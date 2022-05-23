20 368 20
Потужні вибухи пролунали вночі у Коростені на Житомирщині
У ніч проти 23 травня в місті Коростень Житомирської області пролунали сильні вибухи.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Новини", інформацію про це підтвердила заступниця міського голови Коростеня Наталія Чижевська.
За її словами, місцеві жителі почули звуки двох вибухів, яким передували спалахи.
Жителі Коростеня на Житомирщині повідомляють, що звуки вибухів чули вночі під час оголошеної повітряної тривоги.
Пізніше Чижевська повідомила, що в місті пролунав ще один вибух.
Топ коментарі
+12 Jonathan Jones
показати весь коментар23.05.2022 08:42
+5 Vedana
показати весь коментар23.05.2022 08:16
+3 Vsevolod Marchenko
показати весь коментар23.05.2022 07:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Этого невозможно увидеть с их спутника. Это работа информаторов, наводчиков и шпионов.
Большой привет СБУ.