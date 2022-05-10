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"Бабы еще нарожают". Путінський парад у ФОТОжабах.
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+36 Порохобандерівець
показати весь коментар10.05.2022 17:12 Відповісти Посилання
+17 Бенина Мама
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+15 MAKAROV #508144
показати весь коментар10.05.2022 16:54 Відповісти Посилання
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Рашисты наследники фашистов и 9 мая не их праздник.
Рашисты должны возлагать цветы фашистам.
https://www.youtube.com/watch?v=CGYci2bMTpk