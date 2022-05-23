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Мощные взрывы прогремели ночью в Коростене Житомирской области

коростень

В ночь на 23 мая в городе Коростень Житомирской области раздались сильные взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Новини", информацию об этом подтвердила заместитель городского головы Коростеня Наталья Чижевская.

По ее словам, местные жители услышали звуки двух взрывов, которым предшествовали вспышки.

Жители Коростеня в Житомирской области сообщают, что звуки взрывов слышали ночью во время объявленной воздушной тревоги.

Позже Чижевская сообщила, что в городе раздался еще один взрыв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия нанесла удар по инфраструктуре Житомирщины. ПВО сбила четыре ракеты

Автор: 

взрыв (6727) Коростень (8) Житомирская область (1388)


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Топ комментарии
+12
Бьют по логистике поставок западных вооружений.
Этого невозможно увидеть с их спутника. Это работа информаторов, наводчиков и шпионов.
Большой привет СБУ.
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23.05.2022 08:42
+5
Сволота.
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23.05.2022 08:16
+3
Чи не готують черговий наступ з Бульбанії?
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23.05.2022 07:51
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Малин а тепер Коростень. Б'ють по жд.
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23.05.2022 07:40 Ответить
кацапа, Капітельманшу гауляйтершою думаєш поставлять, хіба тільки в Біробіджані
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23.05.2022 08:41 Ответить
Чи не готують черговий наступ з Бульбанії?
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23.05.2022 07:51 Ответить
Нет кац@п, не готовят. Этот наступ у тебя во влажных мечтах
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23.05.2022 08:19 Ответить
Нет кац@п, не готовят. Этот наступ у тебя во влажных мечтах
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23.05.2022 08:18 Ответить
Нет к@ц@п, не готовят. Этот наступ у тебя во влажных мечтах
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23.05.2022 08:18 Ответить
Сволота.
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23.05.2022 08:16 Ответить
Бьют по логистике поставок западных вооружений.
Этого невозможно увидеть с их спутника. Это работа информаторов, наводчиков и шпионов.
Большой привет СБУ.
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23.05.2022 08:42 Ответить
Якщо Західний світ нас кинув, то чому ж орки у відчаї луплять по залізничній інфраструктурі?
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23.05.2022 10:07 Ответить
да вас кацапов все кинули на 300 млрд. $ и еще и добивать будут как бешенных собак
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23.05.2022 15:15 Ответить
 
 