Над Кіровоградщиною ППО збила ворожу ракету. ФОТО
Над селом Ганнівка Новоукраїнської територіальної громади на Кіровоградщині сили української протиповітряної оборони збили російську ракету.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Кілька годин тому над селом Ганнівка Новоукраїнського району наша ППО збила ворожу ракету. Вона впала на відкритій місцевості", - сказано в повідомленні.
Як зазначається, загиблих і травмованих немає. Повідомляється, що на місці працюють експерти.
"Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі!" - написав Райкович.
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дякую ППО кіровоградщини