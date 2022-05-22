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Росія завдала удару по інфраструктурі Житомирщини. ППО збила чотири ракети

ракета

Ворожі війська завдали удару по об'єктах інфраструктури Житомирщини. Українська ППО збила чотири ракети.

Як передає Ценгзор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування "Центр".

"Сьогодні 22 травня близько 13:00 ворог завдав ракетного удару по об'єктах інфраструктури Житомирської області", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" було знищено чотири крилаті ракети. Три ракети було ліквідовано авіацією, та одну підрозділом зенітних ракетних військ повітряного з’єднання.

Читайте також: 21 травня знищено 3 крилаті ракети "Калібр", випущених рашистами з акваторії Чорного моря, - Повітряні сили ЗСУ

"За наявною інформацією Житомирщину атаковано з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування", - сказано в повідомленні.

Росія завдала удару по інфраструктурі Житомирщини. ППО збила чотири ракети 01

Автор: 

крилаті ракети (1070) Житомирська область (1258)


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Топ коментарі
+25
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22.05.2022 20:40
+20
якщо це написав Корчинський, то отже реально тяжко зараз там

- так що молитися віруючі👇

https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZVN-2IX2-*************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02BfJAkASmtnSd3JeqUfS1YCgYrBjiDw49HMJ3xghoiZQuPmrmrqqVj3XamKW1eGSml?__cft__[0]=AZVN-2IX2-*************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 12 хв ·

Московити здійснюють наступ під Гуляйполем.

Важкі бої.

Господи! В Імʼя Твоєї Пресвятої Матері, допоможи українським воякам, фронтовим медикам і розвідникам! Надішли нашим ворогам смерть і ганьбу!
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22.05.2022 20:39
+17
Та, коли ж уже дадуть нам ті ракети, що роз'їб.. ти, той сраний черноморський флот?
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22.05.2022 20:38
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Нептуни як закінчилися? Щось не чутно гучних справ від ЗСУ. Свобода на Сєверодонецьку говорить про нехватку артилерії,жарко,важко і не зрозуміло.
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22.05.2022 20:34 Відповісти
Закінчились
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22.05.2022 20:49 Відповісти
Нептунів у нас було рівно на те, щоб по виставкам та показам возити. Велике будівництво було в більшому приорітеті.
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22.05.2022 21:05 Відповісти
Велике крадівництво Бубочки Янелоха
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22.05.2022 23:06 Відповісти
Нептун не вражають підводні цілі! А ракети запускаються переважно з підводних човнів. Потрібні глибинні бомби, яких в Україні нема як в принципі
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23.05.2022 06:38 Відповісти
Нептун не вражають підводні цілі! А ракети запускаються переважно з підводних човнів. Потрібні глибинні бомби, яких в Україні нема як в принципі
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23.05.2022 06:41 Відповісти
Та, коли ж уже дадуть нам ті ракети, що роз'їб.. ти, той сраний черноморський флот?
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22.05.2022 20:38 Відповісти
Для цього потрібно,щоб менше слів,а більше справ. На днях Кулеба сказав,що НАТО не допомагає, то від кого ракети чекаєте? Грузії чи Молдови....
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22.05.2022 20:40 Відповісти
ні... він сказав трошки не так.... дослівно! - НАТО як союз нічим не допоміг Україні ... а от коаліція країн, які представляють частину НАТО, дуже допомагає, і Україна це ніколи не забуде.
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22.05.2022 20:50 Відповісти
Розслабся, допитливий ви наш. З тих 40 тільки 10 на озброєння, та й то більша частина на поновлення запасів їх же власних запасів, навіть які вже давно були передані Україні. Наприклад: коли Польща віддала Україні 50 танків Т-62, то ці гроші витратять на купівлю такої ж кількості нових Абрамсів для відновлення танкового парку в Польщі, та й нічого що вони в 10 разів дороще за Т-62. Таким чином, ці гроші відмінусують Україні за Т-62 по вартості Абрамсів. Вибачаюсь, що розчарував.
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22.05.2022 21:16 Відповісти
Розслабся і ти трішки - на відновлення переданого - 8 , а 12 на те щоб Байден мав змогу терміново надавати нове .
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22.05.2022 21:38 Відповісти
Угу, а з тих 12 знов виявиться, що половина на відновлення. Мрійник ти.
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22.05.2022 21:42 Відповісти
"... а ты с кошелками не лезь поперед всех..."
там на технику с конвеера очередь на десятилетия вперед.
будешь ждать,или возьмешь ту которую дают?
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22.05.2022 21:56 Відповісти
І ще. Тут чуються голоса деяких мрійників, ствержуючих, що цей "пакет" також включає комплекси ПВО "Патріот". От скажіть - звідки? З отих 10 млрд? Гугл вам в допомогу: один комплект системи лише для захисту Києва коштуватиме близько 40 млрд$. А для більш-менш дієвої системи захисту в межах країни, мабудь потрібно мільярдів з 200. Але ще складніша умова: для поставки такого високосекретного обладнання треба, щоб не було кремлівських кротів в Українському керівництві державой, та серед війскових, а чі так це, коли всім відомо, що США та Англія вимагали прибрати Єрмака, якого вони ідентифікували як кремлівського агента, але все безуспішно ?
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22.05.2022 21:40 Відповісти
Угу, мільярд трильйонів.
Де ти таких цифр понабирало, дефективне?
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22.05.2022 23:34 Відповісти
Ти вже остоіпла своїми повчаннями! Лижеш там сраки німецьким хазяям, то не вважай що і українці будуть те робити.
В інтересах твоїх припіздеканих прорашистських хазяїв давати ЗСУ все що їм потрібно для знищення кацапні. Але, судячи і по твоєму зверхньому гонору, ще не всі ті в верхівці німецької політики, хто 30 років вигодовував кацапського фашистського монстра, розуміють, що, якщо монстр зжере Україну, то він вас, жирних і перегодованих, залишить в спокої.
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22.05.2022 20:56 Відповісти
А тобі що - сиди собі у германії і не дзявкоти
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22.05.2022 21:40 Відповісти
вам кацапам дадут только пистюлей ..
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22.05.2022 21:43 Відповісти
якщо це написав Корчинський, то отже реально тяжко зараз там

