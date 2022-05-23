Унаслідок нічних ракетних ударів у Коростені пошкоджено залізничну інфраструктуру
У ніч на 23 травня російські війська завдали двох ракетних ударів по м. Коростеню Житомирської області.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив голова Житомирської військово-цивільної адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.
"Близько другої та близько четвертої ночі сталися вибухи в місті Коростені. О четвертій – приліт у залізничну інфраструктуру. О другій спрацювала ППО, і болванка впала в один із житлових масивів, немає значних пошкоджень", - розповів Бунечко.
За словами голови ОВА, внаслідок нічних обстрілів ніхто не постраждав.
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IgorYakovlevich
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viktor donovan
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Евгений Агро
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