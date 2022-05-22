Россия нанесла удар по инфраструктуре Житомирщины. ПВО сбила четыре ракеты

Вражеские войска нанесли удар по объектам инфраструктуры Житомирщины. Украинская ПВО сбила четыре ракеты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке служба по связям с общественностью Воздушного командования "Центр".

"Сегодня 22 мая около 13:00 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Житомирской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" были уничтожены четыре крылатые ракеты. Три ракеты были ликвидированы авиацией и одна подразделением зенитных ракетных войск воздушного соединения.

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"По имеющейся информации Житомирщина атакована с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования", - говорится в сообщении.