Унаслідок нічних ракетних ударів у Коростені пошкоджено залізничну інфраструктуру

У ніч на 23 травня російські війська завдали двох ракетних ударів по м. Коростеню Житомирської області.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телемарафону повідомив голова Житомирської військово-цивільної адміністрації (ОВА) Віталій Бунечко.

"Близько другої та близько четвертої ночі сталися вибухи в місті Коростені. О четвертій – приліт у залізничну інфраструктуру. О другій спрацювала ППО, і болванка впала в один із житлових масивів, немає значних пошкоджень", - розповів Бунечко.

За словами голови ОВА, внаслідок нічних обстрілів ніхто не постраждав.

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