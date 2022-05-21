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Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки, - Шмигаль. ФОТО

Фінансова підтримка від Португалії надаватиметься Україні переважно через Міжнародний валютний фонд, але є можливим залучення інших держав - членів ЄС та багатосторонніх інституцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал за результатами підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо фінансової підтримки у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України.

Документ підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час зустрічі в Києві 21 травня.

"Ця важлива домовленість допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дасть можливість швидше відновитися після її завершення. Перемога буде за нами, у нас немає сумніву. Нас підтримує вся Європа й увесь цивілізований світ", — зазначив Шмигаль.

Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки, - Шмигаль 01

Меморандум, зокрема, передбачає виділення Україні урядом Португалії суми в розмірі до 250 млн євро. Перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року. Кошти переважно надаватимуться через МВФ. Також є можливим залучення інших держав-членів ЄС та багатосторонніх інституцій.

Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки, - Шмигаль 02

Прем’єр-міністр України подякував уряду Португалії за вже надану підтримку в боротьбі з російським агресором: фінансову, гуманітарну, оборонно-технічну.

"Це допомагає українському народу впевнено відстоювати свою свободу, землю та демократію", — підкреслив Шмигаль.

Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки, - Шмигаль 03

Очільник українського уряду подякував Португалії за прийом українських громадян, за рішення відновити роботу посольства Португалії в Києві та особисто Антоніу Кошті за візит до Києва та Ірпеня.

Прем’єр-міністр Португалії зауважив, що це перший візит глави Уряду його країни в Україну за історію двосторонніх відносин. Він підкреслив, що Португалія стоїть поряд з Україною у цій війні.

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МВФ (3069) Португалія (206) фінанси (337) підтримка (603)


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Португалія та Іспанія взагалі тихенько співпрацюють з Україною..без пафосу .без лишніх дзвінків.. до )(уйла не дзвонять.як той Шольц і особливо нарцис Макрон
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21.05.2022 18:02 Відповісти
І звідки в Португалії бандерівці? Це нікому невідомо.
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21.05.2022 18:04 Відповісти
Украинская диаспора в Португалии составляет почти 45 тыс. человек, это вторая по величине диаспора, уступает только бразильской. Население Португалии - 10 млн.
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21.05.2022 18:21 Відповісти
в США - 500 000-550 000 українців; в Канаді - понад 100 000 українців; в Бразилії - близько 50 000 українців; в Аргентині - 15 000-20 000 українців.
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21.05.2022 19:13 Відповісти
В рядах зелених крадіїв пожвавлення.
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21.05.2022 18:18 Відповісти
Португалія, маленька, але стійка і мужня країна. протистояла жадібній іспанській імперії, яка весь час намагалася захопити її або скинути в море її захисників.
Португалія, на чиїй мові розмовляє ціла Бразилія.
Теж от за нас.
Всі за нас.
крім північної кореї, еритреї і інших убогих відщепенців.
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21.05.2022 18:20 Відповісти
 
 