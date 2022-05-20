Участок украинско-белорусской границы укрепляют на Житомирщине, - Сухомлин
Житомирщина укрепляет участок украинско-белорусской границы, проходящей по территории области, чтобы не допустить вторжения вражеских войск.
Об этом в видеообращении сообщил мэр Житомира Сергей Сухомлин, передает Цензор.НЕТ.
"Мы объезжали позиции наших батальонов территориальной обороны, которые располагаются на границе с Беларусью… Они уже неплохо окопались на границе и мы понимаем, что второй попытки у врага не будет. Не будет возможности зайти в Украину так, как они зашли 24 ( февраля. – Ред.). С 1 мая мы начали строить по всей линии и бетонные блоки", - отметил Сухомлин.
По его словам, к укреплению государственной границы в пределах Житомирской области будут привлечены также коммунальные предприятия. Кроме того, за всеми городами области закрепят участки, которые они будут обустраивать.
"Мы построим нормальную линию обороны, чтобы защитники были защищены бетоном и всем остальным, и для того, чтобы попыток зайти из Беларуси у белорусской армии вместе с российской не было", - добавил городской голова.
Протяженность украинско-белорусской границы в пределах Житомирской области составляет более 250 км.
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І напевно треба розводити залізничні та автомобільні шляхи. Бо орки йдуть по автодорогах, а постачання - по залізниці. Тому від Овруча потрібно в бік кордону залишити тільки залізницю. З можливістю швидкої руйнації (наприклад "сухопутний міст", який в разі потреби можна підірвати).
А за для автомобільного сполучення залишити лише дорогу Т1035. Паралельну зоні відчуження. Яка петляє. Яка не дуже широка. Щоб, якщо підуть орки знов, затор організувався.
Й навкруги цієї дороги обладнати оборонні позиції. Пристріляні. Шоб якщо підуть - гасити усіх в одному місці.