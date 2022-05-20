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Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Малину на Житомирщине. ВИДЕО (обновлено)

вибух

Российские оккупанты в пятницу нанесли ракетный удар по г. Малину Житомирской области, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры и около сотни домов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в видеообращении мэр Малина Александр Ситайло.

"По территории нашей громады в очередной раз Российская Федерация нанесла ракетный удар. Поврежден объект инфраструктуры и около 100 жилых домов. Благодаря Богу, жертв среди гражданского населения нет, но есть трое раненых", - сказал Ситайло в видеообращении.

По словам мэра Малина, сейчас на месте происшествия работают спасатели и правоохранители.

"В течение дня будет возобновлено электропитание в этом микрорайоне", - подчеркнул Ситайло, призвав жителей не обнародовать в интернете фото и видео с места обстрела.

Читайте: Участок украинско-белорусской границы укрепляют на Житомирщине, - Сухомлин

взрыв (6726) Малин (8) Житомирская область (1385)


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Топ комментарии
+33
не потрібно поєднувать героїв і президента ,який саботував 2,5 роки підготовки до війни.
Завалив ракетну програму , армії за 2,5 роки не підняв жодного разу зарплату і т.д. і т.п.

https://meest-online.com/vybir-redaktsiji/z-ukrajinskoho-vijska-masovo-zvilnyayutsya-bojovi-piloty/

https://biz.liga.net/ekonomika/it/novosti/*******-zavod-iskra-prekratil-rabotu-v-minoborone-nachali-proverku

https://tsn.ua/********/ruka-kremlya-v-********-hto-blokuye-**********-raketnu-programu-1561653.html

Це не якісь видумки ,про це говорили всі ще вчора .
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20.05.2022 12:03
+24
дякуємо зеленим підорасам за підготовку до війни....
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20.05.2022 11:35
+22
Як би там не було, це не Росія. Це - Московія. У старовинних картах її територія відома під назвою Велика Тартарія. Стародавні греки іменували її диким полем, де жили дуже дивні племена песиголовців та андрофагів. Вони вживали до їжі м'ясо людей. За відомостями від Геродота, андрофаги не віддавали своїх мертвих землі, а зберігали їх тіла в лабасах. Таких собі хатинках, які стояли на високих ніжках (чим вам не прототип помешкання Баби Яги? - ред.) Коли починалися проблеми з їжею, прадавні московити йшли до лабасів і їли трупи своїх померлих. Ось чому русцькиє своїх не бросають а баби єщо нарожають.
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20.05.2022 11:22
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Як би там не було, це не Росія. Це - Московія. У старовинних картах її територія відома під назвою Велика Тартарія. Стародавні греки іменували її диким полем, де жили дуже дивні племена песиголовців та андрофагів. Вони вживали до їжі м'ясо людей. За відомостями від Геродота, андрофаги не віддавали своїх мертвих землі, а зберігали їх тіла в лабасах. Таких собі хатинках, які стояли на високих ніжках (чим вам не прототип помешкання Баби Яги? - ред.) Коли починалися проблеми з їжею, прадавні московити йшли до лабасів і їли трупи своїх померлих. Ось чому русцькиє своїх не бросають а баби єщо нарожають.
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20.05.2022 11:22 Ответить
Дядьку, ви дурний? Де греки, а де Московії?
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20.05.2022 12:53 Ответить
У описах Геродота є і про ці місця. Причорномор'я було колонізоване греками.
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20.05.2022 15:52 Ответить
Ви впевнені що лабаз це місце ля зберігання трупів? Нічого що їх раніше спалювали?
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20.05.2022 15:54 Ответить
про них під іменем фурі/тіпа так/ згадується і в давньому творі персидського аноніма - худуд ал-алам...там написано просто - вішали на деревах..про коробушкі не згадується
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20.05.2022 16:05 Ответить
А до 19ст. включно практично в усіх "русскіх народних сказках" були епізоди з людожерством, це потім їх вже Астафьєв "адапутвав" до більш-менш цивілізованого вигляду. Так що судячи з усього канібалізм - це в них реально традиція і "скрєпа".
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20.05.2022 16:16 Ответить
знову білоруські "братушки" допомагають руzzкім?
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20.05.2022 11:23 Ответить
та лука-мошнока же вчора куражився що с-400 і іскандери дядьки путлєра у себе залишив
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20.05.2022 11:26 Ответить
Можеш посміяться -у Луки взяли "в борг" новітні танки, які він КУПИВ у кацапів Кинули їх на Київщину і Чернігівщину Наші хлопці їх спалили А кацапи привезли взамін "танковий хлам", який тільки їздить може, а воювать не здатен!
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20.05.2022 16:01 Ответить
дякуємо зеленим підорасам за підготовку до війни....
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20.05.2022 11:35 Ответить
Вони готувались до шашликів.
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20.05.2022 11:40 Ответить
Бляха, хочу шашликів 😁
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20.05.2022 16:02 Ответить
едь на передовую и залезай на броню с буквой зю - и будет из тебе шашлык
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20.05.2022 20:27 Ответить
Да и в Киеве вот только што бахнуло. Не скажу где
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20.05.2022 11:47 Ответить
И по области ПВО тоже работало.
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20.05.2022 12:15 Ответить
а у меня не слышно было.. Киев большой город
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20.05.2022 20:28 Ответить
як бистро береобулись на ці сторінці -- срете на призедента срете на героїв яким ви тікишо писали слава героям . а ці хлопці герої уважали Зеленського. подробиці знати ви незаслужили.
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20.05.2022 11:53 Ответить
не потрібно поєднувать героїв і президента ,який саботував 2,5 роки підготовки до війни.
Завалив ракетну програму , армії за 2,5 роки не підняв жодного разу зарплату і т.д. і т.п.

