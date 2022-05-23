Мощные взрывы прогремели ночью в Коростене Житомирской области

В ночь на 23 мая в городе Коростень Житомирской области раздались сильные взрывы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Новини", информацию об этом подтвердила заместитель городского головы Коростеня Наталья Чижевская.

По ее словам, местные жители услышали звуки двух взрывов, которым предшествовали вспышки.

Жители Коростеня в Житомирской области сообщают, что звуки взрывов слышали ночью во время объявленной воздушной тревоги.

Позже Чижевская сообщила, что в городе раздался еще один взрыв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия нанесла удар по инфраструктуре Житомирщины. ПВО сбила четыре ракеты