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Ділянку українсько-білоруського кордону укріплюють на Житомирщині, - Сухомлин

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Житомирщина укріплює ділянку українсько-білоруського кордону, що проходить територією області, аби не допусти вторгнення ворожих військ.

Про це у відеозверненні повідомив міський голова Житомира Сергій Сухомлин, передає Цензор.НЕТ.

"Ми об’їжджали позиції наших батальйонів територіальної оборони, які розташовуються на кордоні з Білоруссю… Вони вже доволі непогано окопалися на кордоні і ми розуміємо, що другої спроби у ворога не буде. Не буде можливості зайти в Україну так, як вони зайшли 24 (лютого. – Ред.). З 1 травня ми почали будувати по всій лінії і бетонні блоки", - зазначив Сухомлин.

За його словами, до зміцнення державного кордону в межах Житомирської області залучать також комунальні підприємства. Окрім того, за всіма містами області закріплять ділянки, які вони облаштовуватимуть.

"Ми побудуємо нормальну лінію оборони, щоб захисники були захищені бетоном та всім іншим, і для того, щоб спроб зайти з Білорусі в білоруської армії разом із російською не було", - додав міський голова.

Протяжність українсько-білоруського кордону в межах Житомирської області становить понад 250 км.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На кордоні Білорусі та України спостерігається активність військових РБ, - ЗМІ

Автор: 

Білорусь (7922) кордон (4749) Сухомлин Сергій (48) Житомирська область (1255)


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Велике будівництво по новому....
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20.05.2022 10:32 Відповісти
білоруси так радіють..мов би ЗСУ -- це їхні війська..."да мы с украинцами...да мы...возьмём власть да мы вигоним сипатого таракана ..да мы создадим союз с Польщей..да мы...да мы..."...Я як читаю їх дописи... укатайка під столом
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20.05.2022 10:39 Відповісти
Білоруси мають надію, а українці мають шмайсери.
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20.05.2022 10:52 Відповісти
у них є Свєтлана ,а не Надія
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20.05.2022 11:01 Відповісти
От клюнув смажений півень, то може так вздовж всього кордону ще і з ордою оборонну лінію облаштують з дотами і мінними полями. Але, як на мене, диванного стратега, ще важливіше буде організувати вздовж усього кордону з росією і білоруссю демілітаризовану зону безпеки кілометрів на сто вглиб російської та білоруської території під міжнародним контролем ООН і з санкціями за порушення. Це мало би стати одним з пунктів мирної угоди після закінчення війни. Білорусь також має відповісти за участь у війні на боці росії, зокрема, і таким чином. Це якщо білоруси свого тирана не прикінчать ще раніше.
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20.05.2022 11:06 Відповісти
Ще б дорогу з Овруча до кордону зруйнувати (та й інші теж). Фізично.
І напевно треба розводити залізничні та автомобільні шляхи. Бо орки йдуть по автодорогах, а постачання - по залізниці. Тому від Овруча потрібно в бік кордону залишити тільки залізницю. З можливістю швидкої руйнації (наприклад "сухопутний міст", який в разі потреби можна підірвати).
А за для автомобільного сполучення залишити лише дорогу Т1035. Паралельну зоні відчуження. Яка петляє. Яка не дуже широка. Щоб, якщо підуть орки знов, затор організувався.
Й навкруги цієї дороги обладнати оборонні позиції. Пристріляні. Шоб якщо підуть - гасити усіх в одному місці.
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20.05.2022 12:41 Відповісти
Пан з Овруча?
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20.05.2022 21:45 Відповісти
Невже знов асфальт кладете?
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20.05.2022 13:37 Відповісти
Без минных полей и рвов -это стена Яйценюка
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20.05.2022 22:10 Відповісти
 
 