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Унаслідок нічних ракетних ударів у Коростені пошкоджено залізничну інфраструктуру

ракета

У ніч на 23 травня російські війська завдали двох ракетних ударів по м. Коростеню Житомирської області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив голова Житомирської військово-цивільної адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

"Близько другої та близько четвертої ночі сталися вибухи в місті Коростені. О четвертій – приліт у залізничну інфраструктуру. О другій спрацювала ППО, і болванка впала в один із житлових масивів, немає значних пошкоджень", - розповів Бунечко.

За словами голови ОВА, внаслідок нічних обстрілів ніхто не постраждав.

Також читайте: Потужні вибухи пролунали вночі у Коростені на Житомирщині

Автор: 

ракети (4009) Бунечко Віталій (52) Коростень (11) Житомирська область (1258)


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Дуже сподіваюсь, що швидко полагодять.
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23.05.2022 11:11 Відповісти
виконують вимогу Скабеєвої, вона недавно брала ВКС за грудки, чому залізниця до цього часу не виведена з ладу.
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23.05.2022 11:19 Відповісти
Ну так і є, цей зливний бачок, пробулькала у себе в пересрачі, чому рашисти не обстрілюють залізницю масово, от вони і почали це масово робити. Цей співробітник фсб мабуть за секрутутку у них, нагадує, що робити їм.
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23.05.2022 11:30 Відповісти
Ну, якщо Скабеєва взяла бразди правління, тоді ой. Ця і коня на скаку остановит і в горящую избу войдет. Усім запоребриковським дженералам - Смирно! Равнение на Скабееву!
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23.05.2022 11:32 Відповісти
 
 