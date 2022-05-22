Росія завдала удару по інфраструктурі Житомирщини. ППО збила чотири ракети
Ворожі війська завдали удару по об'єктах інфраструктури Житомирщини. Українська ППО збила чотири ракети.
Як передає Ценгзор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування "Центр".
"Сьогодні 22 травня близько 13:00 ворог завдав ракетного удару по об'єктах інфраструктури Житомирської області", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" було знищено чотири крилаті ракети. Три ракети було ліквідовано авіацією, та одну підрозділом зенітних ракетних військ повітряного з’єднання.
"За наявною інформацією Житомирщину атаковано з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування", - сказано в повідомленні.
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там на технику с конвеера очередь на десятилетия вперед.
будешь ждать,или возьмешь ту которую дают?
Де ти таких цифр понабирало, дефективне?
В інтересах твоїх припіздеканих прорашистських хазяїв давати ЗСУ все що їм потрібно для знищення кацапні. Але, судячи і по твоєму зверхньому гонору, ще не всі ті в верхівці німецької політики, хто 30 років вигодовував кацапського фашистського монстра, розуміють, що, якщо монстр зжере Україну, то він вас, жирних і перегодованих, залишить в спокої.
- так що молитися віруючі👇
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Московити здійснюють наступ під Гуляйполем.
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Господи! В Імʼя Твоєї Пресвятої Матері, допоможи українським воякам, фронтовим медикам і розвідникам! Надішли нашим ворогам смерть і ганьбу!
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