской Федерации. Это духовная скрепа, это линия самоидентификации самой немытой и запойной победобесовской нации. Совпадение? Не думаю.
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10.05.2022 19:08 Відповісти
Российские танки как лосось - приходит завершить свою жизнь в украинских полях. Сер Аттенборро рассказывает.

https://www.youtube.com/watch?v=CGYci2bMTpk
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11.05.2022 13:14 Відповісти
А кол в задницу, цэ шоб голова не качалась?
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11.05.2022 13:31 Відповісти
 
 