- так що молитися віруючі👇

https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZVN-2IX2-*************************************************************************************************************************&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02BfJAkASmtnSd3JeqUfS1YCgYrBjiDw49HMJ3xghoiZQuPmrmrqqVj3XamKW1eGSml?__cft__[0]=AZVN-2IX2-*************************************************************************************************************************&__tn__=%2CO%2CP-R 12 хв ·

Московити здійснюють наступ під Гуляйполем.

Важкі бої.

Господи! В Імʼя Твоєї Пресвятої Матері, допоможи українським воякам, фронтовим медикам і розвідникам! Надішли нашим ворогам смерть і ганьбу!
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22.05.2022 20:39 Відповісти
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22.05.2022 20:40 Відповісти
Так у них національний будівельний матеріал це те що на пляжі накрили.
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22.05.2022 20:42 Відповісти
Стратегічний об'ект: його на карті нема.
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22.05.2022 20:57 Відповісти
скрєпноє мєсто
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22.05.2022 21:19 Відповісти
Ну і слава Богу,що збили.
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22.05.2022 20:41 Відповісти
слава ЗСУ а не богу
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22.05.2022 20:56 Відповісти
Та да, богам твоїм точно не слава.
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22.05.2022 21:05 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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22.05.2022 21:06 Відповісти
Погань московитська.

Є загиблий, повідомляє Житомир інфо.
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22.05.2022 21:18 Відповісти
Може, це вже Петріот працює?
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22.05.2022 22:01 Відповісти
Таке враження, що москалі хаотично розстрілюють Україну позаяк ніяка інша тактика не допомагає
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22.05.2022 22:07 Відповісти
 
 