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29 955 18

"Бабы еще нарожают". Путинский парад в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Бабы еще нарожают. Путинский парад в ФОТОжабах 01

Бабы еще нарожают. Путинский парад в ФОТОжабах 02

Бабы еще нарожают. Путинский парад в ФОТОжабах 03


Бабы еще нарожают. Путинский парад в ФОТОжабах 04

Бабы еще нарожают. Путинский парад в ФОТОжабах 05


Бабы еще нарожают. Путинский парад в ФОТОжабах 06

Бабы еще нарожают. Путинский парад в ФОТОжабах 07


Бабы еще нарожают. Путинский парад в ФОТОжабах 08

Бабы еще нарожают. Путинский парад в ФОТОжабах 09


Бабы еще нарожают. Путинский парад в ФОТОжабах 10

Бабы еще нарожают. Путинский парад в ФОТОжабах 11

Бабы еще нарожают. Путинский парад в ФОТОжабах 12

Больше фотошопов смотрите здесь.

парад (653) политика (7088) путин владимир (31566) россия (96216) фотожаба (14508)


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Топ комментарии
+36
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10.05.2022 17:12 Ответить
+17
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10.05.2022 17:12 Ответить
+15
Расходный материал на фото, людьми это сложно назвать
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10.05.2022 16:54 Ответить
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10.05.2022 16:48 Ответить
Расходный материал на фото, людьми это сложно назвать
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10.05.2022 16:54 Ответить
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10.05.2022 17:12 Ответить
Падли, а песикові будку так і не вернули?
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10.05.2022 16:58 Ответить
остання картинка - то автору респектище!!! "Дєди на палках в жопі" - то огонь!
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10.05.2022 17:01 Ответить
Автор Семен Скрепецкий
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10.05.2022 17:40 Ответить
Може на швабрах?
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10.05.2022 20:06 Ответить
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10.05.2022 17:10 Ответить
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10.05.2022 17:12 Ответить
Сегодня - зачёт!
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10.05.2022 17:15 Ответить
а тут и придумівать ничего не надо ))))

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10.05.2022 18:15 Ответить
Свіжина з свинорусів!
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10.05.2022 20:08 Ответить
Свіжина з свінорусів!
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10.05.2022 20:09 Ответить
Рашисткая путинская власть недостойна возлагать цветы победителям фашизма.

Рашисты наследники фашистов и 9 мая не их праздник.

Рашисты должны возлагать цветы фашистам.
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10.05.2022 19:06 Ответить
Фуражка Адольфа Гитлера - бесценная реликвия, хранящаяся в Главном храме Вооружённых сил Российской Федерации. Это духовная скрепа, это линия самоидентификации самой немытой и запойной победобесовской нации. Совпадение? Не думаю.
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10.05.2022 19:08 Ответить
Российские танки как лосось - приходит завершить свою жизнь в украинских полях. Сер Аттенборро рассказывает.

https://www.youtube.com/watch?v=CGYci2bMTpk
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11.05.2022 13:14 Ответить
А кол в задницу, цэ шоб голова не качалась?
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11.05.2022 13:31 Ответить
 
 