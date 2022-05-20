Утром оккупанты нанесли ракетный удар по Малину на Житомирщине. ВИДЕО (обновлено)
Российские оккупанты в пятницу нанесли ракетный удар по г. Малину Житомирской области, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры и около сотни домов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в видеообращении мэр Малина Александр Ситайло.
"По территории нашей громады в очередной раз Российская Федерация нанесла ракетный удар. Поврежден объект инфраструктуры и около 100 жилых домов. Благодаря Богу, жертв среди гражданского населения нет, но есть трое раненых", - сказал Ситайло в видеообращении.
По словам мэра Малина, сейчас на месте происшествия работают спасатели и правоохранители.
"В течение дня будет возобновлено электропитание в этом микрорайоне", - подчеркнул Ситайло, призвав жителей не обнародовать в интернете фото и видео с места обстрела.
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изтебе шашлык
Завалив ракетну програму , армії за 2,5 роки не підняв жодного разу зарплату і т.д. і т.п.
https://meest-online.com/vybir-redaktsiji/z-ukrajinskoho-vijska-masovo-zvilnyayutsya-bojovi-piloty/
https://biz.liga.net/ekonomika/it/novosti/*******-zavod-iskra-prekratil-rabotu-v-minoborone-nachali-proverku
https://tsn.ua/********/ruka-kremlya-v-********-hto-blokuye-**********-raketnu-programu-1561653.html
Це не якісь видумки ,про це говорили всі ще вчора .
ндєц!