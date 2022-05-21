Португалія надасть Україні до 250 млн євро фінансової підтримки, - Шмигаль. ФОТО

Фінансова підтримка від Португалії надаватиметься Україні переважно через Міжнародний валютний фонд, але є можливим залучення інших держав - членів ЄС та багатосторонніх інституцій.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Урядовий портал за результатами підписання меморандуму про взаєморозуміння щодо фінансової підтримки у зв’язку з агресією Російської Федерації проти України.

Документ підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта під час зустрічі в Києві 21 травня.

"Ця важлива домовленість допоможе Україні зберегти макроекономічну стабільність під час війни та дасть можливість швидше відновитися після її завершення. Перемога буде за нами, у нас немає сумніву. Нас підтримує вся Європа й увесь цивілізований світ", — зазначив Шмигаль.

Меморандум, зокрема, передбачає виділення Україні урядом Португалії суми в розмірі до 250 млн євро. Перший транш у розмірі до 100 млн євро Україна має отримати вже цього року. Кошти переважно надаватимуться через МВФ. Також є можливим залучення інших держав-членів ЄС та багатосторонніх інституцій.

Прем’єр-міністр України подякував уряду Португалії за вже надану підтримку в боротьбі з російським агресором: фінансову, гуманітарну, оборонно-технічну.

"Це допомагає українському народу впевнено відстоювати свою свободу, землю та демократію", — підкреслив Шмигаль.

Очільник українського уряду подякував Португалії за прийом українських громадян, за рішення відновити роботу посольства Португалії в Києві та особисто Антоніу Кошті за візит до Києва та Ірпеня.

Прем’єр-міністр Португалії зауважив, що це перший візит глави Уряду його країни в Україну за історію двосторонніх відносин. Він підкреслив, що Португалія стоїть поряд з Україною у цій війні.