РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5071 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
4 865 9

Участок украинско-белорусской границы укрепляют на Житомирщине, - Сухомлин

граница

Житомирщина укрепляет участок украинско-белорусской границы, проходящей по территории области, чтобы не допустить вторжения вражеских войск.

Об этом в видеообращении сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.

"Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые располагаются на границе с Беларусью… Они уже неплохо окопались на границе и мы понимаем, что второй попытки у врага не будет. Не будет возможности зайти в Украину так, как они зашли 24 ( февраля. – Ред.). С 1 мая мы начали строить по всей линии и бетонные блоки", - отметил Сухомлин.

По его словам, к укреплению государственной границы в пределах Житомирской области будут привлечены также коммунальные предприятия. Кроме того, за всеми городами области закрепят участки, которые они будут обустраивать.

"Мы построим нормальную линию обороны, чтобы защитники были защищены бетоном и всем остальным, и для того, чтобы попыток зайти из Беларуси у белорусской армии вместе с российской не было", - добавил городской голова.

Протяженность украинско-белорусской границы в пределах Житомирской области составляет более 250 км.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина национализировала корпоративные права двух белорусских предприятий и 20 "МАЗов", - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Беларусь (7886) граница (5257) Сухомлин Сергей (33) Житомирская область (1385)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Велике будівництво по новому....
показать весь комментарий
20.05.2022 10:32 Ответить
білоруси так радіють..мов би ЗСУ -- це їхні війська..."да мы с украинцами...да мы...возьмём власть да мы вигоним сипатого таракана ..да мы создадим союз с Польщей..да мы...да мы..."...Я як читаю їх дописи... укатайка під столом
показать весь комментарий
20.05.2022 10:39 Ответить
Білоруси мають надію, а українці мають шмайсери.
показать весь комментарий
20.05.2022 10:52 Ответить
у них є Свєтлана ,а не Надія
показать весь комментарий
20.05.2022 11:01 Ответить
От клюнув смажений півень, то може так вздовж всього кордону ще і з ордою оборонну лінію облаштують з дотами і мінними полями. Але, як на мене, диванного стратега, ще важливіше буде організувати вздовж усього кордону з росією і білоруссю демілітаризовану зону безпеки кілометрів на сто вглиб російської та білоруської території під міжнародним контролем ООН і з санкціями за порушення. Це мало би стати одним з пунктів мирної угоди після закінчення війни. Білорусь також має відповісти за участь у війні на боці росії, зокрема, і таким чином. Це якщо білоруси свого тирана не прикінчать ще раніше.
показать весь комментарий
20.05.2022 11:06 Ответить
Ще б дорогу з Овруча до кордону зруйнувати (та й інші теж). Фізично.
І напевно треба розводити залізничні та автомобільні шляхи. Бо орки йдуть по автодорогах, а постачання - по залізниці. Тому від Овруча потрібно в бік кордону залишити тільки залізницю. З можливістю швидкої руйнації (наприклад "сухопутний міст", який в разі потреби можна підірвати).
А за для автомобільного сполучення залишити лише дорогу Т1035. Паралельну зоні відчуження. Яка петляє. Яка не дуже широка. Щоб, якщо підуть орки знов, затор організувався.
Й навкруги цієї дороги обладнати оборонні позиції. Пристріляні. Шоб якщо підуть - гасити усіх в одному місці.
показать весь комментарий
20.05.2022 12:41 Ответить
Пан з Овруча?
показать весь комментарий
20.05.2022 21:45 Ответить
Невже знов асфальт кладете?
показать весь комментарий
20.05.2022 13:37 Ответить
Без минных полей и рвов -это стена Яйценюка
показать весь комментарий
20.05.2022 22:10 Ответить
 
 