https://meest-online.com/vybir-redaktsiji/z-ukrajinskoho-vijska-masovo-zvilnyayutsya-bojovi-piloty/

https://biz.liga.net/ekonomika/it/novosti/*******-zavod-iskra-prekratil-rabotu-v-minoborone-nachali-proverku

https://tsn.ua/********/ruka-kremlya-v-********-hto-blokuye-**********-raketnu-programu-1561653.html

Це не якісь видумки ,про це говорили всі ще вчора .
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20.05.2022 12:03 Ответить
Вася, хто розмінував Чонгар?
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20.05.2022 12:09 Ответить
Ось такі як Васяася і розмінували.Вася! І не треба звинувачувати що хтось зневажає Героїв -захисників України. Зневажаємо Зеленського і його ОПу за непідготовленість до війни і "пройоби і сліпоту" на початку нападу мордору.
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20.05.2022 12:36 Ответить
Розумну людину "васьою" не назвуть, та ще й двічі!
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20.05.2022 13:44 Ответить
Бери лопату
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20.05.2022 16:08 Ответить
Не переходи на личности! Они того не стоят.
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20.05.2022 16:08 Ответить
Такі як ти разом з преззедентом страли на героїв весь час з початку війни в 2014.
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20.05.2022 17:08 Ответить
"а ці хлопці герої уважали Зеленського" - а він їх кинув ***** на с'єдєніє! ай маландєц!
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20.05.2022 17:11 Ответить
ми сремо не на президента - а на предателя брехуна и неуча
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20.05.2022 20:29 Ответить
на Львівщині теж сирени тривоги були
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20.05.2022 11:56 Ответить
Значить щось привезли з ленд-лізу
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20.05.2022 11:57 Ответить
У порт Львів зайшов корабель з озброєнням
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20.05.2022 16:04 Ответить
Руйнують залізничні колії. Це ж якими недоумками треба бути, щоб гатити дорогими ракетами по коліях, які можна відновити за кілька днів?
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20.05.2022 15:44 Ответить
нехай краще по коліях, ніж по житловим будинкам, чи якимось важливим інфраструктурним будівлям.
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20.05.2022 15:49 Ответить
Пару дней вы загнули, день максимум
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20.05.2022 15:50 Ответить
Бульбафюрер ****** по Житомиру
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20.05.2022 15:48 Ответить
Зате прилазять сюди білорашня і обзиває нас.
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21.05.2022 03:48 Ответить
А в Коростені колись стояв зенітно-ракетний полк який прикривав Рівненську АЕС зі сходу Його кинули під розформування Я спитав командира "*****?!!!" Він тільки розвів руками А як-би ці ракети змогли запобігти нападу!!!
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20.05.2022 15:50 Ответить
а НА....УЯ розмінували кримський перешийок???? тому що про..бали???
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20.05.2022 16:09 Ответить
Поговори кто в курсе - там было предательство, мосты никто не разминировал, просто в нужный момент их не подорвали
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20.05.2022 17:59 Ответить
то что разминировали это пол беды а то что оставили там маленький "гарнизон" против 10-ти кратного перевеса рашистов - вот где настоящая измена
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20.05.2022 20:33 Ответить
зараз вгадаю - це був склад *********** )
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20.05.2022 18:10 Ответить
 
 