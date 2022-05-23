Потужні вибухи пролунали вночі у Коростені на Житомирщині

У ніч проти 23 травня в місті Коростень Житомирської області пролунали сильні вибухи.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Новини", інформацію про це підтвердила заступниця міського голови Коростеня Наталія Чижевська.

За її словами, місцеві жителі почули звуки двох вибухів, яким передували спалахи.

Жителі Коростеня на Житомирщині повідомляють, що звуки вибухів чули вночі під час оголошеної повітряної тривоги.

Пізніше Чижевська повідомила, що в місті пролунав ще один вибух.

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