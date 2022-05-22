Россия нанесла удар по инфраструктуре Житомирщины. ПВО сбила четыре ракеты
Вражеские войска нанесли удар по объектам инфраструктуры Житомирщины. Украинская ПВО сбила четыре ракеты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в фейсбуке служба по связям с общественностью Воздушного командования "Центр".
"Сегодня 22 мая около 13:00 враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры Житомирской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что подразделениями противовоздушной обороны воздушного командования "Центр" были уничтожены четыре крылатые ракеты. Три ракеты были ликвидированы авиацией и одна подразделением зенитных ракетных войск воздушного соединения.
"По имеющейся информации Житомирщина атакована с юго-восточного направления крылатыми ракетами морского базирования", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
там на технику с конвеера очередь на десятилетия вперед.
будешь ждать,или возьмешь ту которую дают?
Де ти таких цифр понабирало, дефективне?
В інтересах твоїх припіздеканих прорашистських хазяїв давати ЗСУ все що їм потрібно для знищення кацапні. Але, судячи і по твоєму зверхньому гонору, ще не всі ті в верхівці німецької політики, хто 30 років вигодовував кацапського фашистського монстра, розуміють, що, якщо монстр зжере Україну, то він вас, жирних і перегодованих, залишить в спокої.
- так що молитися віруючі👇
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZVN-2IX2-*************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02BfJAkASmtnSd3JeqUfS1YCgYrBjiDw49HMJ3xghoiZQuPmrmrqqVj3XamKW1eGSml?__cft__[0]=AZVN-2IX2-*************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 12 хв ·
Московити здійснюють наступ під Гуляйполем.
Важкі бої.
Господи! В Імʼя Твоєї Пресвятої Матері, допоможи українським воякам, фронтовим медикам і розвідникам! Надішли нашим ворогам смерть і ганьбу!
Є загиблий, повідомляє Житомир інфо.