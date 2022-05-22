Росія завдала удару по інфраструктурі Житомирщини. ППО збила чотири ракети

Ворожі війська завдали удару по об'єктах інфраструктури Житомирщини. Українська ППО збила чотири ракети.

Як передає Ценгзор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці служба зв’язків з громадськістю Повітряного командування "Центр".

"Сьогодні 22 травня близько 13:00 ворог завдав ракетного удару по об'єктах інфраструктури Житомирської області", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування "Центр" було знищено чотири крилаті ракети. Три ракети було ліквідовано авіацією, та одну підрозділом зенітних ракетних військ повітряного з’єднання.

Читайте також: 21 травня знищено 3 крилаті ракети "Калібр", випущених рашистами з акваторії Чорного моря, - Повітряні сили ЗСУ

"За наявною інформацією Житомирщину атаковано з південно-східного напрямку крилатими ракетами морського базування", - сказано в повідомленні.