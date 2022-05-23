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Над Кіровоградщиною ППО збила ворожу ракету. ФОТО

Над селом Ганнівка Новоукраїнської територіальної громади на Кіровоградщині сили української протиповітряної оборони збили російську ракету.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Кілька годин тому над селом Ганнівка Новоукраїнського району наша ППО збила ворожу ракету. Вона впала на відкритій місцевості", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, загиблих і травмованих немає. Повідомляється, що на місці працюють експерти.

"Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!" - написав Райкович.

Над Кіровоградщиною ППО збила ворожу ракету 01

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Автор: 

ракети (4023) Райкович Андрій (28) Кіровоградська область (568)


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Слава ЗСУ!
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23.05.2022 21:51 Відповісти
судячи за мапою - ця ******* летіла до мене "в гості"
дякую ППО кіровоградщини
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23.05.2022 22:59 Відповісти
 
 