Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Малину на Житомирщине. ВИДЕО (обновлено)

Российские оккупанты в пятницу нанесли ракетный удар по г. Малину Житомирской области, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры и около сотни домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в видеообращении мэр Малина Александр Ситайло.

"По территории нашей громады в очередной раз Российская Федерация нанесла ракетный удар. Поврежден объект инфраструктуры и около 100 жилых домов. Благодаря Богу, жертв среди гражданского населения нет, но есть трое раненых", - сказал Ситайло в видеообращении.

По словам мэра Малина, сейчас на месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

"В течение дня будет возобновлено электропитание в этом микрорайоне", - подчеркнул Ситайло, призвав жителей не обнародовать в интернете фото и видео с места обстрела.

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