Ділянку українсько-білоруського кордону укріплюють на Житомирщині, - Сухомлин
Житомирщина укріплює ділянку українсько-білоруського кордону, що проходить територією області, аби не допусти вторгнення ворожих військ.
Про це у відеозверненні повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.
"Ми об’їжджали позиції наших батальйонів територіальної оборони, які розташовуються на кордоні з Білоруссю… Вони вже доволі непогано окопалися на кордоні і ми розуміємо, що другої спроби у ворога не буде. Не буде можливості зайти в Україну так, як вони зайшли 24 (лютого. – Ред.). З 1 травня ми почали будувати по всій лінії і бетонні блоки", - зазначив Сухомлин.
За його словами, до зміцнення державного кордону в межах Житомирської області залучать також комунальні підприємства. Окрім того, за всіма містами області закріплять ділянки, які вони облаштовуватимуть.
"Ми побудуємо нормальну лінію оборони, щоб захисники були захищені бетоном та всім іншим, і для того, щоб спроб зайти з Білорусі в білоруської армії разом із російською не було", - додав міський голова.
Протяжність українсько-білоруського кордону в межах Житомирської області становить понад 250 км.
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І напевно треба розводити залізничні та автомобільні шляхи. Бо орки йдуть по автодорогах, а постачання - по залізниці. Тому від Овруча потрібно в бік кордону залишити тільки залізницю. З можливістю швидкої руйнації (наприклад "сухопутний міст", який в разі потреби можна підірвати).
А за для автомобільного сполучення залишити лише дорогу Т1035. Паралельну зоні відчуження. Яка петляє. Яка не дуже широка. Щоб, якщо підуть орки знов, затор організувався.
Й навкруги цієї дороги обладнати оборонні позиції. Пристріляні. Шоб якщо підуть - гасити усіх в одному місці.