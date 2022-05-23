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Потужні вибухи пролунали вночі у Коростені на Житомирщині

коростень

У ніч проти 23 травня в місті Коростень Житомирської області пролунали сильні вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Новини", інформацію про це підтвердила заступниця міського голови Коростеня Наталія Чижевська.

За її словами, місцеві жителі почули звуки двох вибухів, яким передували спалахи.

Жителі Коростеня на Житомирщині повідомляють, що звуки вибухів чули вночі під час оголошеної повітряної тривоги.

Пізніше Чижевська повідомила, що в місті пролунав ще один вибух.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія завдала удару по інфраструктурі Житомирщини. ППО збила чотири ракети

Автор: 

вибух (4439) Коростень (11) Житомирська область (1258)


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Топ коментарі
+12
Бьют по логистике поставок западных вооружений.
Этого невозможно увидеть с их спутника. Это работа информаторов, наводчиков и шпионов.
Большой привет СБУ.
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23.05.2022 08:42
+5
Сволота.
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23.05.2022 08:16
+3
Чи не готують черговий наступ з Бульбанії?
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23.05.2022 07:51
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Малин а тепер Коростень. Б'ють по жд.
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23.05.2022 07:40 Відповісти
кацапа, Капітельманшу гауляйтершою думаєш поставлять, хіба тільки в Біробіджані
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23.05.2022 08:41 Відповісти
Чи не готують черговий наступ з Бульбанії?
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23.05.2022 07:51 Відповісти
Нет кац@п, не готовят. Этот наступ у тебя во влажных мечтах
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23.05.2022 08:19 Відповісти
Нет кац@п, не готовят. Этот наступ у тебя во влажных мечтах
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23.05.2022 08:18 Відповісти
Нет к@ц@п, не готовят. Этот наступ у тебя во влажных мечтах
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23.05.2022 08:18 Відповісти
Сволота.
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23.05.2022 08:16 Відповісти
Бьют по логистике поставок западных вооружений.
Этого невозможно увидеть с их спутника. Это работа информаторов, наводчиков и шпионов.
Большой привет СБУ.
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23.05.2022 08:42 Відповісти
Якщо Західний світ нас кинув, то чому ж орки у відчаї луплять по залізничній інфраструктурі?
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23.05.2022 10:07 Відповісти
да вас кацапов все кинули на 300 млрд. $ и еще и добивать будут как бешенных собак
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23.05.2022 15:15 Відповісти
 
 